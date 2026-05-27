Estados Unidos acumula más de 100 millones en inversiones en Rota en los últimos meses pese a las amenazas de Trump

El Ministerio de Defensa español impulsa un plan de ampliación de muelles en Rota por más de 300 millones de euros para reforzar la capacidad naval de la base.

La base de Morón también recibe inversiones estadounidenses, destacando la construcción de 15 polvorines y mejoras en infraestructuras.

Las inversiones incluyen la construcción de un nuevo hangar para aviones de transporte pesado, polvorines para misiles y trabajos de mantenimiento en la base gaditana.

Estados Unidos ha invertido más de 100 millones de dólares en la base de Rota en el último año, a pesar de las tensiones políticas entre Trump y el Gobierno de Sánchez.

De forma paralela a la muy deteriorada relación entre los Gobiernos de Trump y Sánchez, el Departamento de Guerra de Estados Unidos continúa apostando por el mantenimiento y la ampliación de capacidades de las bases de uso conjunto en territorio español.

Ha sido el propio Trump quien, en varias ocasiones y durante los últimos meses, ha criticado a Sánchez y su Gobierno por su alineación en contra de los intereses que promueven desde Washington DC.

Asuntos como la prohibición del uso de Rota y Morón para vuelos relacionados con la Guerra de Irán o la crítica a la invasión de Gaza no han hecho otra cosa que distanciar diplomáticamente a ambos países. Llevando incluso a la amenaza de cortar cualquier tipo de relación comercial y a insinuar la expulsión de España de la OTAN.

Sin embargo, desde EEUU siguen sumando contratos para sus emplazamientos en España. La última de ellas es la construcción de un nuevo hangar de grandes dimensiones en la base gaditana de Rota.

Si bien todavía no se ha adjudicado, la licitación contempla una banda de costes que va desde los 25 millones hasta los 100 millones de dólares.

Con esta nueva licitación, la base de Rota recibe más de 100 millones de dólares en inversión durante los últimos 12 meses, reafirmando de esta manera la importancia que las instalaciones gaditanas tienen para Estados Unidos, tanto desde el plano puramente naval como de proyección de capacidades aéreas.

En cuanto a la base de Morón, el Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Atlántico impulsó un contrato de entre 25 y 100 millones de dólares para la construcción de 15 polvorines cubiertos de tierra hace solo unos meses. Además, también se encuentra trabajando en la mejora de la pista de aterrizaje.

Nuevo hangar

Según la documentación oficial publicada por el Comando, la licitación tiene el objetivo de construir un hangar para albergar aeronaves de transporte pesado de largo alcance de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Los modelos contemplados son el C-17 Globemaster y el C-5 Galaxy. Ambos aviones son empleados en la rama logística militar estadounidense para el transporte tanto de personal como de bienes, desde suministros básicos para las tropas desplegadas como armamento.

El C-5 Galaxy alcanza los 67,9 metros de envergadura por 75,3 metros de largo, siendo este modelo uno de los aviones cargueros más grandes de todo el mundo.

La documentación de la licitación apunta a que la estructura requerirá de cerchas de acero de alta resistencia con luces que superan los 70 metros, alineado con los datos de la envergadura del Galaxy.

También indica que las puertas del hangar deberán contar con una serie de aberturas para permitir el paso de la cola de la aeronave, que mide casi 20 metros de altura en la punta del estabilizador vertical.

Un C-5 Galaxy de EEUU USAF

El pliego técnico contempla espacios anexos integrados para talleres de aviónica, almacenamiento de repuestos críticos (como motores o trenes de aterrizaje), oficinas de operaciones de vuelo y salas de mantenimiento de sistemas de soporte en tierra.

Por lo tanto, la intención de Estados Unidos no es contar únicamente con un lugar donde guardar la aeronave, sino disponer de un centro de mantenimiento avanzado en las instalaciones de Rota.

Además, se incluyen otros aspectos clave como las especificaciones del pavimento, instalaciones contraincendios o infraestructura eléctrica.

El plazo para enviar ofertas finalizó a mediados del pasado abril y se encuentra actualmente en fase de evaluación.

Dado que el año fiscal de la Administración estadounidense finaliza el 30 de septiembre, la adjudicación debería hacerse efectiva antes de esa fecha.

Inversiones en Rota

El pasado septiembre, el Departamento de Guerra estadounidense publicó una licitación para la construcción de cuatro polvorines para misiles por 92 millones de dólares (78,5 millones de euros).

Este tipo de instalaciones se utilizan para el almacenamiento de misiles a gran escala y bajo estrictas medidas de seguridad. En particular, según la documentación, se trata de polvorines cubiertos de tierra con una capacidad de almacenaje de 226 toneladas dentro de cada uno de ellos.

Una construcción Tipo H estándar cuenta con unos 48 metros de ancho, 15 de largo y una altura de 4,50 metros. Están construidas en hormigón armado y diseñadas para soportar la detonación de cargas explosivas, minimizando su propagación.

Militares españoles en la Base Naval de Rota Courtney Pollock / US Navy

Salvo la parte frontal, donde se instalan las puertas de acceso, el techo y las paredes están cubiertos por una capa de arena que va desde los 60 centímetros a un metro de espesor, según la normativa.

La licitación también contempla la instalación de una estación montacargas, un taller de revisión y reelaboración de municiones y un nuevo centro de reciclaje de propiedad española.

La obra se adjudicó el pasado abril a la compañía española Dragados por 80 millones de dólares.

El pasado 3 de marzo, el mismo día que Trump anunció que cortaría las relaciones comerciales con España, su Departamento de Guerra aprobó una inversión de 15 millones de dólares en la misma base gaditana.

Tal y como queda reflejado en la documentación, esta inversión tiene prevista la realización de trabajos de mantenimiento y remodelación de parte de las instalaciones.

La empresa adjudicataria para este contrato fue la madrileña Sociedad Española de Montajes Industriales, que se encargará de la pavimentación de vías, estacionamientos, pintura interior y exterior de instalaciones e inspección y reparación de techos.

La suma de las inversiones de Estados Unidos en nuevos polvorines y los trabajos de mantenimiento ya suman 95 millones de dólares, a los que hay que añadir la construcción del hangar para aviones militares de carga. Todo ello en menos de 12 meses.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa español se encuentra trabajando en un plan de ampliación de muelles valorado en más de 300 millones de euros para dar servicio tanto a las embarcaciones estadounidenses que conforman el escudo antimisiles de la OTAN como a los buques de la Armada.

La obra, que se prolongará alrededor de seis años, permitirá prácticamente duplicar la capacidad de atraque con tres nuevos muelles y adaptar la base a un salto de actividad naval de la US Navy y de la OTAN.

También en Morón

La Base de Morón también ha sido recientemente objeto de inversión por parte de las arcas públicas estadounidenses.

El pasado noviembre, las instalaciones sevillanas quedaron reflejadas en un informe del Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Atlántico para el levantamiento de 15 polvorines cubiertos de tierra.

"Las mejoras adicionales del sitio incluirán paisajismo, cercado de seguridad, puertas de control de acceso y mejoras en los sistemas de servicios públicos, como el sistema eléctrico y la gestión de aguas pluviales", detallaron.

El plazo para la recepción de las propuestas técnicas y económicas finalizó el pasado 26 de marzo tras una extensión de la fecha, por lo que debería adjudicarse también en los próximos meses.