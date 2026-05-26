Integrasys consolida su papel como socio tecnológico de referencia en Europa, colaborando con fuerzas aliadas como la US Space Force, ESA y la OTAN.

La compañía también participa en el programa TALON para desarrollar sistemas aéreos no tripulados y municiones merodeadoras adaptadas a entornos sin GNSS.

Los proyectos EOBLINDING, 5G4DEF y GNSS-ARMOUR se centran en guerra electrónica, comunicaciones tácticas seguras y protección de sistemas de navegación militar.

Integrasys lidera tres proyectos estratégicos del Fondo Europeo de Defensa (EDF) por más de 15 millones de euros.

La empresa española Integrasys, especializada en comunicaciones y redes satelitales, ha sido seleccionada para liderar tres proyectos estratégicos del Fondo Europeo de Defensa (EDF) —EOBLINDING, 5G4DEF y GNSS-ARMOUR— por un importe superior a los 15 millones de euros.

Se trata de programas centrados en guerra electrónica, comunicaciones tácticas seguras y la protección de sistemas de navegación frente a interferencias y spoofing.

Además, la compañía participará en el programa TALON, con un presupuesto de 12 millones de euros, destinado al desarrollo de sistemas aéreos de combate no tripulados y municiones merodeadoras capaces de operar en entornos sin GNSS y bajo condiciones de guerra electrónica.

El consejero delegado de Integrasys, Álvaro Sánchez, destacó que “la participación de la compañía en estos cuatro programas consolida nuestro papel como un actor relevante y como un socio tecnológico de referencia en Europa en tecnologías críticas para defensa”.

La compañía, que colabora con fuerzas aliadas como la US Space Force, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la OTAN, subrayó las capacidades en protección espectral, resiliencia RF, comunicaciones satelitales y sistemas PNT de estos programas.

Los programas

La compañía coordinará el programa EOBLINDING, dotado con 6 millones de euros, orientado a capacidades avanzadas de guerra electrónica, cuyo objetivo es “cegar electrónicamente sensores del enemigo sin necesidad de destruirlos físicamente”, mediante la detección, análisis y clasificación de emisiones de radiofrecuencia hostiles, así como la aplicación de contramedidas selectivas que degraden sus capacidades.

Asimismo, Integrasys liderará el proyecto 5G4DEF (5G NTN for European Defence Operations), con un presupuesto de 4,8 millones de euros, enfocado en el desarrollo de comunicaciones tácticas seguras.

Esta iniciativa busca garantizar conectividad más allá de la línea de visión y en entornos degradados mediante la integración de tecnología 5G con redes no terrestres y sistemas satelitales.

El tercer programa, GNSS-ARMOUR, con 4,7 millones de euros, se centra en la protección de la navegación y la sincronización militar frente a amenazas de guerra electrónica.

El consorcio desarrollará capacidades avanzadas de resiliencia PNT (posicionamiento, navegación y tiempo) para “blindar sistemas GNSS frente a ataques de jamming, spoofing y pérdida de sincronización crítica”, con aplicaciones en drones, plataformas autónomas y redes distribuidas.

Por último, Integrasys colaborará en el citado programa TALON, que desarrollará una nueva familia de sistemas aéreos de combate no tripulados y municiones merodeadoras, diseñados para operar de forma eficaz en entornos sin GNSS y bajo condiciones de guerra electrónica.