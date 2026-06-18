Alberto Gutiérrez, nuevo presidente de TEDAE

El nuevo Consejo de Dirección de TEDAE, integrado por 14 representantes de empresas líderes del sector, impulsará la transformación y representatividad de la asociación.

Entre los principales retos de su presidencia destaca la implementación de una nueva reflexión estratégica para reforzar el papel de TEDAE como referencia nacional e internacional.

Gutiérrez cuenta con una amplia trayectoria en la industria aeroespacial europea, habiendo ocupado cargos clave en Airbus y el consorcio Eurofighter.

Alberto Gutiérrez será el nuevo presidente de TEDAE desde el 1 de julio, relevando a Ricardo Martí Fluxá tras más de seis años en el cargo.

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) ha celebrado hoy la primera reunión de su nuevo Consejo de Dirección, en la que se ha aprobado el nombramiento de Alberto Gutiérrez como presidente de la organización a partir del próximo 1 de julio.

Gutiérrez relevará en el cargo a Ricardo Martí Fluxá, quien, tras más de seis años al frente de la asociación, cierra una etapa marcada por su liderazgo para emprender nuevos retos profesionales.

Alberto Gutiérrez es uno de los directivos españoles más relevantes de la industria Aeroespacial europea, con una trayectoria íntimamente ligada a la evolución de CASA hacia Airbus y al desarrollo de la autonomía industrial y militar europea.

A lo largo de casi 40 años ha ocupado puestos clave en producción militar, operaciones industriales, supply chain global, programas de combate y dirección ejecutiva internacional.

Asimismo fue una figura clave en la industrialización del programa Eurofighter y, posteriormente, CEO del consorcio Eurofighter entre 2013 y 2016.

También ocupó el puesto de Head of Military Aircraft de Airbus y presidente de Airbus España, y más tarde COO (Chief Operating Officer) del grupo Airbus. Hasta finales de 2024 mantuvo funciones en el Comité Ejecutivo como vicepresidente ejecutivo de proyectos industriales especiales.

Entre los principales retos que afrontará Gutiérrez en su nueva presidencia destaca la implementación de la reflexión estratégica impulsada por Ricardo Martí Fluxá. Esta iniciativa responde a la necesidad de la Asociación de adaptarse a las nuevas demandas de la industria y de impulsar la creación de un ecosistema empresarial tecnológico con mayor capacidad de influencia, peso institucional e interlocución.

El objetivo central es consolidar a TEDAE como la asociación de referencia a nivel nacional, capaz de representar de forma integral al conjunto del ecosistema empresarial de los sectores de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio ante nuevos interlocutores.

Esta reflexión estratégica, basada en un análisis elaborado por la consultora McKinsey, persigue reforzar la representación de los sectores industriales y tecnológicos de Aeronáutica, Espacio, Defensa y Seguridad en España.

Asimismo, busca promover y defender los intereses de sus miembros, impulsar el desarrollo de su actividad y mejorar su competitividad tanto en el ámbito nacional como internacional.

También figura entre sus prioridades ampliar la colaboración con otros actores del ecosistema y consolidarse como interlocutor de referencia de estos sectores industriales ante organismos y entidades internacionales.

La implementación de esta nueva etapa corresponderá al Consejo de Dirección, el nuevo órgano de gobierno resultante de la unificación de la Junta Directiva y la Asamblea General.

Este nuevo Consejo de Dirección está compuesto por 14 miembros, entre los que se encuentran representantes de Airbus, Indra, Navantia, Rheinmetal, así como Oesía, Santa Bárbara, Escribano o Centum.

Ricardo Martí Fluxá

La presidencia de Ricardo Martí Fluxá ha estado marcada por el crecimiento, la consolidación y la transformación de TEDAE.

Durante su mandato, la Asociación ha ampliado de forma significativa su base empresarial —superando las 130 compañías— con una mayor incorporación de pymes, reforzando así su representatividad como principal voz de las industrias de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio en España.

Ricardo Martí Fluxá, ex presidente de TEDAE. TEDAE

En este periodo, TEDAE ha afianzado su papel como interlocutor clave del tejido industrial que sustenta las cadenas de valor de estos sectores estratégicos, fortaleciendo su capacidad de diálogo institucional y su posicionamiento ante administraciones públicas y organismos nacionales e internacionales.

La Asociación y sus empresas reconocen y agradecen la dedicación y el compromiso de Martí Fluxá, así como su contribución a la modernización de TEDAE y al impulso de una visión estratégica orientada a mejorar la competitividad del sector.

A partir de ahora, y tras concluir esta etapa, Ricardo Martí Fluxá continuará su actividad profesional e institucional como presidente del Consejo de Administración de Neinor Homes y de la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI), consejero de Liteyca, patrono del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de la Fundación Juan March, y presidente de la Fundación Ankaria. Asimismo, mantendrá su vinculación con las industrias representadas por TEDAE.