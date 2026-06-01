Indra redobla su apuesta por Cataluña con la designación de Enric Blasco como nuevo director territorial

La estructura de liderazgo en Cataluña se completa con Anna Ortí, directora de negocio, quien continuará impulsando proyectos estratégicos para la compañía.

Enric Blasco, ingeniero industrial nacido en Sabadell, destaca por su liderazgo en transformación digital e internacionalización de la ingeniería IDP.

Indra refuerza su presencia en Cataluña con el nombramiento de Enric Blasco como nuevo director territorial, efectivo desde el 1 de julio.

En el marco de su ambiciosa estrategia de territorialización y crecimiento industrial, Indra ha decidido reforzar su presencia tecnológica y empresarial en Cataluña. Para liderar esta nueva etapa de expansión y arraigo, la multinacional de tecnología y defensa ha anunciado la incorporación de Enric Blasco como nuevo director territorial de la compañía en la comunidad autónoma, un nombramiento que será plenamente efectivo a partir del próximo 1 de julio.

Nacido en Sabadell en 1972, Enric Blasco es ingeniero industrial, empresario y está unánimemente considerado como uno de los principales referentes de la transformación digital aplicada a la ingeniería y las infraestructuras en el espectro nacional.

Su trayectoria profesional destaca especialmente por haber fundado y ejercido como consejero delegado del grupo de ingeniería IDP, una firma que nació también en Sabadell y a la que logró transformar con éxito en una corporación de proyección internacional con operaciones estables en más de cincuenta países.

Bajo su dirección, IDP se consolidó como una de las ingenierías más vanguardistas e innovadoras de todo el continente europeo mediante su especialización en tecnologías punteras como el Building Information Modeling, la digitalización industrial, las infraestructuras tecnológicas y la gestión avanzada de activos, una exitosa trayectoria empresarial que culminó en el pasado año 2024 con la integración definitiva de la compañía dentro del gigante de la certificación internacional Bureau Veritas.

A lo largo de su dilatada carrera, Blasco ha capitaneado proyectos de enorme envergadura vinculados a sectores como la industria, la energía, el desarrollo de infraestructuras críticas, la creación de centros de datos y la innovación tecnológica continua.

Desde su nueva responsabilidad, Blasco asumirá la máxima representación de la firma tecnológica en Cataluña para liderar el despliegue estratégico territorial y fortalecer las relaciones institucionales y empresariales, una labor de primer orden por la cual reportará directamente al consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens.

La incorporación del nuevo director territorial se complementa con la estructura de liderazgo que Indra ha venido perfilando en la comunidad. Esta designación se suma a la realizada hace pocos meses, cuando se nombró a Anna Ortí como directora de negocio en Cataluña.

Ortí, que es ingeniera informática graduada por la Universitat Politècnica de Catalunya y cuenta con un Máster en Dirección Pública otorgado por la escuela de negocios ESADE, acumula más de veinte años de trayectoria en el sector público y trece años de experiencia específica dentro de Indra.

En el marco del esquema organizativo que ahora pasará a estar capitaneado por Blasco, Ortí continuará impulsando de forma activa el desarrollo de negocio y la ejecución de los proyectos más estratégicos, aportando su contrastada experiencia en iniciativas de alto impacto en el territorio.