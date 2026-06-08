Airbus presenta el U145, la versión no tripulada del helicóptero H145, preparado para misiones militares y civiles

El U145 contará con un diseño modular y podrá operar como nave nodriza para drones, ampliando las capacidades del ecosistema UAS de Airbus.

El primer vuelo con piloto de seguridad está previsto para finales de 2026, y su entrada en servicio a principios de la próxima década.

El U145 está diseñado como plataforma multimisión, con aplicaciones en gestión de desastres, extinción de incendios, vigilancia y transporte logístico.

Airbus presenta el U145, una versión no tripulada del helicóptero H145, orientada tanto a misiones militares como civiles.

Dentro del salón aeronáutico ILA de Berlín que se celebra estos días en la capital alemana, Airbus Helicopters ha presentado una versión no tripulada del modelo H145.

Denominado U145, la plataforma complementa el catálogo de helicópteros y sistemas aéreos no tripulados de Airbus.

Tal y como han explicado en una nota, está previsto su primer vuelo con un piloto de seguridad a bordo para finales de 2026 y su posterior entrada en servicio a principios de la próxima década, sin acortar más.

"Con el U145, ofrecemos a nuestros clientes una versión autónoma y no tripulada de nuestro helicóptero H145, que combina la probada estructura, potencia y carga útil del mismo H145 con la autonomía de un UAS", ha declarado Matthieu Louvot, CEO de Airbus Helicopters.

"Para desarrollar el U145 y sus capacidades como UAS multimisión, colaboraremos con socios líderes en misiones autónomas para ampliar aún más el ecosistema de UAS en Europa", añadió.

El H145 es el segundo helicóptero tripulado que Airbus convierte en una versión no tripulada, justo después del VSR700, derivado en este último caso del Cabri G2.

Por su parte, el U145 no tendrá cabina física e incluirá adaptaciones significativas para la carga, como una puerta frontal integrada con un soporte de carga plegable y un suelo específico para el transporte logístico.

Contará con un peso máximo al despegue de 3.800 kilogramos y se está desarrollando como una solución apta para entornos militares y civiles y principalmente como plataforma de carga aérea.

Se ha desarrollado partiendo de un diseño modular, que permite funciones como la gestión de desastres, la extinción de incendios, la operación en tándem con aeronaves tripuladas, la vigilancia o como nave nodriza para drones efectores.

Para este último campo de aplicación, Airbus ya se encuentra trabajando con MBDA, según han explicado.

La filial de Airbus Defence and Space en Estados Unidos, junto a Shield AI, L3 Harris y Parry Lab, ofrece al Cuerpo de Marines un desarrollo específico denominado MQ-72C, una variante totalmente autónoma del probado Lakota UH-72B, adaptada a sus necesidades específicas.

En todo el mundo hay más de 1.800 helicópteros de la familia H145 en servicio en misiones militares y civiles, acumulando más de 8,5 millones de horas de vuelo.