El Ministerio de Defensa toma nota de la guerra de Ucrania e impulsará el desarrollo de enjambres de drones en España

El sistema permitirá coordinar drones de forma autónoma, integrando datos de sensores y operando en condiciones adversas como jamming o spoofing.

Participan empresas como Alpha Unmanned Systems y UAV Navigation-Grupo Oesía, apoyadas por instituciones como AICIA y FADA-CATEC.

El proyecto busca mejorar la vigilancia y exploración en entornos complejos, sin enfocarse en misiones de ataque.

El Ministerio de Defensa español impulsa el Proyecto Fenix para desarrollar enjambres de drones UAV con inteligencia colectiva.

La guerra de Ucrania ha demostrado que los campos de batalla convencionales se han transformado para siempre. Uno de los mayores cambios lo han protagonizado los enjambres de drones que, a un coste relativamente bajo, han conseguido atravesar por saturación las defensas antiaéreas más densas.

Siguiendo los pasos de otros países, el Ministerio de Defensa español ha anunciado la puesta en marcha del Proyecto Fenix, que busca el impulso en el desarrollo de las capacidades de enjambres heterogéneos de vehículos no tripulados.

El objetivo principal del Proyecto Fenix es el "diseño, desarrollo, validación mediante simulación y experimentación en campañas de vuelo de un demostrador tecnológico de un sistema autónomo de control y coordinación para enjambres de vehículos aéreos no tripulados (UAV) heterogéneos", según explican en un comunicado.

Se encuentra dentro del Programa Coincidente y contará con el apoyo de instituciones como AICIA (Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, en la Universidad de Sevilla) y FADA-CATEC (Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales).

Las compañías participantes son UAV Navigation-Grupo Oesía y Alpha Unmanned Systems (AUS), esta última liderando el proyecto.

El sistema en el que trabajarán ambas empresas se basará en las plataformas preexistentes de AUS y en la tecnología de pilotos automáticos de UAV Navigation.

A partir de esa base, explican, se desarrollarán tecnologías que dotarán al enjambre de inteligencia colectiva, alineándose de esta forma con la doctrina militar actual.

Alpha A900 AUS

Los sistemas que se desarrollarán al calor del Proyecto Fenix "analizarán, evaluarán y demostrarán cómo el uso de estos sistemas mejora la eficacia y eficiencia en tareas de vigilancia y exploración en entornos complejos y disputados, además de proporcionar una mayor robustez"

A diferencia de otras propuestas de enjambres de drones disponibles en el mercado, Defensa no apunta a que estas aeronaves puedan realizar misiones de ataque.

Desarrollo tecnológico

Los desarrollos tecnológicos en los que tendrán que trabajar se sustentan en tres pilares definidos por el propio Ministerio.

El primero es la creación de un sistema de coordinación y planificación del enjambre que cuente con capacidad de replanificación eficiente y en tiempo real ante imprevistos.

El segundo es un sistema de percepción cooperativa, donde llevarán a cabo una integración de datos provenientes de múltiples sensores recogidos por los distintos UAV que formarán parte del enjambre.

Tal y como explican, el objetivo es mejorar la precisión de la detección y la robustez ante "oclusiones, ocultaciones y condiciones meteorológicas adversas".

El tercer y último desarrollo pasa por las "capacidades avanzadas para misiones críticas".

En este pilar tendrán que llevar a cabo la identificación y el mapeo de zonas de interés en condiciones de jamming o spoofing de la señal proveniente de los satélites que proporcionan geoposicionamiento o bajo ataques NRBQ.

Esta identificación también se aplicará en tareas de patrulla, exploración, adquisición de objetivos o en misiones SAR.

Enjambres autónomos

Los enjambres heterogéneos de UAV en el campo de batalla permitirán abordar estas misiones de una manera más eficaz y eficiente, según indica UAV Navigation en un comunicado. Contribuyendo así a las "capacidades operativas de la Defensa".

"El operador del sistema Fenix solo tendrá que definir la misión a ejecutar por el enjambre empleando una única interfaz hombre-máquina".

Será el propio sistema el que descompondrá de manera automática la misión definida por el operador en tareas más simples, las asignará de manera óptima entre los componentes del enjambre según sus capacidades y generará y asignará trayectorias seguras, eficientes y físicamente realizables para las aeronaves.

El Proyecto Fenix está respaldado por la "avanzada inteligencia" de los sistemas de guiado, navegación y control (GNC) de UAV Navigation-Grupo Oesía y las plataformas de ala rotatoria de Alpha Unmanned Systems.

Esta última compañía cuenta actualmente en su catálogo con los modelos Alpha 900 y Alpha 700.

Según indican desde UAV Navigation, el programa representa "un avance significativo en el uso de enjambres UAV para aplicaciones militares". "Este proyecto proporciona una herramienta robusta y eficiente para la inspección y exploración en entornos complejos y disputados".