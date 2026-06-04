Indra exhibirá en París el 8x8 Dragón y su porfolio de sistemas y sensores para vehículos militares

Indra también exhibirá radares AESA de última generación y participa en consorcios europeos para el desarrollo de futuros blindados y carros de combate.

Entre las novedades destacan drones Tarsis, sistemas de munición merodeadora, guerra electrónica y defensa anti-dron como el sistema ARACNE.

La compañía mostrará sistemas avanzados de digitalización, inteligencia artificial y sensores para optimizar la coordinación y protección de vehículos militares.

Indra presentará en Eurosatory el vehículo de combate de infantería 8x8 Dragón, hito de la modernización militar española.

Indra acude a Eurosatory, la principal feria de defensa europea que se celebra del 15 al 19 de junio en París, para exhibir sus desarrollos de digitalización de vehículos militares. Además, la empresa desplegará su capacidad para desarrollar drones, soluciones C-UAS, equipos de guerra electrónica y radares que se sitúan en la frontera de la innovación mundial.

El gran hito de la delegación española será la exhibición, por primera vez más allá de las fronteras españolas, del vehículo de combate de infantería 8x8 Dragón. Este blindado, desarrollado por la empresa TESS Defence, en la que Indra es el principal accionista, representa el programa de modernización de vehículos blindados más importante de España.

Durante el evento parisino, la tecnológica presentará en detalle su sistema de misión, una infraestructura crítica encargada de gestionar y coordinar de forma integrada todos los subsistemas y sensores del blindado.

A este equipamiento se suma el sistema de gestión del campo de batalla, conocido por sus siglas BMS, que ya opera en la práctica totalidad de los vehículos militares de las Fuerzas Armadas españolas. Esta herramienta permite compartir información táctica y operativa en tiempo real entre las unidades desplegadas sobre el terreno y los distintos escalones de mando, optimizando la coordinación.

La digitalización terrestre alcanza cotas sin precedentes gracias a la incorporación de la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de visión de trescientos sesenta grados. Indra mostrará diversos casos de uso prácticos donde combina sus sensores avanzados de concienciación situacional local (LSAS) con las innovadoras Gafas de Visión 360º See-Through.

A través de la plataforma de inteligencia soberana IndraMind, el sistema es capaz de analizar flujos de imágenes en tiempo real para identificar amenazas ocultas, discriminar entre fuerzas amigas y enemigas, evaluar el riesgo inminente de emboscadas y proponer de forma autónoma medidas de protección.

Esta asistencia cognitiva resulta determinante en entornos complejos como las zonas urbanas, donde la visibilidad se reduce y los tiempos de reacción deben ser mínimos para garantizar la supervivencia de la tripulación.

Radar MTR-5 Indra

La directora Comercial Internacional de Defensa en Indra, Teresa Cabezón, ha afirmado al respecto que la compañía desarrolla sistemas de vanguardia para los cinco dominios de la defensa y lidera el desarrollo de capacidades multidominio avanzadas.

Estas tecnologías "dotan a las unidades terrestres de elevada maniobrabilidad, consciencia situacional, inteligencia y velocidad de toma de decisiones muy superior a la del adversario, apoyándose para ello en una IA soberana, sobre la que países y mandos mantienen pleno control", ha subrayado Cabezón.

Sistemas no tripulados

La propuesta de la compañía para ampliar las capacidades del combate moderno también incluye el ámbito de los sistemas no tripulados. Entre sus novedades destaca el Tarsis, un dron de despegue y aterrizaje vertical diseñado específicamente para misiones complejas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Junto a este vector, Indra exhibirá un sofisticado sistema de munición merodeadora enfocado en ejecutar ataques de alta precisión contra objetivos estratégicos situados en la profundidad del despliegue adversario.

La estrategia en guerra electrónica ligera se manifestará mediante un innovador sistema de comunicaciones embarcado como carga de pago en un dron cautivo. Este dispositivo vuela conectado permanentemente a un vehículo 4x4 de alta movilidad, actuando como un nodo que permite interferir las comunicaciones del enemigo y proteger el avance seguro de las tropas propias.

Asimismo, la defensa contra amenazas asimétricas tendrá su espacio con el sistema ARACNE, una solución integral contra aeronaves no tripuladas que puede configurarse en versiones fijas, semiestáticas o móviles sobre vehículos terrestres.

Este blindaje tecnológico integra el sistema SmartEar de detección por radiofrecuencia, un inhibidor de señales Brontes para la neutralización electromagnética, un radar AESA NEMUS encargado de aportar datos precisos de localización, y equipos ópticos y de armas provistos por la empresa Escribano Mechanical & Engineering que dotan al conjunto de capacidad de destrucción física.

En el espacio de esta última firma asociada también podrá verse el radar AESA NEMUS integrado de forma independiente en un vehículo militar para facilitar la activación automática de contramedidas de protección.

Como líder europeo en la fabricación de radares de defensa, la compañía mostrará de igual forma uno de los radares de la familia multifunción AESA MTR sobre un camión pesado de Rheinmetall.

Esta nueva generación de radares para contrabatería, defensa aérea y vigilancia ofrece unos tiempos de despliegue y repliegue sumamente reducidos, lo que los hace especialmente adecuados para los escenarios de combate móviles actuales, siendo además el complemento idóneo para los sistemas de Mando y Control de Defensa Aérea Basada en Tierra desarrollados por Indra.

Esta masiva presencia en París reafirma el rol fundamental que la firma desempeña en el tejido industrial de la defensa en el viejo continente. Su liderazgo no solo se limita al suministro de equipos actuales, sino que se extiende a la participación clave en consorcios europeos de investigación como los programas FAMOUS, MARTE y AURIGA, orientados a la concepción de los futuros blindados y carros de combate de la Unión Europea.