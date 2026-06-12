Pistorius ve con buenos ojos el impulso de la industria española y germana para un caza de sexta generación

El objetivo es encontrar soluciones rápidas y viables para tener un avión de combate de sexta generación con vistas a la década de 2040.

Ocho empresas alemanas y seis españolas han mostrado su disposición a impulsar el desarrollo conjunto de un nuevo caza para sustituir a los actuales Eurofighter y Tornado.

Pistorius destaca la necesidad de analizar capacidades, plazos, costes y participación industrial antes de definir una nueva alternativa sólida.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, apoya las iniciativas españolas y alemanas para desarrollar un caza europeo de sexta generación tras el fracaso del proyecto FCAS.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, celebró este viernes las iniciativas impulsadas por la industria alemana y española para desarrollar un nuevo caza europeo de sexta generación, tras el fracaso del proyecto franco-alemán FCAS debido a discrepancias entre Dassault y Airbus.

Así lo aseguró durante su visita a la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial de Berlín (ILA), en la que subrayó la necesidad de avanzar en nuevas propuestas. “Me alegro mucho por esta iniciativa; ahora precisamente lo que necesitamos son iniciativas de este tipo”, afirmó.

El ministro advirtió, no obstante, de que aún será necesario tiempo para definir una alternativa sólida. En este sentido, insistió en la importancia de evaluar con detalle las capacidades industriales, los plazos, los costes y el grado de participación de la industria alemana en cualquier nuevo programa.

“Debemos analizar con detenimiento quién puede hacer qué, con quién, con qué rapidez y a qué coste”, señaló, al tiempo que se mostró abierto a la propuesta hispano-germana, aunque reconoció que todavía no hay una decisión tomada.

Pistorius incidió en la urgencia de encontrar soluciones “rápidas, eficaces y viables” para el desarrollo de un avión de combate de sexta generación con horizonte en la década de 2040. Asimismo, abogó por avanzar junto a todos los actores capaces de aportar valor al proyecto.

Impulsar un nuevo caza

Las declaraciones del ministro alemán se producen un día después de que ocho empresas alemanas y seis españolas del sector aeroespacial y de defensa manifestaran, por separado pero en términos similares, su disposición a impulsar un nuevo caza europeo.

Por parte alemana, firmaron una declaración conjunta Airbus Defence and Space, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA Alemania, MTU Aero Engines y Rohde & Schwarz, en la que se declaran “listos para participar activamente, junto a socios europeos”, en el desarrollo del sistema.

En paralelo, compañías españolas como Airbus Defence and Space, Indra, GMV, Grupo Oesía, ITP Aero y Sener reivindicaron su capacidad tecnológica para liderar un programa destinado a sustituir a los actuales Eurofighter y Tornado, desarrollados en las décadas de 1980 y 1970, respectivamente.