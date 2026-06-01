Alemania estudia activar obligatoriamente a los reservistas incluso en tiempos de paz

La Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes rechaza la medida por su posible impacto económico y defiende el modelo actual.

Los empleadores podrían solicitar el aplazamiento si el trabajador es imprescindible, y se eliminará la obligación de pedir permiso para salir del país más de tres meses.

La propuesta eliminaría la actual “doble voluntariedad”, permitiendo la activación de reservistas sin necesidad de consentimiento del empleador ni del propio reservista.

El Ministerio de Defensa de Alemania prepara una ley para activar obligatoriamente a los reservistas incluso en tiempos de paz.

El Ministerio de Defensa de Alemania trabaja en un proyecto de ley que permitiría activar a los reservistas del Ejército para desempeñar distintas funciones más allá de las maniobras habituales, incluso en tiempos de paz, una iniciativa que ya ha suscitado críticas por parte del sector empresarial.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ministerio, Natalie Jenning, durante una rueda de prensa celebrada en Berlín, en la que afirmó que el objetivo es reforzar la disponibilidad de las fuerzas de reserva. “Queremos que los reservistas presten servicio de forma regular y fiable”

La propuesta plantea abandonar el principio de “doble voluntariedad” vigente hasta ahora, que exige el consentimiento tanto del reservista como de su empleador para su activación. Según Jenning, “las exigencias actuales en materia de política de seguridad obligan a replantear este modelo”.

El citado borrador, no obstante, contempla salvaguardas para el tejido empresarial. En casos justificados, los empleadores podrán solicitar el aplazamiento del servicio si el trabajador resulta “completamente imprescindible” para la actividad de la empresa.

En paralelo, el Ministerio pretende corregir una disposición controvertida incluida en la nueva ley de servicio militar, en vigor desde este año, que obligaba teóricamente a los varones en edad militar a solicitar autorización para salir del país durante más de tres meses, incluso en tiempos de paz.

Jenning reconoció que se trata de un “error” que será subsanado mediante esta nueva legislación, eliminando una obligación que nunca llegó a aplicarse.

“Buscamos la vía más rápida para garantizar seguridad jurídica y eliminar posibles ambigüedades en el marco del proceso legislativo”, explicó la portavoz.

60.000 reservistas

Actualmente, la Bundeswehr cuenta con unos 185.000 efectivos en activo y alrededor de 60.000 reservistas. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, aspira a incrementar estas cifras hasta 260.000 soldados y 200.000 reservistas para 2033, en línea con el refuerzo de las capacidades militares del país.

Entre las medidas en estudio figura la posibilidad de convocar de forma obligatoria a todos los ciudadanos que hayan servido en las Fuerzas Armadas para participar en ejercicios de dos semanas con una periodicidad anual o bienal.

La iniciativa ha sido rechazada por la Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes (BDA), que advierte de su impacto en la actividad económica.

Su presidente, Rainer Dulger, defendió que el modelo actual ha demostrado ser eficaz para equilibrar las necesidades de la Bundeswehr y del sector empresarial, al tiempo que reclamó “capacidad de planificación y seguridad jurídica” para las compañías.