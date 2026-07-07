España y otros seis países de la OTAN crean una flota conjunta del avión A400M que Airbus fabrica en Sevilla

El proyecto se inspira en el éxito de la Flota Multinacional de aviones cisterna A330 MRTT, que ya opera con nueve países europeos bajo un modelo de puesta en común de recursos.

El A400M destaca por su versatilidad, siendo capaz de realizar tareas como reabastecimiento en vuelo, evacuaciones médicas, ayuda humanitaria y extinción de incendios.

El acuerdo permitirá compartir y coordinar recursos como el mantenimiento, la logística, la formación de tripulaciones y la adquisición de material entre los países participantes.

España y otros seis países de la OTAN han creado una flota multinacional del avión A400M, ensamblado por Airbus en Sevilla, para mejorar la capacidad de transporte estratégico.

Los Gobiernos de España, Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, Turquía y el Reino Unido han formalizado la puesta en marcha de un proyecto que busca crear una flota multinacional del avión A400M para subsanar las carencias estructurales en materia de capacidad de transporte aéreo estratégico que actualmente afectan a los aliados europeos, según ha anunciado este martes el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

"Los aliados ponen en marcha un nuevo proyecto multinacional centrado en el Airbus A400M. Se trata de una capacidad de transporte aéreo estratégico de primer nivel mundial", ha señalado Rutte en el acto de apertura del foro industrial que precede la cumbre de líderes de la OTAN que tendrá lugar entre hoy y el miércoles en Ankara.

"Se trata de poder aéreo, elemento esencial para reforzar nuestra disuasión y defensa en la actualidad", ha insistido el neerlandés.

El núcleo de esta alianza se fundamenta en una estrategia de "puesta en común y uso compartido" de recursos de defensa. El acuerdo prevé el desarrollo coordinado de diferentes fases de cooperación técnica y logística entre las naciones participantes, abarcando desde la operatividad conjunta de las aeronaves hasta una amplia gama de servicios esenciales.

De este modo, los estados miembros coordinarán esfuerzos en áreas tan críticas como el mantenimiento avanzado, el apoyo logístico integral, la formación especializada de las tripulaciones, el desarrollo de infraestructuras comunes y los procesos centralizados de adquisición de material.

A través de este enfoque integral, el consorcio no solo aspira a satisfacer de manera más eficaz los requisitos operativos nacionales y de la Alianza Atlántica, sino que también busca multiplicar la flexibilidad operativa en misiones de alta especialización.

La versatilidad de la aeronave, que Airbus ensamble en su planta de Sevilla, permitirá optimizar tareas cruciales que van desde el reabastecimiento en vuelo y la evacuación médica de urgencia, hasta la ayuda humanitaria en caso de grandes catástrofes y la extinción de incendios forestales a gran escala.

Un avión A330 MRTT junto a un A400M Airbus

"Con más de 135 aviones en servicio y más de 270.000 horas de vuelo acumuladas por la flota mundial, el A400M se ha convertido en la columna vertebral de la movilidad aérea de los países europeos más grandes de la OTAN y, gracias a su hoja de ruta de capacidades futuras, su papel será aún más esencial en las próximas décadas", ha subrayado Ben Bridge, presidente de Airbus Defence and Space Reino Unido.

En este sentido, tal como ha remarcado la OTAN a través de un comunicado, el Airbus A400M proporciona a los aliados una flexibilidad operativa mucho mayor y permite el traslado de recursos militares por toda la Alianza en tiempos de paz, conflicto y crisis.

La flota de MRTT

La viabilidad y el diseño de este nuevo programa no parten de cero, sino que se inspiran directamente en el rotundo éxito cosechado por la Flota Multinacional de aviones cisterna A330 MRTT (MMF), aeronaves que también son desarrolladas en España por Airbus, en este caso en su factoría de Getafe (Madrid).

Desde 2020, este exitoso programa otorga a los países el derecho exclusivo a operar aviones A330 MRTT propiedad de la OTAN en el marco de un acuerdo de puesta en común, un modelo que aporta homogeneidad, eficiencia en los costes e interoperabilidad a ambos lados del Atlántico, sirviendo como un ejemplo paradigmático de colaboración operativa europea en materia de defensa.

La Alianza Atlántica ha aprovechado el encuentro para anunciar oficialmente la incorporación de Finlandia como nuevo miembro de la MMF. Con la suma del país nórdico, el programa MMF cuenta ahora con nueve países participantes: Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Alemania, Bélgica, Chequia, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

El programa constituye un ejemplo de cómo los países pueden aunar y compartir recursos para garantizar un acceso continuo a capacidades de vanguardia. Con nueve aviones A330 MRTT en servicio de un pedido total de 12 aeronaves, la MMF ya se ha desplegado con éxito en el flanco oriental de la OTAN, ha prestado un apoyo vital en las evacuaciones de civiles y refugiados en Afganistán y ha participado con solvencia en exigentes ejercicios multinacionales en la región del Indo-Pacífico.