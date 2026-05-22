Indra diseñará el simulador del C295 para el futuro centro de formación de pilotos del Ejército del Aire en Getafe

El acuerdo refuerza la posición de Indra como proveedor clave en simulación avanzada y consolida su colaboración con Airbus Defence and Space.

Este sistema permitirá a los pilotos entrenar procedimientos, maniobras y planes alternativos en un entorno seguro y eficiente, mejorando sus capacidades.

El simulador Full Flight Simulator incluirá el sistema visual INVIS y una base de datos geoespecífica para recrear escenarios de entrenamiento realistas.

Indra diseñará y fabricará el simulador de vuelo del avión militar C295 para el centro de formación de pilotos del Ejército del Aire en Getafe.

Indra ha sido seleccionada por Airbus Defence and Space para desarrollar el nuevo simulador del avión de transporte militar C295, que se integrará en el futuro centro de instrucción de pilotos del Ejército del Aire y del Espacio en la base aérea de Getafe.

La compañía presidida por Ángel Simón fabricará un Full Flight Simulator (FFS) de alta fidelidad, concebido no solo para entrenar a las tripulaciones en el manejo de la aeronave, sino también para preparar la ejecución de misiones tácticas con mayor precisión. Un enfoque que constituye uno de sus principales elementos diferenciales en el ámbito de la simulación avanzada.

El simulador incorporará el sistema visual INVIS y una base de datos geoespecífica para recrear escenarios de entrenamiento realistas. Así, las tripulaciones podrán familiarizarse con aeropuertos, pistas y bases antes de operar, con mayor eficacia y seguridad.

En ese entorno virtual, los pilotos podrán repetir procedimientos, maniobras y planes alternativos tantas veces como sea necesario hasta interiorizarlos y ejecutarlos de forma más rápida y coordinada.

Este tipo de simulación avanzada permite el entrenamiento en escenarios desafiantes, sobre un entorno seguro, con un significativo ahorro de costes, al mismo tiempo que se aumenta el rendimiento y se potencian las capacidades y las aptitudes de una forma más rápida y eficaz.

Airbus Defence and Space actuará como contratista principal del Centro de Instrucción, que incluirá el diseño y construcción de las instalaciones, el simulador de vuelo de Indra y un periodo inicial de soporte integral.

Proveedor de referencia

Con este programa, Indra refuerza su posición como proveedor de referencia en simulación para uno de los aviones de transporte más utilizados del mundo.

El contrato se suma, además, al adjudicado por Airbus Defence and Space en 2024 para el desarrollo del simulador del avión de patrulla marítima C295 MPA, reforzando así la continuidad de la colaboración entre ambas compañías en el ámbito de la formación avanzada.

Avión de transporte militar C295 de Airbus.

Este nuevo acuerdo consolida la posición de Indra como socio tecnológico clave en programas de entrenamiento asociados a plataformas aéreas de última generación.

La compañía cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de simuladores para aeronaves de gran relevancia operativa, como el avión de transporte militar A400M y para el avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), referente del segmento de los tankers en todo el mundo. Ambos operados desde hace tiempo por el Ejército del Aire y el Espacio.

Indra mantiene una posición destacada en el mercado mundial de la simulación y cuenta con experiencia en sistemas de entrenamiento para plataformas terrestres, navales y aéreas, tanto civiles como militares.

Ha entregado más de 250 sistemas a más de 50 clientes en 28 países, incluidos simuladores de vuelo de nivel D para aviación civil y soluciones para aeronaves como el Eurofighter, el A400M y el helicóptero NH90.