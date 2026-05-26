FECSA refuerza su expansión internacional tras alcanzar una facturación récord de 155 millones de euros en 2025

La compañía opera en más de 15 mercados internacionales y lidera 22 proyectos de I+D+i, reforzando la soberanía tecnológica europea en defensa y seguridad.

La empresa inauguró el Centro Tecnológico de Alta Frecuencia en Arganda del Rey, especializado en soluciones balísticas avanzadas y sostenibilidad.

FECSA ha alcanzado una facturación récord de 155,5 millones de euros en 2025, consolidando su crecimiento y expansión internacional.

Fecsa ha cerrado el ejercicio fiscal de 2025 consolidando el mayor ciclo de crecimiento de su historia. La compañía española, consagrada como uno de los principales referentes europeos en el diseño y desarrollo de soluciones avanzadas de protección y seguridad para fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, ha registrado una facturación récord de 155,5 millones de euros y un EBITDA de 39 millones.

Ya en el año 2024, la empresa demostró su fortaleza en el mercado al reportar unos ingresos de 154,6 millones de euros, acompañados por un EBITDA de 37,1 millones. El incremento continuado experimentado durante 2025 confirma el éxito de un modelo corporativo fundamentado en la inversión en capacidades críticas, la diversificación geográfica y la alta especialización técnica de su plantilla, que actualmente asciende a 188 empleados.

El notable avance en el volumen de negocio responde de forma directa a una estrategia continuada de transformación industrial a largo plazo. Desde el año 2017, la firma ha invertido más de 13 millones de euros en procesos de automatización industrial, digitalización operativa y ampliación estructural de sus capacidades de producción.

El hito más visible y reciente de esta estrategia inversora ha sido la inauguración, en 2025, del Centro Tecnológico de Alta Frecuencia (CETAF), situado en Arganda del Rey (Madrid). Esta planta está equipada con tecnología de vanguardia y especializada en el desarrollo y manufactura de soluciones balísticas de carácter flexible orientadas a chalecos y sistemas de protección para personal operativo.

Además, en línea con las demandas del contexto actual, el complejo incorpora capacidades dedicadas al mantenimiento integral y a la gestión del ciclo de fin de vida del producto, operando bajo estrictos criterios internacionales de sostenibilidad medioambiental y economía circular.

Ocho líneas de productos

La profunda modernización de las infraestructuras productivas permite a FECSA disponer de una capacidad productiva anual de 120.000 placas balísticas, 75.000 chalecos antibalas y 58.000 cascos de protección.

Gracias a estas magnitudes, la empresa consolida una de las plataformas industriales textiles y de seguridad más completas del continente europeo, segmentando su catálogo en ocho grandes líneas estratégicas de producto: balística, reducción de firma térmica, sistemas de protección frente al frío e intemperie, defensa NBQ (Nuclear, Bacteriológica y Química), uniformidad técnica de combate, soluciones ignífugas avanzadas y equipamiento táctico modular.

Entre los desarrollos tecnológicos más disruptivos de la compañía destaca VELUM, un sistema multiespectral especialmente diseñado para reducir la firma frente a tecnologías de detección óptica e infrarroja, como la empleada por una amplia gama de sistemas no tripulados.

Asimismo, Fecsa se ha adentrado en el segmento del blindaje de plataformas con sistemas de protección antiminas, revestimientos Spall-Liners y soluciones balísticas en puertas aplicables a entornos terrestres, aéreos y navales. El valor diferencial de este desarrollo radica en el empleo de soluciones textiles de ingeniería avanzada en sustitución del acero convencional pesado.

Casco antibalístico Fecsa

Esta tecnología reduce el peso estructural hasta en un 43% manteniendo intacto el nivel de protección balística exigido. Dicha ligereza se traduce de forma inmediata en una mejora sustancial de la carga útil, la autonomía de combustible y la movilidad operativa de las plataformas protegidas.

Al tratarse de sistemas versátiles y de fácil implementación, permiten diseños a medida para alfombrillas o revestimientos interiores de asientos. En un mercado donde gran parte del blindaje avanzado aún es de importación, la compañía refuerza con esta línea la soberanía industrial y tecnológica europea.

Expansión internacional

La actividad transfronteriza representa un pilar central en la hoja de ruta de la compañía, que opera actualmente en más de 15 mercados internacionales. Fecsa ha sabido articular una estructura global que combina su músculo industrial en España con centros logísticos y laboratorios en el extranjero.

Entre ellos destaca su oficina de suministros de materias primas y laboratorio propio en Beijing (China), así como su centro de control de calidad especializado en Dacca (Bangladesh), lo que garantiza una supervisión exhaustiva e integral de toda su cadena de valor.

Laboratorio en las instalaciones de Fecsa Fecsa

A este despliegue se añade la participación activa del grupo en programas europeos de innovación vinculados a nuevos materiales y tecnologías de protección de última generación, afianzando su posición estratégica dentro del ecosistema europeo de defensa común.

Actualmente, el departamento técnico lidera un total de 22 proyectos de I+D+i activos, de los cuales 16 se encuadran de manera específica en el entorno de la defensa, configurando un portafolio de investigación valorado globalmente en 5,5 millones de euros. A lo largo de 2025, la asignación presupuestaria destinada en exclusiva a actividades de I+D+i alcanzó los 2,2 millones de euros.