Airbus y Quantum Systems exploran la incorporación de interceptores antidrones en el helicóptero militar H145M

La iniciativa responde al creciente uso de drones en conflictos recientes, donde los helicópteros son especialmente vulnerables durante operaciones de baja altura.

El H145M ha sido seleccionado como plataforma inicial por su arquitectura de sistema abierto y flexibilidad tecnológica, facilitando la integración de nuevas capacidades.

La colaboración se encuentra en fase exploratoria y busca evaluar la viabilidad de incorporar interceptores que detecten, sigan y neutralicen drones hostiles.

Airbus Helicopters y Quantum Systems exploran integrar sistemas antidrones en el helicóptero militar H145M para mejorar su protección frente a amenazas de drones.

La amenaza creciente de los drones en los conflictos actuales impulsa nuevas soluciones de protección para aeronaves tripuladas. En este contexto, Airbus Helicopters y la alemana Quantum Systems estudiarán la integración de capacidades anti-UAS en helicópteros militares, con el H145M como plataforma inicial.

La iniciativa, presentada hoy en el salón aeronáutico ILA Berlín, prevé evaluar los sistemas antidrones desarrollados por Quantum Systems para su posible incorporación a plataformas de Airbus.

Por ahora, el acuerdo se limita a una fase exploratoria y no contempla contratos de adquisición, calendarios de desarrollo ni fechas para pruebas o certificación.

El helicóptero H145M ha sido elegido como plataforma inicial de esta colaboración debido a su arquitectura de sistema abierto y a sus posibilidades de crecimiento tecnológico.

Según Airbus, estas características facilitan la incorporación de nuevas capacidades operativas y permiten adaptar la aeronave a amenazas emergentes en el entorno de combate.

La guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo han puesto de manifiesto el papel creciente de los drones en operaciones militares.

Desde pequeños aparatos comerciales modificados para lanzar explosivos hasta sistemas diseñados específicamente para misiones de ataque, estos medios han demostrado su capacidad para amenazar tanto a fuerzas terrestres como a aeronaves que operan a baja altura.

Los helicópteros figuran entre las plataformas más expuestas, especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje, cuando disponen de menor velocidad y capacidad de evasión.

Además, muchos de los sistemas de autoprotección actualmente instalados están diseñados para hacer frente a amenazas convencionales, como misiles o aeronaves tripuladas, y no a drones de pequeño tamaño.

La incorporación de interceptores capaces de detectar, seguir y neutralizar estos objetivos antes de que alcancen su zona de ataque podría proporcionar una nueva capa de protección para las tripulaciones en escenarios cada vez más saturados por sistemas no tripulados.

El H145M, una plataforma versátil

El H145M es la variante militar del helicóptero ligero bimotor H145 de Airbus. Actualmente presta servicio en las Fuerzas Armadas alemanas y en otros países aliados para misiones de apoyo a operaciones especiales, evacuación médica, reconocimiento y ataque ligero.

La aeronave puede operar con sistemas de visión nocturna y admite la integración de sensores y armamento en soportes externos, lo que le ha permitido consolidarse como una de las plataformas ligeras más versátiles del mercado.

H145 Airbus

El modelo ha sido adquirido por varios miembros de la OTAN y por clientes de exportación en Oriente Próximo y Asia.

Airbus considera que esa flexibilidad convierte al H145M en un candidato adecuado para evaluar nuevas capacidades de defensa aérea de corto alcance destinadas a contrarrestar drones.

Una alianza tecnológica europea

Quantum Systems, con sede en Múnich, se ha consolidado como uno de los principales fabricantes europeos de sistemas aéreos no tripulados, especialmente con su dron de reconocimiento Vector, empleado en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y utilizado por las fuerzas ucranianas, además de haber sido evaluado por varios ejércitos europeos.

En los últimos años, la compañía ha ampliado su actividad hacia el desarrollo de capacidades contra UAS, una línea de negocio que gana relevancia a medida que los drones se convierten en una amenaza habitual para las fuerzas armadas.

Aunque la instalación de sistemas antidrones en aeronaves tripuladas no es una idea nueva, su implementación práctica plantea importantes desafíos técnicos.

Las soluciones de guerra electrónica pueden resultar eficaces contra drones dependientes de enlaces de comunicaciones, pero son menos efectivas frente a sistemas autónomos. Al mismo tiempo, los interceptores cinéticos o los láseres de alta energía suelen incrementar el peso y la complejidad de las plataformas que los integran.

El acuerdo anunciado en Berlín pretende precisamente analizar si la combinación de la arquitectura del H145M y las tecnologías desarrolladas por Quantum Systems permite superar estas limitaciones y ofrecer una solución viable para futuras operaciones militares.

"En Airbus Helicopters exploramos constantemente nuevas fronteras en capacidades de misión para aportar un valor real y decisivo a nuestros clientes", afirmó Stefan Thomé, vicepresidente ejecutivo de Programas de Airbus Helicopters.

Según explicó, la colaboración busca ampliar el espectro operativo de los helicópteros militares y garantizar que sus tripulaciones puedan afrontar con mayor eficacia las amenazas procedentes de sistemas no tripulados.

Por su parte, Martin Karkour, director comercial de Quantum Systems, subrayó que la iniciativa demuestra cómo la industria europea de defensa puede combinar capacidades complementarias para responder a desafíos operativos emergentes. "Los desarrollos actuales muestran que los sistemas aéreos necesitan respuestas frente a la amenaza de los drones", señaló.