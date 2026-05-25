EEUU revoluciona el M1E3 Abrams con torre no tripulada y propulsión híbrida para la guerra con drones

El contrato de producción, valorado en 3.800 millones de dólares, será adjudicado a General Dynamics Land Systems en 2026 para la fabricación y mantenimiento de la familia Abrams.

El diseño incorpora automatización avanzada, reducción de tripulación y mayor protección frente a amenazas como drones FPV y municiones merodeadoras, aprendiendo de la guerra en Ucrania.

El nuevo M1E3 será más ligero, con un peso aproximado de 60 toneladas, mejorando la movilidad y facilitando el despliegue en infraestructuras limitadas.

El Ejército de EEUU desarrolla el M1E3 Abrams, un tanque con torre no tripulada y propulsión híbrida pensado para escenarios saturados de drones y guerra electrónica.

El Ejército de Estados Unidos avanza en el desarrollo del futuro M1E3 Abrams, una nueva generación de carro de combate diseñada para operar en escenarios saturados por drones, guerra electrónica y municiones de precisión.

El programa apuesta por una profunda transformación tecnológica que incluye una torre no tripulada, propulsión híbrida diésel-eléctrica y una reducción significativa del peso para mejorar movilidad, supervivencia y sostenimiento logístico.

Así lo han asegurado responsables del programa Abrams del Ejército estadounidense, durante la conferencia NDIA MDEX 2026. Con el M1E3 Abrams, Washington busca redefinir el carro de combate pesado para un entorno dominado por la inteligencia artificial, la vigilancia persistente y las amenazas autónomas.

El blindaje y la potencia de fuego continúan siendo elementos esenciales, pero la prioridad pasa ahora por integrar movilidad, automatización y supervivencia multidominio en una única plataforma acorazada, según Army Recognition.

Uno de los aspectos prioritarios del programa será la disminución del peso del vehículo hasta unas 60 toneladas, cifra considerablemente inferior a la de los Abrams actualmente en servicio.

Esta reducción busca mejorar la movilidad estratégica, facilitar el despliegue en infraestructuras limitadas y aumentar la capacidad operativa en escenarios como el Indo-Pacífico, donde las restricciones logísticas y de transporte representan un factor crítico.

El nuevo Abrams incorporará además una planta motriz híbrida diésel-eléctrica junto a una transmisión de alta eficiencia. Según el Ejército estadounidense, esta solución permitirá reducir el consumo de combustible, ampliar la autonomía y disminuir tanto la firma térmica como acústica del vehículo.

Asimismo, la arquitectura energética ofrecerá mayor capacidad eléctrica para alimentar sensores avanzados, sistemas de protección activa, capacidades de guerra electrónica y futuras tecnologías de energía dirigida.

Otra de las principales novedades será la adopción de una torre no tripulada y un sistema automático de carga, lo que permitirá reducir la tripulación potencialmente a tres militares.

Lecciones de Ucrania

El Ejército considera que la automatización será clave para disminuir la carga de trabajo de las tripulaciones y mejorar la supervivencia en entornos donde los blindados permanecen bajo observación constante de drones y sensores enemigos.

Las lecciones derivadas de la guerra en Ucrania han influido directamente en la concepción del M1E3. El conflicto ha demostrado la vulnerabilidad de los carros de combate frente a drones FPV, municiones merodeadoras y ataques de precisión guiados desde el aire.

Detalle del carro de combate M1E3 US Army

En este contexto, el Ejército estadounidense busca aumentar la protección de la tripulación mediante soluciones que permitan reubicar a los operadores en zonas más protegidas del casco y acelerar la capacidad de detección y respuesta frente a amenazas emergentes.

Paralelamente, Washington continúa modernizando la actual flota Abrams mediante la integración de receptores de alerta láser, sistemas mejorados de visión para el conductor, tecnologías antidron y nuevos sistemas digitales de control.

Unas mejoras que servirán de transición hasta la llegada de la futura arquitectura M1E3.

Junto a todo ello, el programa también tendrá un importante impacto industrial. El Ejército estadounidense confirmó la próxima adjudicación del contrato Abrams Requirements Contract III, valorado en unos 3.800 millones de dólares y previsto para el año fiscal 2026 a General Dynamics Land Systems, empresa responsable de la producción y sostenimiento de la familia Abrams.