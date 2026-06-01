Los Harrier estadounidenses que usará la Armada para repuestos llegarán a España despiezados desde el origen

El Cuerpo de Marines de EEUU dará de baja sus Harrier el 3 de junio, e Italia prevé retirarlos entre 2028 y 2029, quedando el F-35B como su relevo.

La Armada descartó embarcar los Harrier completos en el 'Juan Carlos I' y optará por trasladar solo los repuestos tras el desmontaje en origen.

Las piezas de estos Harrier serán utilizadas para mantener y prolongar la vida útil de los cazas españoles hasta 2032.

Los aviones Harrier estadounidenses que usará la Armada española para repuestos llegarán a España ya despiezados desde el país de origen.

El acercamiento del final de la vida útil de los Harrier de la Armada ha obligado al Ministerio de Defensa a moverse con rapidez y hacer acopio de aeronaves estadounidenses como fuente de piezas para los aparatos españoles.

Hasta hace unas horas, el objetivo primario de la Armada pasaba por embarcar las unidades estadounidenses a bordo del buque 'Juan Carlos I' aprovechando la travesía transatlántica y su participación en el 250º aniversario de la independencia del país americano.

Según informaron fuentes conocedoras de la operación a EL ESPAÑOL, Defensa se encontraba en conversaciones con EEUU para realizar este embarque en las próximas semanas, pero finalmente no será así.

Los Harrier americanos se despiezarán en origen y serán trasladados posteriormente a España sin que se conozcan todavía los plazos, pero seguro que después de la primera semana de julio cuando la Armada esté en Nueva York para los actos conmemorativos.

Estas nuevas células servirán para canibalizarse en Rota y proporcionar, de esta forma, piezas para el mantenimiento de los cazas españoles de la 9ª Escuadrilla.

Junto con el 'Juan Carlos I', los buques 'Castilla' y 'Reina Sofía' ya navegan en demanda de la costa este de Estados Unidos, donde participarán en el ejercicio FLEETEX como prolegómeno a las celebraciones por el aniversario de la independencia estadounidense.

La información sobre la adquisición de aviones en orden de vuelo está alineada con las últimas declaraciones de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien aseguró hace unos días la ampliación de la vida útil de los Harrier españoles hasta el 2032 empleando repuestos de cazas de otros países.

De hecho, ante la frontal negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de adquirir el caza estadounidense F-35, la Armada firmó el año pasado un contrato con Airbus para extender el mantenimiento de los Harrier.

Además de España, tan solo Estados Unidos e Italia operan actualmente este modelo de aeronave en todo el mundo, aunque no por mucho tiempo.

El Cuerpo de Marines americano dará de baja definitivamente el Harrier el próximo 3 de junio, poniendo así punto y final a una era de capacidad embarcada. Por su parte, Italia tiene previsto hacer lo propio entre 2028 y 2029.

Tanto el país transalpino como el norteamericano cuentan en su flota con aviones F-35B, la variante de despegue y aterrizaje vertical que se ha erigido como único sustituto posible al Harrier.