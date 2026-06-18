Indra presenta el radar AESA MTR integrado sobre un camión de la alemana Rheinmetall en Eurosatory

La familia MTR incluye las variantes MTR 5, de medio alcance, y MTR 10, de mayor alcance y optimizada para vigilancia aérea y defensa basada en tierra.

Este sistema multimisión puede realizar tareas de contrabatería, vigilancia aérea y costera, adaptándose a distintas amenazas como drones y misiles de alta velocidad.

El radar MTR está diseñado para operar en escenarios de alta intensidad, permitiendo cambiar de posición rápidamente para evitar el fuego enemigo.

Indra presentó en Eurosatory su radar AESA MTR integrado en un camión HX3 de Rheinmetall, destacando su movilidad y rapidez de despliegue.

Dentro de la feria Eurosatory que se celebra hasta mañana en París, Indra ha mostrado por primera vez un radar AESA MTR integrado en un camión de la compañía alemana Rheinmetall.

Este tipo de radar está especialmente desarrollado para responder a los nuevos escenarios operativos marcados por los conflictos de alta intensidad, en los que el campo de batalla es cada vez más transparente dada la elevada capacidad de detección y respuesta del adversario.

En este contexto, según explican en un comunicado, la familia MTR se ha mostrado en París a bordo de un camión HX3 de Rheinmetall MAN que "combina una elevada movilidad con una capacidad de despliegue y repliegue ultrarrápida".

Un factor que, desde Indra, consideran "crítico para cambiar de posición con rapidez y evitar el fuego enemigo".

Se trata, además, de un sistema multimisión, pensado para desempeñar funciones de contrabatería, vigilancia aérea y vigilancia costera. Una versatilidad que, tal y como indican, permite a los ejércitos adaptarse a la situación con rapidez al tiempo que reducen la huella logística y el número de sistemas a movilizar.

La tecnología de barrido electrónico activo (AESA) con su arquitectura completamente digital, sus capacidades 4D para seguir la trayectoria de los proyectiles y la optimización de los modos de operación para cada amenaza sitúan "a esta familia entre las más avanzadas del mercado".

A todo esto se suma el empleo de nitruro de galio (GaN) en su electrónica, lo que incrementa la potencia, la eficiencia y la resistencia del sistema en condiciones operativas extremas.

Radar MTR-5 Indra

Tal y como explica Juan José Rodríguez, responsable del desarrollo de negocio de sistemas terrestres de Indra, "la familia de radares MTR ha sido diseñada desde cero para adaptarse a un entorno operativo que se ha transformado profundamente, en el que la aparición de nuevas amenazas, como los drones o los misiles de muy alta velocidad, exigen máxima agilidad y precisión en la detección".

Rodríguez también indica la importancia del seguimiento de blancos para la neutralización y la "proliferación de sensores capaces de delatar la presencia del sistema obliga a mantenerse en constante movimiento cambiando de posición".

La familia MTR desarrollada por Indra cuenta actualmente con dos variantes. El MTR 5 es un radar de medio alcance diseñado principalmente para misiones de contrabatería, orientadas a contrarrestar artillería, proyectiles o drones.

También puede desempeñar tareas de vigilancia aérea o costera mediante el cambio de modo. Incorpora una posición de control que le permite operar de forma autónoma o integrarse en una red de radares.

Por su parte, el MTR 10 es la versión de mayor alcance, optimizada para vigilancia aérea, dependiente directamente de sistemas de mando y control aéreo, como refuerzo o Gap Filler en la cobertura de vigilancia del espacio aéreo, o asociado a sistemas de Defensa Aérea Basada en Tierra.