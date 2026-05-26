EEUU planea un drástico recorte de su contribución militar a la OTAN en Europa en escenarios de crisis

Los países europeos deberán presentar cómo cubrirán los huecos dejados por EEUU en una conferencia previa a la cumbre de la OTAN en Ankara.

El recorte afectará especialmente a la capacidad aérea y naval de la OTAN, aunque EEUU mantendrá la disuasión nuclear en el continente.

La medida busca que Europa asuma plenamente su defensa convencional y responde al cambio estratégico de Washington hacia el Indopacífico.

EEUU planea reducir drásticamente su contribución militar a la OTAN en Europa, incluyendo cazas, destructores, submarinos y aviones de reabastecimiento.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, tiene la intención de reducir de manera significativa sus contribuciones militares destinadas a asistir a sus aliados europeos en caso de crisis o situaciones de emergencia.

La medida, que abarca el recorte de cazas de combate, buques de guerra, submarinos y aviones de reabastecimiento en vuelo, busca forzar un cambio de modelo en el que Europa asuma por completo su defensa convencional, en un giro estratégico real de la política internacional de Trump que apunta al Indopacífico.

Según Spiegel, Alexander Velez-Green, un enviado del secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, detalló estos planes a finales de la semana pasada ante altos funcionarios de los estados miembros en la sede de la OTAN en Bruselas, un punto también confirmado por Reuters.

Los planes expuestos a puerta cerrada por el enviado del Pentágono en el marco de la estrategia “OTAN 3.0” resultaron mucho más severos de lo que anticipaban los diplomáticos europeos.

En el ámbito aéreo, Estados Unidos plantea reducir a la mitad su aportación de bombarderos estratégicos, mientras que el número de aviones de combate se recortaría en un tercio.

En el componente naval, la US Navy prevé disminuir el número de destructores asignados a la Alianza y, según las propuestas presentadas, no contempla desplegar submarinos bajo mando de la OTAN. Los dos portaaviones actualmente comprometidos también se verían afectados por estos ajustes.

Además, Europa deberá asumir la provisión de sus propios drones de reconocimiento, en un contexto en el que Washington planea recortar de forma significativa el suministro de sistemas no tripulados armados.

Pese a este repliegue de armamento convencional, el enviado estadounidense aseguró que Washington mantendrá la disuasión nuclear en Europa.

La consigna transmitida por Velez-Green fue tajante: los aliados deben "cerrar las brechas resultantes lo antes posible", ofreciendo una estrecha cooperación a los socios que actúen con rapidez.

Mirando al Indopacífico

Este movimiento profundiza la crisis en una Alianza Atlántica sometida a una tensión sin precedentes, donde existe la preocupación latente de que Washington pueda retirarse por completo. Donald Trump lleva tiempo criticando abiertamente a los aliados europeos por no gastar lo suficiente en sus fuerzas armadas y ha prometido retirar a miles de tropas de Alemania.

Aunque ha mantenido e incluso implementado el despliegue de tropas en Polonia. Un movimiento que ha dado cierto alivio al flanco oriental de la OTAN en uno de los momentos más delicados para la seguridad europea desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, las tensiones recientes como su ambición de tomar el control de Groenlandia (territorio de ultramar danés) o sus críticas por la falta de apoyo europeo para reabrir el estrecho de Ormuz durante la guerra contra Irán han inflamado la relación transatlántica.

Trump y Xi Jinping en Pekín. Reuters

En ese contexto, Trump llegó a cuestionar si Washington estaba obligado a cumplir con el pacto de defensa mutua establecido en el Artículo 5 del Tratado de Washington (también conocido como el Tratado del Atlántico Norte).

Desde la perspectiva de Washington, el paso es "realista y responsable", argumentando que, tras la cumbre de La Haya del año pasado, los miembros de la OTAN se comprometieron bajo presión de Trump a elevar el gasto en defensa al 5% de su PIB. El trasfondo estratégico real apunta al cambio de prioridades de la Casa Blanca y su mirada al Indopacífico.

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Marco Rubio, señaló recientemente en Suecia que las obligaciones de su país en el Indopacífico, el Hemisferio Occidental y Oriente Próximo obligan a diseñar algo "realista" que permita a EEUU prepararse para un "conflicto en dos frentes".

Fuentes militares explican que la reducción en la OTAN busca otorgar flexibilidad a Washington para no quedar atado a Europa en caso de una escalada en Asia. Como ya apuntó el Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL, las agencias de inteligencia estadounidenses apuntan al año 2027 como fecha clave en la que China podría estar lista para atacar Taiwán.

Reacciones en Europa y Bruselas

Los recortes afectan directamente al Modelo de Fuerzas de la OTAN acordado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, el cual regula las unidades a las que el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) puede acceder directamente para la defensa del continente.

Aunque los expertos militares matizan que la reducción no significa que EEUU no vaya a intervenir en caso de una guerra abierta en Europa, la presión sobre los gobiernos europeos es máxima.

Spiegel asegura que las carencias en cazas de combate podrían cubrirse con las entregas en curso de los aviones F-35 (Alemania recibirá los primeros el próximo año y Polonia ya ha recibido tres), pero reemplazar los bombarderos estratégicos con capacidad nuclear o los portaaviones estadounidenses resultará sumamente difícil para Europa.

Desde la cúpula de la OTAN en Bruselas ha intentado restar importancia a la gravedad del asunto. Una portavoz de la organización declaró al citado medio alemán que en el pasado existió una "sobredependencia" de los Estados Unidos en la planificación de las fuerzas de la OTAN y que, dado que Europa y Canadá están invirtiendo más en defensa, las responsabilidades militares dentro de la alianza "podrían reorganizarse".

Y recordó que Europa dispone ahora de un margen mínimo de maniobra.

Según el citado medio alemán, los detalles definitivos y las ofertas de los países europeos para cubrir los huecos dejados por EEUU deberán presentarse a principios de junio en una conferencia de generación de fuerzas, con el objetivo de que la administración Trump pueda exhibir formalmente el nuevo reparto de cargas en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara en el mes de julio.