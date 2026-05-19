La salida de 5.000 soldados de EEUU de Europa no afectará a la disuasión, según los jefes militares de la OTAN

Tras la reducción de efectivos en Alemania, EE.UU. canceló también el despliegue de 4.000 militares en Polonia, manteniendo unas 80.000 tropas en Europa.

El repliegue no implica una disminución del compromiso de EE.UU. con la seguridad europea, sino una evolución hacia un modelo más distribuido y sostenible.

La medida forma parte de una estrategia global de adaptación y reequilibrio de fuerzas, con un mayor protagonismo de los países europeos y Canadá en la defensa del continente.

La retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no afectará la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN, según sus jefes militares.

La retirada de una brigada blindada estadounidense, equivalente a unos 5.000 efectivos, no comprometerá la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN en Europa, según afirmó este martes el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich.

Los jefes militares de la OTAN coincidieron en que la medida no altera el actual nivel de disuasión frente a posibles amenazas, en particular en el flanco oriental, donde la Alianza mantiene desplegadas fuerzas multinacionales reforzadas desde la invasión rusa de Ucrania.

La decisión de la Casa Blanca de reducir en 5.000 soldados de sus bases en Alemania, debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán, se enmarca en una estrategia más amplia de adaptación de sus fuerzas a nivel global, mientras la OTAN insiste en la necesidad de que los aliados europeos incrementen su inversión en defensa y capacidades propias.

Durante una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión del Comité Militar de la Alianza, Grynkewich subrayó que la decisión de Washington “no afecta a la viabilidad de los planes regionales” de la OTAN, en un momento marcado por la adaptación del dispositivo aliado en el continente y "se inscribe en el concepto que algunos han denominado 'OTAN 3.0'".

El alto mando aliado explicó que este ajuste responde a un proceso más amplio de reequilibrio dentro de la Alianza, en el que los países europeos y Canadá están asumiendo un mayor protagonismo en la defensa convencional del continente.

“A medida que el pilar europeo se fortalece, Estados Unidos puede reducir su presencia y centrarse en aportar capacidades críticas que los aliados aún no pueden proporcionar”, señaló.

Según el SACEUR, este repliegue parcial no implica una disminución del compromiso estadounidense con la seguridad europea, sino una evolución hacia un modelo más distribuido y sostenible. No obstante, evitó concretar un calendario preciso, indicando que se trata de un proceso gradual que se desarrollará durante varios años.

Lo cierto es que tras la decisión de reducir en 5000 efectivos su presencia en Alemania, EEUU decidió cancelar el despliegue de 4.000 militares de Polonia.

El Pentágono ha reiterado en varias ocasiones que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en el continente.

La salida del contingente de Alemania dejaría las tropas estadounidenses en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Guerra, cifra similar al despliegue previo a la invasión de Ucrania que comenzó en febrero de 2022.