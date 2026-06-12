La española SMS trabajará con Diehl en la segunda fase del programa europeo de interceptores hipersónicos

El proyecto buscará integrar la defensa aérea y antimisiles en línea con los objetivos de la UE y la OTAN, con participación de las principales empresas europeas del sector.

Ambas compañías liderarán la creación de un nuevo consorcio europeo para la segunda fase del programa HYDEF, centrado en el predesarrollo de interceptores avanzados.

El acuerdo fue firmado durante la feria ILA de Berlín y busca reforzar la seguridad europea frente a misiles balísticos y sistemas hipersónicos de nueva generación.

Sistemas de Misiles de España (SMS) y Diehl Defence han firmado un memorando de entendimiento para desarrollar tecnología de defensa aérea contra amenazas hipersónicas.

La compañía Sistemas de Misiles de España (SMS) —un consorcio formado por EM&E, Sener, Instalaza y GMV— y la alemana Diehl Defence han suscrito hoy un memorando de entendimiento para impulsar su cooperación en el desarrollo tecnológico para defensas aéreas.

Firmado dentro de la feria ILA de Berlín, el objetivo concreto es trabajar en nuevas capacidades destinadas a contrarrestar amenazas endoatmosféricas de nueva generación, con especial atención a los sistemas hipersónicos.

Según recogen en un comunicado, este acuerdo refleja un compromiso compartido para reforzar la seguridad europea y aumentar la resiliencia frente a amenazas cada vez más complejas, como los misiles balísticos maniobrables o los antes mencionados misiles hipersónicos.

Con este memorando, señalan, las compañías reafirman su alianza estratégica en un campo de actuación común que comenzó mediante la preparación del programa HYDEF.

Tras su colaboración como coordinadores de HYDEF, que se encuentra en su fase final, SMS y Diehl tienen la intención de ampliar su colaboración en diferentes etapas del proyecto.

Esta renovada cooperación va encaminada a la preparación y presentación de HYDEF 2 para la próxima convocatoria.

Ambas compañías liderarán la creación de un nuevo consorcio para este programa, reuniendo a las principales empresas europeas de defensa y espacio, especialmente aquellas con presencia en el ámbito de la Defensa Aérea y Antimisiles Integrada (IAMD).

HYDEF 2 abordará una fase conjunta de predesarrollo del interceptor, con el objetivo de alcanzar una capacidad operativa frente a las amenazas más exigentes en el menor plazo posible.

Se hará especial hincapié en la definición integral del sistema de armas como parte de una arquitectura IAMD y en consonancia con los objetivos de la UE y la OTAN.

Al acto de firma también asistieron el Teniente General Miguel Ivorra, director general de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (DIGEID), y la Directora Nacional de Armamento Adjunta de Alemania, Anke Meyer.

"Se espera que esta colaboración marque un paso significativo hacia una cooperación bilateral más profunda entre Alemania y España, reforzando más la interoperabilidad y la alineación industrial", comentó Ignacio Bengoechea, presidente de SMS.

Por otro lado, Harald Buschek, CPO de Diehl Defence, dijo que esta colaboración "pone de manifiesto nuestro compromiso conjunto para ofrecer una solución europea de vanguardia capaz de responder a un entorno de amenazas en constante evolución".