Dos cascos azules españoles sufren heridas leves y un serbio fallece en un ataque en el sur del Líbano

El ataque ocurrió pocas horas antes de que Líbano e Israel pactaran un alto el fuego condicionado al cese de hostilidades y la retirada de milicianos.

La FINUL ha iniciado una investigación sobre el incidente y ha pedido a las autoridades que lleven a los responsables ante la justicia.

El sargento serbio Milovan Jovanovic falleció en un hospital de Beirut tras ser evacuado debido a la gravedad de sus heridas.

Un ataque con mortero en Marjayún, sur del Líbano, dejó un casco azul serbio muerto y dos militares españoles heridos leves.

Un ataque con proyectiles de mortero se ha saldado con un casco azul serbio muerto y dos militares españoles heridos en la localidad libanesa de Marjayún, al sur del país oriental.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha indicado en un comunicado que el casco azul serbio ha fallecido a primera hora del día en un hospital de Beirut, a causa de las "heridas críticas" sufridas durante el ataque.

Por otro lado, el estado de los dos militares españoles es leve y su vida no corre peligro, según recoge Europa Press citando fuentes del Ministerio de Defensa. Ambos se encuentran en las instalaciones sanitarias dentro de la base.

En un escueto comunicado publicado en redes sociales, desde la cartera liderada por Margarita Robles han trasladado el apoyo a todos los militares desplegados en la misión FINUL en Líbano.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Serbia ha identificado al fallecido como el sargento Milovan Jovanovic y ha indicado que el militar recibió atención médica dentro de la base tras resultar herido.

Todo el apoyo a nuestros militares desplegados en la misión @UNIFIL_ en Líbano, tras el ataque de la pasada noche y todo nuestro ánimo y solidaridad al contingente serbio. pic.twitter.com/KPQ3mTtU6d — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 4, 2026

Sin embargo, dada la gravedad de sus heridas, fue posteriormente trasladado en helicóptero al Centro Médico Universitario de Beirut, donde falleció a las 4 de la madrugada hora del Líbano.

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros del miembro de las fuerzas armadas de paz que perdió la vida en el cumplimiento de su deber", según recoge el comunicado publicado por FINUL.

Asimismo, explican, "deseamos una pronta recuperación a los demás miembros de las fuerzas de paz heridos", haciendo referencia a los dos militares españoles.

Desde FINUL indican que han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron "a este trágico incidente". Y apuntan a la detección de un incremento en el número de "trayectorias e impactos en el sur del Líbano. La violencia debe cesar".

"Reiteramos nuestro llamamiento a todos los actores para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de Naciones Unidas en todo momento", prosigue el comunicado, "incluso absteniéndose de acciones que puedan poner en peligro a las fuerzas de paz".

Asimismo, desde FINUL instan a las autoridades nacionales pertinentes a realizar una investigación de este incidente que se ha saldado con un muerto y dos heridos. "Lleven a los responsables ante la justicia y garanticen la rendición de cuentas penal".

"Los ataques deliberados contra las fuerzas de paz constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y pueden constituir crímenes de guerra", finaliza el comunicado.

Alto el fuego

El suceso tuvo lugar pocas horas antes de que las delegaciones de Líbano e Israel pactaran un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques de la milicia chií y la evacuación de todos sus miembros del sector al sur del río Litani.

Las últimas hostilidades a gran escala comenzaron el 2 de marzo, pocos días después del inicio de la guerra en Irán, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por la muerte del ayatolá Alí Jamenei tras un ataque coordinado por las Fuerzas Armadas de Trump y Netanyahu.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países firmaron un alto el fuego a mediados de abril y que posteriormente fue ampliado.