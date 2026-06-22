Indra, Telefónica, Evolutio y TRC, favoritas para hacerse con el megacontrato para blindar a Defensa frente a ciberataques

Los lotes 6 y 7 están actualmente suspendidos debido a una medida cautelar presentada por Deloitte tras su exclusión del proceso.

El proyecto se divide en siete lotes; Indra y Evolutio lideran el primer lote, TRC se impone en los lotes 2 y 3, mientras que Telefónica y Evolutio destacan en los lotes 4 y 5, respectivamente.

El contrato cubrirá un periodo de tres años e incluye la implementación de herramientas transversales de ciberseguridad para fortalecer la prevención y vigilancia del Ministerio.

Cinco grandes compañías, entre ellas Indra, Telefónica, Evolutio, TRC y Vodafone, compiten por el contrato de ciberseguridad del Ministerio de Defensa valorado en 353 millones de euros.

El Ministerio de Defensa avanza en el proceso de licitación para la protección global ante ciberataques de las infraestructuras de información del departamento. Tras la evaluación de las ofertas recibidas, cinco compañías continúan en carrera para hacerse con este contrato, cuyo valor estimado es de 353 millones de euros: Indra, TRC, Telefónica, Evolutio y Vodafone.

El objetivo de la cartera que lidera Margarita Robles es sellar un Acuerdo Marco, por el plazo de tres años, es incorporar las herramientas de ciberseguridad de uso transversal necesarias para fortalecer las capacidades de prevención proactiva y cibervigilancia del Ministerio de Defensa.

Defensa ha dividido el proyecto en siete lotes independientes con el fin de atender a las características técnicas específicas de los diversos entornos funcionales y tecnológicos implicados en su ejecución.

De esta manera, el lote 1 versa sobre la protección perimetral de la denominada Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D) y cuenta con un presupuesto de 70,7 millones de euros. Para el mismo se presentaron cuatro ofertas.

Tras la primera evaluación, la propuesta mejor valorada ha sido la realizada de forma conjunta por Evolutio e Indra que, con 22,75 puntos, ha superado a Telefónica (8,52); a la UTE conformada por GMV, Accenture y Mnemo (7,77); y a la alianza establecida entre Nunsys, Vodafone y Cipherbit (16,51).

Esta última ha pasado, no obstante, a la segunda fase de la licitación al haber superado la puntuación mínima de 12 puntos e intentará disputarles el contrato a Indra y Evolutio.

La oferta presentada por TRC ha obtenido la mejor puntuación en los lotes 2 y 3 que buscan tecnologías para la protección de la identidad y la nube y la protección, detección y respuesta en la I3D, respectivamente. Su valor conjunto es de 52,9 millones de euros.

Así, la empresa presidida por Alfredo Estirado es la única que ha pasado a la siguiente etapa de la licitación al conseguir 18,5 puntos en el lote 2 y 29,51 en el 3. En el camino han quedado las propuestas de Telefónica (13,89 y 17,25) y Orange (15,01), que sólo concurrió al lote 3.

En cambio, Telefónica sí se ha impuesto en el lote 4, que persigue dotar de seguridad operativa a la I3D y tiene un presupuesto de 42,1 millones de euros. La teleco ha recibido 17,5 de puntuación y dejado atrás a GMV-Accenture-Mnemo (9,26), Orange (9,25, Evolutio (9,39 y Vodafone (9,01).

Evolutio, por su parte, ha hecho lo propio en el lote 5 que, dotado de 15,2 millones de euros, tiene como objeto brindar seguridad defensiva a la I3D. La empresa ha recibido 16,14 puntos y superado las ofertas hechas por Telefónica (3,39) y GMV (7,76).

Finalmente, los lotes 6 y 7 se encuentran suspendidos después de que Deloitte interpusiera una medida cautelar tras ser excluida del proceso de licitación.