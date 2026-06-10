La Unión Europea acuerda simplificar la financiación y contratación en defensa para acelerar el rearme europeo

Se establecen nuevos plazos máximos para autorizaciones, se amplía la duración de los acuerdos marco de siete a diez años y se introducen dos licencias generales obligatorias para transferencias intracomunitarias de material de defensa.

El acuerdo refuerza el papel de las pymes, simplifica la gestión del Fondo Europeo de Defensa y flexibiliza la contratación conjunta entre países.

El pacto permitirá acelerar autorizaciones para proyectos y exportación de material militar, con el objetivo de respaldar inversiones de hasta 800.000 millones de euros en cuatro años.

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional para simplificar las normas de financiación y contratación pública en defensa, facilitando inversiones militares.

La Unión Europea ha dado un paso clave para reforzar su base industrial y tecnológica de defensa tras alcanzar este miércoles un acuerdo provisional para simplificar las normas de financiación y contratación pública en el sector, dentro de las propuestas legislativas conocidas como “Ómnibus V”.

El pacto, cerrado entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, busca agilizar los procedimientos administrativos, facilitar las inversiones militares y mejorar el funcionamiento del mercado europeo de defensa en un contexto marcado por el aumento de las amenazas a la seguridad.

Entre las principales medidas, los colegisladores han acordado acelerar los procesos de autorización para proyectos de defensa y para la exportación de material militar dentro de la Unión. El objetivo es respaldar inversiones de hasta 800.000 millones de euros en los próximos cuatro años, en línea con el Plan ReArm Europe y la iniciativa Readiness 2030.

El acuerdo introduce cambios significativos en la gestión del Fondo Europeo de Defensa (FED), simplificando su ejecución y clarificando la aplicación de la normativa comunitaria en ámbitos como el medio ambiente o los productos químicos en actividades vinculadas a la defensa.

Asimismo, refuerza el papel de las pequeñas y medianas empresas, aumentando las bonificaciones en la financiación de proyectos en los que participen, y mantiene la posibilidad de que la Agencia Europea de Defensa actúe como central de compras.

También garantiza los derechos de acceso a los productos para los Estados miembros cofinanciadores y protege la propiedad intelectual de las empresas implicadas.

En materia de plazos, se fija un máximo de 102 días laborables para la concesión de autorizaciones, con un principio general de aprobación tácita si no hay respuesta dentro del plazo establecido.

Este periodo se sitúa inicialmente en 42 días, ampliable en casos justificados hasta 60 días. No obstante, los Estados miembros podrán establecer excepciones cuando existan riesgos graves para la salud o la seguridad nacional.

El texto también eleva los umbrales de la directiva de contratación en defensa para reducir la carga administrativa y permitir a las autoridades centrarse en grandes programas.

Además, amplía de siete a diez años la duración de los acuerdos marco y flexibiliza los mecanismos de contratación conjunta entre países.

Dos licencias generales

Como novedad, se introducen dos licencias generales obligatorias para transferencias intracomunitarias de material de defensa: una entre entidades certificadas y otra en el marco de asociaciones industriales dentro de la UE.

El acuerdo deberá ser ahora ratificado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo, tras su revisión jurídica y lingüística, un proceso que las instituciones esperan completar en los próximos meses.

El ponente del Parlamento Europeo para este expediente, Pekka Toveri, subrayó que las negociaciones han evidenciado los principales obstáculos que persisten entre los Estados miembros para avanzar en la integración de la industria de defensa europea.

La Comisión Europea había presentado esta propuesta en junio de 2025 como parte de un paquete legislativo destinado a simplificar las condiciones de inversión, contratación y desarrollo industrial en el ámbito de la defensa.