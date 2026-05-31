La Armada prevé trasladar a España varios Harrier estadounidenses para repuestos desde Nueva York

El Cuerpo de Marines de EE.UU. retirará definitivamente sus Harrier el 3 de junio, mientras que Italia planea hacerlo entre 2028 y 2029.

Los repuestos provenientes de los Harrier estadounidenses servirán para mantener operativos los cazas españoles de la 9ª Escuadrilla hasta 2032.

El portaaviones Juan Carlos I, junto al buque Castilla y la fragata Reina Sofía, participa en el ejercicio multinacional FLEETEX en la costa este de EE.UU.

La Armada española negocia con EE.UU. trasladar varios Harrier estadounidenses a España para usarlos como repuestos en la flota nacional.

Tras su participación en el Día de las Fuerzas Armadas celebrado ayer en Vigo, el buque Juan Carlos I ya navega en demanda de la costa este de Estados Unidos para integrarse en el ejercicio multinacional FLEETEX.

Aprovechando la travesía transatlántica, fuentes de la Armada han indicado a EL ESPAÑOL que se encuentran en conversaciones con las autoridades del país americano para poder embarcar Harrier estadounidenses en el portaeronaves español.

Estas nuevas células servirán para canibalizarse en Rota y proporcionar de esta forma piezas para el mantenimiento de los cazas españoles de la 9ª Escuadrilla, que se encuentran al final de su vida útil.

El ejercicio FLEETEX, que se realizará entre el 15 y el 29 de junio, será el prólogo de la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el que la Armada también participará durante los primeros días de julio en Nueva York.

En la singladura, el 'Juan Carlos I' va acompañado del buque de asalto anfibio 'Castilla' y de la fragata 'Reina Sofía'.

Según afirman las mismas fuentes, el embarque de las aeronaves no está garantizado, aunque el traspaso sí se realizará en esta ocasión utilizando el portaeronaves español o en semanas siguientes empleando otra plataforma.

La información está alineada con las últimas declaraciones de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien aseguró hace unos días la ampliación de la vida útil de los Harrier españoles hasta el 2032 empleando repuestos de cazas de otros países.

De hecho, ante la frontal negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de adquirir el caza estadounidense F-35, la Armada firmó el año pasado un contrato con Airbus para extender el mantenimiento de los Harrier.

Además de España, tan solo Estados Unidos e Italia operan actualmente este modelo de aeronave en todo el mundo, aunque no por mucho tiempo.

El Cuerpo de Marines americano dará de baja definitivamente el Harrier el próximo 3 de junio, poniendo así punto y final a una era de capacidad embarcada. Por su parte, Italia tiene previsto hacer lo propio entre 2028 y 2029.

Tanto el país transalpino como el norteamericano cuentan en su flota con aviones F-35B, la variante de despegue y aterrizaje vertical que se ha erigido como único sustituto posible al Harrier.