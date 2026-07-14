El Gobierno aprueba la compra de hospitales de campaña, apoyo del NH90 y reasignación económica de los Tigre MkIII

La financiación del programa Tigre MkIII será reasignada temporalmente a otros programas prioritarios de defensa debido a retrasos en el desarrollo del proyecto.

Defensa destinará 245 millones de euros al apoyo operacional de sus aeronaves, incluyendo asistencia y servicios para el despliegue en diferentes destacamentos.

Se ha autorizado un acuerdo marco de 228 millones de euros para el suministro, mantenimiento y formación relacionados con la flota de helicópteros NH90.

El Gobierno ha aprobado la compra de hospitales de campaña y equipamiento sanitario para el Ejército de Tierra, con un acuerdo de 63,1 millones de euros.

El Consejo de Ministros reunido esta mañana ha tenido sobre la mesa varios programas de adquisición de equipamiento, reasignación de fondos y mantenimiento de aeronaves para las Fuerzas Armadas españolas.

De esta forma, se ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la adquisición del material y equipamiento necesario para sostener y dotar al Ejército de Tierra con un Hospital de Campaña tipo Role 2E para las dos Agrupaciones de Sanidad del Ejército de Tierra.

Asimismo, dentro del mismo acuerdo marco se recoge la adquisición de tres Role 2B para las brigadas del Ejército de Tierra y una Unidad de Tránsito de Bajas, ideada para ser desplegada en la proximidad y en apoyo de un Role 2E.

Según explican, esta adquisición permitirá reforzar la disponibilidad de capacidades de las Fuerzas Armadas para garantizar la asistencia sanitaria al personal militar o civil mediante su despliegue, cuando sea necesario, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones.

Desde el Ministerio de Defensa apuntan a que responderán "a los compromisos internacionales adquiridos con España, especialmente en el marco de la OTAN, y a las necesidades del Ejército de Tierra de disponer en reserva de un número suficiente de este tipo de equipamiento y material para poder atender los posibles nuevos escenarios que pudiesen surgir".

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 63,1 millones de euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros dos más.

El Consejo de Ministros también ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministros, servicios y reparaciones para la flota de helicópteros NH90, incluyendo la entrada en servicio de las unidades correspondientes a la Fase III.

"Este acuerdo marco, y sus contratos basados, permitirá a los tres Ejércitos disponer de forma optimizada, del suministro de repuestos y utillaje y de los servicios de mantenimiento, de asistencia técnica, de formación y de reparaciones", señalan.

Este acuerdo marco tendrá un valor estimado de 228 millones de euros y una duración de cuatro años.

El último de los acuerdos marco aprobados por Defensa es para el apoyo operacional de sus aeronaves.

El objetivo es "proporcionar las asistencias y servicios necesarios para el normal desenvolvimiento de las operaciones aéreas de las flotas de aviones registradas en el Ministerio de Defensa u operadas por personal del mismo".

"Este apoyo es especialmente importante para las aeronaves que se desplazan a los diferentes destacamentos en los que participa o apoya el Ejército del Aire y del Espacio". Tendrá un valor estimado de 245 millones de euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros tres.

Por parte del Ministerio de Industria y Turismo se ha autorizado la tramitación administrativa urgente del proyecto de real decreto para la concesión directa de un préstamo a la empresa Airbus Helicopters España para el programa de los helicópteros Tigre MkIII.

En 2022, según explican, se aprobó la concesión directa de un préstamo a Airbus Helicopters España por importe de 707,5 millones de euros para el período 2022-2028.

El objetivo de estas ayudas es el de cubrir parte de los gastos e inversiones necesarios para desarrollar y producir las capacidades asociadas al programa internacional Tigre MkIII, que moderniza las flotas de helicópteros Tigre de Francia (42 helicópteros) y España (18 helicópteros) a un estándar común.

"La ejecución del programa ha experimentado un retraso que afecta al calendario de cumplimiento de los hitos técnicos que condicionan la liberación de los fondos por parte del Ministerio de Industria y Turismo", afirman.

Para adaptar la financiación al nuevo calendario de ejecución resulta necesario modificar previamente el RD 1009/2022 y, posteriormente, la correspondiente Orden Ministerial, para que los desembolsos públicos se ajusten a las necesidades reales del programa.

La urgencia se fundamenta en la necesidad de liberar durante 2026 los créditos inicialmente previstos para este programa y reasignar temporalmente dichos recursos a otros programas prioritarios de defensa.