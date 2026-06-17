Mark Rutte asegura que Europa y Canadá están listos para cubrir el repliegue parcial de EEUU en la OTAN

La OTAN vigila de cerca el apoyo militar de China, Corea del Norte e Irán a Rusia en la guerra de Ucrania, especialmente tras informaciones sobre el entrenamiento de soldados rusos en China.

Rutte evitó detallar qué capacidades deberán reforzar los países europeos por motivos de seguridad, pero subrayó la importancia de fortalecer las fuerzas convencionales.

Estados Unidos mantendrá su compromiso con la seguridad europea, especialmente mediante su paraguas nuclear, pero espera un reparto más equilibrado de responsabilidades.

Mark Rutte afirmó que Europa y Canadá están preparados para asumir mayor responsabilidad en la defensa del continente ante el repliegue parcial de EEUU en la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró este miércoles que los aliados europeos y Canadá están en condiciones de asumir un mayor peso en la defensa del continente ante el previsto reajuste de capacidades de Estados Unidos en Europa.

“Hemos analizado la distribución de responsabilidades en el ámbito de las fuerzas convencionales y constatamos que los aliados europeos y Canadá están dispuestos, preparados y capacitados para hacer más”, señaló en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, que se celebrará este jueves en Bruselas.

Rutte explicó que este ajuste responde a las crecientes obligaciones estratégicas de Washington en otras regiones, si bien subrayó que Estados Unidos mantendrá su compromiso con la seguridad europea, en particular a través de su paraguas nuclear. “Estados Unidos ha dejado claro su compromiso con la OTAN, pero también espera que los aliados asuman una parte más equitativa de la responsabilidad”, indicó.

En este sentido, insistió en que la disuasión nuclear estadounidense sigue siendo “sólida”, aunque recalcó la necesidad de que Europa y Canadá refuercen sus capacidades convencionales.

A su juicio, el debate no se centra tanto en el despliegue geográfico de fuerzas como en la asignación de funciones dentro de los planes de defensa. “Históricamente, esta carga ha recaído en exceso sobre Estados Unidos. Ahora avanzamos hacia un reparto más equilibrado que refuerza a la Alianza”, afirmó.

El dirigente evitó detallar qué capacidades concretas deberán desarrollar los países europeos para sustituir determinados sistemas estadounidenses, especialmente en el ámbito del armamento de largo alcance, alegando motivos de seguridad.

Apoyo militar de China a Rusia

En paralelo, Rutte advirtió de que la OTAN no es “ingenua” ante el apoyo militar que China presta a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania y aseguró que los aliados siguen “con precisión” los movimientos de los socios de Moscú.

El jefe de la Alianza realizó estas declaraciones al ser preguntado por informaciones de la inteligencia de la Unión Europea que apuntan a que China ha entrenado a soldados rusos, algunos de los cuales habrían sido desplegados posteriormente en el frente ucraniano.

“Sabemos que Rusia no está sola. Recibe apoyo vital de Corea del Norte, China e Irán, y estos países mantienen una estrecha cooperación”, afirmó Rutte, quien añadió que existen acuerdos tácitos sobre intercambios de apoyo, aunque no estén formalizados.

Como ejemplo, citó el caso de Corea del Norte, que estaría recibiendo tecnología balística de Rusia a cambio de su respaldo al esfuerzo bélico. En cuanto a China, mencionó su papel en la evasión de sanciones, el suministro de bienes de doble uso y otras formas de apoyo señaladas por el Servicio Europeo de Acción Exterior.

“No somos ingenuos. Seguimos cada paso con precisión”, concluyó.

Las declaraciones se producen después de que los servicios de inteligencia de la UE confirmaran la semana pasada que China ha entrenado a “centenares” de soldados rusos en su territorio, algunos de los cuales habrían participado posteriormente en combates en Ucrania, en contra de los intereses de la Unión.