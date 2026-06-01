El Ministerio de Defensa convoca 4.523 plazas en el segundo ciclo de acceso para Tropa y Marinería

Las solicitudes pueden realizarse telemáticamente o en las Subdelegaciones de Defensa, y la incorporación a los centros de formación será el 3 de noviembre.

Se incluyen 50 plazas reservadas para deportistas de alto nivel, reforzando el apoyo al talento deportivo en defensa.

La mayor parte de las vacantes corresponden al Ejército de Tierra (3.200 plazas), seguido de la Armada (693) y el Ejército del Aire y del Espacio (630).

El Ministerio de Defensa ha convocado 4.523 plazas para acceder a las Fuerzas Armadas en el segundo ciclo del proceso selectivo anual.

El Ministerio de Defensa ha anunciado la convocatoria de 4.523 plazas para el acceso a las Fuerzas Armadas en el segundo ciclo del proceso selectivo anual, consolidando así la tendencia al alza en la oferta de empleo público militar en España.

El proceso, regulado por la normativa oficial del departamento, ofrece la posibilidad de incorporarse al servicio profesional en unidades distribuidas por todo el territorio nacional.

La distribución de las plazas refleja el peso operativo de cada uno de los Ejércitos: el Ejército de Tierra concentra la mayor parte, con 3.200 vacantes, de las cuales 320 podrán ser solicitadas por ciudadanos extranjeros; la Armada dispone de 693 plazas, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio cuenta con 630.

Dentro del total ofertado, se incluyen además 50 plazas con baremación específica reservadas para deportistas de alto nivel, en línea con las políticas de apoyo al talento deportivo en el ámbito de la defensa.

El Ministerio destaca que esta convocatoria no solo responde a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, sino que también refuerza las oportunidades de desarrollo profesional y estabilidad laboral para los aspirantes.

El modelo de carrera militar permite la progresión interna, la especialización técnica y el acceso a formación continua.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa o de manera presencial en las Subdelegaciones de Defensa provinciales.

Los interesados pueden consultar toda la información relativa al proceso selectivo en el portal oficial de reclutamiento.

La convocatoria se enmarca en la estrategia del Gobierno para reforzar las capacidades militares y garantizar el relevo generacional en las Fuerzas Armadas, en un contexto de creciente demanda de personal cualificado en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Los aspirantes seleccionados tras el proceso definitivo obtendrán su plaza asignada y efectuarán su incorporación a los centros de formación militar el próximo 3 de noviembre.