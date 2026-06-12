Oesía desembarca en Eurosatory 2026 con tecnologías soberanas para los nuevos escenarios de combate

Se lanzará el nuevo procesador NextPro NonC2, compatible con el estándar OTAN Link 16, que facilita la interoperabilidad de plataformas aéreas en redes tácticas aliadas.

Oesía presentará soluciones avanzadas para la detección y neutralización de drones, incluyendo un sistema de consciencia situacional pasivo y un autopiloto VECTOR-300 para municiones merodeadoras e interceptores C-UAS.

La compañía mostrará nuevas capacidades 'stealth' para plataformas militares, desarrolladas por su filial Micromag, que mejoran la supervivencia y eficacia de vehículos y sistemas en entornos hostiles.

Grupo Oesía participará en Eurosatory 2026 presentando tecnologías europeas para defensa, enfocadas en baja observabilidad, sistemas antidrón y enlaces tácticos de datos.

El Grupo Oesía aprovechará su participación en Eurosatory 2026 para reforzar su posicionamiento como proveedor de tecnologías soberanas para defensa y seguridad. Presentará en París, del 15 al 19 de junio, un conjunto de capacidades desarrolladas en Europa y libres de restricciones ITAR, centradas en tres áreas consideradas críticas para los escenarios operativos actuales: la baja observabilidad, los sistemas antidrón (C-UAS) y los enlaces tácticos de datos.

"Nuestra presencia en Eurosatory refuerza nuestra apuesta por ser un actor tecnológico clave en la soberanía nacional y la autonomía estratégica europea", afirmó el presidente ejecutivo de Grupo Oesía, Luis Furnells, quien subrayó que responde al actual contexto de mayor cooperación con tecnologías duales avanzadas, diseñadas y producidas en España.

La compañía, que expondrá dentro del pabellón español organizado por TEDAE, busca consolidar la visibilidad de sus capacidades tecnológicas ante integradores y usuarios finales europeos, en un contexto marcado por el impulso de la autonomía estratégica y el fortalecimiento de la base industrial de defensa del continente.

Una de las principales novedades de la compañía en esta edición será la incorporación de capacidades de baja observabilidad a su cartera tecnológica. A través de su filial Micromag, Grupo Oesía ofrece un acompañamiento integral para dotar a plataformas militares de capacidades stealth, desde las fases de diseño y simulación hasta la producción y despliegue.

La propuesta incluye servicios de ingeniería, caracterización y simulación, así como tratamientos avanzados, materiales y recubrimientos diseñados para reducir la detectabilidad de las plataformas frente a sensores radar.

Según la compañía, estas tecnologías están respaldadas por desarrollos propios patentados y pueden aplicarse a sistemas terrestres, navales y aéreos.

El objetivo es aumentar la supervivencia de las plataformas en entornos altamente contestados mediante la reducción o el retraso de su detección, al tiempo que se mejora la eficacia de la misión. Entre las aplicaciones señaladas por la empresa figuran vehículos no tripulados, puestos de mando, sistemas de armas y otras plataformas terrestres.

Doble apuesta frente a los drones

En el ámbito de la lucha antidrón, El Grupo presidido por Luis Furnells mostrará dos soluciones complementarias dirigidas tanto a la detección como a la neutralización de amenazas.

Por un lado, Tecnobit-Grupo Oesía presentará un sistema de consciencia situacional C-UAS completamente pasivo orientado a la autoprotección de plataformas terrestres de alto valor frente a drones FPV y otras amenazas de difícil detección mediante radares o sensores de radiofrecuencia.

La solución se basa en una evolución de la tecnología IRST desarrollada por la compañía, ya utilizada en plataformas como el Eurofighter y las fragatas F-110. Su carácter pasivo permite detectar amenazas sin emitir señales electromagnéticas, evitando revelar la posición de la plataforma protegida.

El sistema proporciona cobertura de 360 grados y está preparado para integrarse con inhibidores, estaciones de armas remotas o sistemas de energía dirigida.

El nuevo autopiloto VECTOR-300 Oesía

Además de la autoprotección de vehículos, la tecnología puede emplearse en misiones de protección de convoyes o vigilancia perimetral.

Por otro lado, UAV Navigation-Grupo Oesía exhibirá su autopiloto VECTOR-300, desarrollado específicamente para municiones merodeadoras e interceptores C-UAS. El sistema está diseñado para ejecutar misiones autónomas contra objetivos aéreos de alta maniobrabilidad, cubriendo todas las fases del vuelo, desde el despliegue hasta la persecución y la interceptación.

La solución incorpora capacidades avanzadas de navegación basadas en fusión multisensor, permitiendo operar incluso en entornos donde no existe disponibilidad de señal GNSS. Asimismo, admite la integración de guiado basado en visión y sistemas avanzados de identificación de objetivos.

Nuevo procesador Link 16

La interoperabilidad OTAN constituye el tercer eje de la presencia de Grupo Oesía en Eurosatory. En este ámbito, Tecnobit-Grupo Oesía presentará NextPro NonC2, un nuevo procesador de enlaces tácticos de datos con capacidades Link 16 orientado a plataformas aéreas integradas en redes tácticas aliadas.

La solución implementa el modo "Non Command & Control" (Non C2), destinado a plataformas que participan en operaciones de red sin ejercer funciones de mando, como helicópteros o sistemas aéreos no tripulados. El sistema puede integrarse tanto como hardware certificado como mediante licencia de software.

Además, esta capacidad se complementa con el simulador LinPro Trainer TDL, concebido para el entrenamiento avanzado en enlaces tácticos.

Según la compañía, NextPro representa una evolución de la familia LINPRO, actualmente desplegada en más de diez países y utilizada como procesador multilink en plataformas de mando.

"Eurosatory es una plataforma clave para fortalecer la colaboración de Grupo Oesía con los principales actores del ecosistema industrial europeo y demostrar cómo nuestras soluciones contribuyen directamente a la seguridad y la resiliencia de Europa y sus aliados", ha afirmado Furnells.