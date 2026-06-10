Rusia busca en la India un socio para caza Su-57: desarrollo conjunto y carta blanca a la transferencia tecnológica

La transferencia tecnológica es clave para India, que quiere integrar sus propios sistemas en el Su-57 si avanza el acuerdo con Rusia.

El Gobierno indio busca un caza de quinta generación para modernizar su fuerza aérea, mientras Pakistán explora la compra de cazas chinos.

India y Rusia ya intentaron un desarrollo conjunto del Su-57 en 2007, pero Nueva Delhi se retiró del acuerdo en 2017 por dudas sobre el programa.

Rusia ha ofrecido a la India la producción conjunta y sin limitaciones tecnológicas del caza de quinta generación Sukhoi Su-57.

Las relaciones diplomáticas entre la India y Rusia siempre han sido complejas. Desde Nueva Delhi han optado por una estrategia de adquisiciones y alianzas de lo más variopinta, con acuerdos con países europeos, China y Rusia.

Precisamente estos últimos, a través de su presidente Vladimir Putin, han ofrecido al país asiático la producción conjunta y "sin limitaciones" del Sukhoi Su-57, un caza de quinta generación —al menos así lo describen desde Rusia— que se enfrenta todavía hoy a importantes dificultades de fabricación.

De hecho, este idilio entre Rusia e India en el terreno de la quinta generación no es nuevo.

Ya en 2007 firmaron un acuerdo para llevar a cabo el desarrollo de forma conjunta, pero Nueva Delhi decidió retirarse 10 años después por desconfiar en la viabilidad del programa, las características furtivas o los costes.

En 2018, Rusia anunció que seguiría de forma independiente con el Su-57 y, hoy por hoy, el único cliente externo que ha recibido alguna unidad es Argelia, aunque se desconocen los detalles de la compra.

"Estamos dispuestos a suministrar a la India este avión y a seguir desarrollándolo", afirmó Putin haciendo referencia a un trabajo conjunto. "No tenemos ningún problema ni limitación".

La puerta abierta a esta transferencia tecnológica es un punto muy importante para los indios, que tienen la intención de integrar en la plataforma sus propios sistemas.

El Gobierno de Nueva Delhi lleva un tiempo buscando un caza de quinta generación ya disponible en el mercado para ir un paso más allá de los Rafale franceses que conforman la espina dorsal más avanzada de la Fuerza Aérea.

Si bien desde los estamentos gubernamentales de la India no se han pronunciado, Rusia lleva varios meses intentando vender el Su-57.

El pasado abril, hace menos de dos meses, el entonces presidente de Hindustan Aeronautics, la compañía aeroespacial del país, dijo que Rusia ya había presentado a la India las capacidades del avión de combate, según la agencia de noticias Asian News International.

Además, llega en un momento muy importante para el país, que parece que rechaza de lleno la adquisición de F-35.

Pakistán, el rival geopolítico directo de la India, se ha acercado a Pekín para una potencial compra de cazas de quinta generación made in China.