Santa Bárbara firma un acuerdo con la barcelonesa Bold para integrar sistemas energéticos avanzados en sus vehículos

El acuerdo refuerza la apuesta de Santa Bárbara por la innovación tecnológica en el sector defensa y consolida el ecosistema industrial catalán.

Bold, con sede en Montmeló (Barcelona), aporta soluciones integradas de baterías, electrónica de potencia y software inteligente para aplicaciones críticas.

La colaboración busca mejorar la eficiencia energética, la gestión inteligente de potencia y el rendimiento operativo de las plataformas terrestres de Santa Bárbara.

Santa Bárbara Sistemas y Bold Technology firman un acuerdo para desarrollar baterías de alto rendimiento y sistemas energéticos avanzados para vehículos acorazados.

La compañía Santa Bárbara Sistemas ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con la catalana Bold Technology para el desarrollo de baterías de alto rendimiento y sistemas energéticos de nueva generación para vehículos acorazados.

El acuerdo, según explican en una nota, refuerza la presencia industrial y tecnológica de Santa Bárbara en Cataluña y supone "un nuevo paso en la consolidación del corredor de defensa" de la comunidad autónoma.

La colaboración entre ambas compañías "se centrará en el desarrollo de soluciones avanzadas" para mejorar la eficiencia energética, la gestión inteligente de potencia y el rendimiento operativo de las plataformas terrestres, aseguran.

Con esta alianza "Santa Bárbara Sistemas incorpora capacidades punteras en electrificación avanzada para reforzar sus desarrollos en movilidad militar", explican. Lo hacen "integrando soluciones orientadas a optimizar la autonomía, la eficiencia energética y la resiliencia operativa de sus vehículos".

Bold, con sede en Montmeló (Barcelona), se ha consolidado como "una de las compañías tecnológicas más innovadoras en el ámbito de las plataformas energéticas para aplicaciones críticas".

La barcelonesa desarrolla soluciones integradas que combinan sistemas de baterías de alto rendimiento, electrónica de potencia y software inteligente de gestión energética para entornos de alta exigencia; en los que se incluye defensa y movilidad avanzada.

Asimismo, tal y como indican en el comunicado, para Santa Bárbara Sistemas supone un paso "muy relevante en su evolución tecnológica" ya que incorporará en sus vehículos soluciones de potencia y electrificación en línea con las tendencias del sector.

"Este acuerdo con Bold refuerza nuestra apuesta por la innovación industrial y tecnológica en España y, en particular, por el enorme potencial del ecosistema industrial catalán", ha afirmado Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas.

Page también explica que, la colaboración con una compañía como Bold "nos permite avanzar en capacidades clave para el futuro de los vehículos de defensa, especialmente en el ámbito de la eficiencia energética, la electrificación y la gestión inteligente de potencia".

Por su parte, Bernat Carreras, fundador y CEO de Bold, señaló que "esta colaboración con Santa Bárbara Sistemas representa una oportunidad estratégica para acelerar la incorporación de tecnologías energéticas avanzadas en plataformas de defensa, combinando innovación, capacidad industrial y talento tecnológico desarrollado en Cataluña".

La compañía de vehículos con sede en Madrid se encuentra inmersa en una estrategia de fortalecimiento mediante colaboraciones con empresas tecnológicas nacionales y en reforzar el tejido industrial español vinculado a la defensa.

"Con acuerdos como los suscritos con Bold y la creación del Centro de Excelencia de Tecnologías duales junto a Gutmar, Santa Bárbara Sistemas continúa fortaleciendo su ecosistema de colaboración industrial en Cataluña y consolidando una red de capacidades tecnológicas clave para el futuro de la defensa terrestre", apuntan desde la compañía.