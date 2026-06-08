EM&E suministrará 47 estaciones Sentinel a la Marinha Portuguesa a través de la NSPA de la OTAN

Las estaciones Sentinel destacan por su precisión, integración de tecnología avanzada y capacidad antidrón, y ya están en servicio en buques de la Armada española y otros proyectos internacionales.

El contrato, dividido en dos fases, incluye los modelos Sentinel 2.0 de 12,7 mm y Sentinel 30 de 30 mm, reforzando la soberanía estratégica europea.

EM&E suministrará 47 estaciones de armas navales Sentinel a la Marinha Portuguesa a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA).

La compañía española EM&E (Escribano Mechanical and Engineering) acaba de anunciar que suministrará un total de 47 estaciones de armas navales a la Marinha Portuguesa.

Tal y como indican en un comunicado, este "hito supone un paso estratégico para la empresa", ya que se trata del primer contrato de esta envergadura gestionado a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés).

Algo que "refuerza su posición como socio de referencia internacional en el ámbito de la alta tecnología de defensa" en la rama marítima militar.

El contrato, que se articulará en dos fases, contempla la entrega de distintas unidades de los modelos Sentinel 2.0 y Sentinel 30, sistemas de calibre de 12,7 milímetros y de 30 milímetros, respectivamente.

El suministro de estas estaciones navales de EM&E a la rama naval de las Fuerzas Armadas portuguesas "es una muestra del compromiso de la compañía con el desarrollo de soluciones tecnológicas", afirman.

Y tienen como objetivo reforzar la "soberanía estratégica europea y demuestra que las capacidades de estos sistemas cumplen con las necesidades y los requisitos técnicos y operativos de la OTAN".

Asimismo, tal y como explican, "este contrato consolida, a su vez, la trayectoria de EM&E en el ámbito naval, cuyos sistemas llevan años en servicio en distintos buques de la Armada española, así como en otros proyectos internacionales".

Estaciones Sentinel

La Sentinel 30 es una estación que integra un cañón de 30 milímetros —adaptable 40 milímetros— con cañón Mk 44 Bushmaster II, tanto en su versión estándar como en la stretch.

Proporciona "gran precisión gracias al calculador balístico de última generación integrado en el sistema", según los describen.

Sentinel 2.0 Cedida

Además, cuenta con un programador de munición integrado, permitiendo el uso de munición ABM (Air Burst Munition) sin necesidad de contar con ningún sistema adicional. Esta estación está diseñada para ser integrada en buques de mediano y gran tamaño.

Por su parte, la Sentinel 2.0 es una estación ligera y compacta que "proporciona excelentes capacidades de defensa en distancias cortas y medias con una alta precisión de tiro".

Permite operar con calibres 5,56, 7,62 o 12,7 milímetros y "mantiene la comunalidad logística con las estaciones terrestres Guardian 2.0".

Además, al igual que ocurre con esa versión terrestre, puede integrar una MK-19, haciendo también de esta plataforma una "solución hardkill antidrón" para el escenario naval.