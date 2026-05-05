Pionyang examina los carros Abrams y Leopard apresados por Rusia en Ucrania para mejorar su tanque Chonma-2

El análisis de tanques occidentales permitirá a Corea del Norte ajustar y perfeccionar las capacidades de fuego, protección y precisión de su blindado principal.

El Chonma-2, considerado el tanque más avanzado de Pionyang, incorpora sistemas de protección activa y busca superar las vulnerabilidades detectadas en tanques occidentales.

La colaboración militar entre Corea del Norte y Rusia ha permitido a los ingenieros norcoreanos acceder a tecnología avanzada de la OTAN y analizar su hardware y sistemas electrónicos.

Corea del Norte estudia los tanques Abrams y Leopard capturados por Rusia en Ucrania para mejorar su propio carro de combate Chonma-2.

Corea del Norte ha comenzado a estudiar en profundidad los tanques estadounidenses M1A1 Abrams y los alemanes Leopard 2A6 que han sido capturados por las tropas rusas en el campo de batalla ucraniano. El objetivo de este análisis técnico no es otro que aplicar las debilidades y fortalezas detectadas en estos vehículos de la OTAN para perfeccionar el Chonma-2, el carro de combate principal de Pionyang.

Esta transferencia de material bélico de alta tecnología se ha consolidado tras el despliegue del Ejército Popular de Corea a finales de 2024 en la región de Kursk, donde las fuerzas norcoreanas colaboraron directamente con Rusia para frenar el avance de las tropas ucranianas, que habían logrado apoderarse de este territorio ruso.

De esta manera, lo que en principio parecía una alianza táctica sobre el terreno se ha transformado ahora en un intercambio deinteligencia militar sin precedentes que pone a disposición de los ingenieros de Kim Jong-un el armamento más avanzado de sus adversarios.

La presencia de este equipo militar en suelo norcoreano se confirmó recientemente durante la inauguración de un pabellón conmemorativo en honor a los soldados del país caídos durante los combates en Rusia.

En dicho evento, que contó con la asistencia del ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, se pudieron ver claramente unidades de los modelos más representativos suministrados por la OTAN a Ucrania, los mencionados Leopard y Abrams.

Kim Jong-un y el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, recorren el pabellón conmemorativo KCNA

El hecho de que estos blindados estén ahora en Pionyang demuestra que la participación activa de Corea del Norte en el esfuerzo bélico ruso ha rendido frutos muy valiosos para su propio sector de defensa: no sólo han recibido información teórica sobre cómo operan estos sistemas sino que poseen también el hardware para desmantelarlo, analizar sus aleaciones de blindaje y estudiar sus sistemas electrónicos de tiro.

En este sentido, la viabilidad de los tanques de batalla occidentales en escenarios de combate de alta intensidad ha quedado seriamente cuestionada tras los resultados obtenidos en el frente. Hacia junio de 2025, por ejemplo, el Ejército ucraniano había perdido el 87 % de los tanques Abrams que le fueron entregados por Estados Unidos.

El fracaso de este modelo en el campo de batalla ha sido tan evidente que el Ejército estadounidense decidió cancelar sus planes para seguir modernizando el M1A2 y ha optado por centrarse en el desarrollo del M1E3, una nueva generación de tanques mucho más ligeros.

De este modo, esta situación ofrece a Corea del Norte una oportunidad de oro para entender por qué los mejores tanques de la OTAN están fallando y asegurarse de que el Chonma-2 no cometa los mismos errores.

"El mejor tanque del mundo"

El Chonma-2, conocido también en ámbitos de inteligencia como M2020 o M2024, es el pilar central de esta renovación militar. Presentado oficialmente en 2020 como "el mejor tanque del mundo" por el propio Kim Jong-un, este carro marca un antes y un después en la industria armamentística de Pionyang.

A diferencia de los modelos anteriores como el Songun-915 o el Cheonma inicial, que no eran más que copias mejoradas del T-62 soviético de los años 70, el Chonma-2 es un diseño mucho más sofisticado. Su apariencia y especificaciones guardan una relación muy estrecha con el T-14 Armata ruso, buscando optimizar la supervivencia de la tripulación.

El diseño coloca al piloto en una posición central en la parte delantera y utiliza una escotilla con sistemas de visión avanzados, lo que permite separar el compartimento de municiones del habitáculo de los soldados para evitar las explosiones catastróficas que suelen decapitar a los tanques rusos más antiguos.

En términos de protección y armamento, el Chonma-2 es una plataforma ambiciosa. Su torreta ha sido completamente rediseñada y, curiosamente, guarda un parecido visual con la del M1A2 Abrams estadounidense, aunque su configuración interna y defensiva es puramente oriental.

El tanque cuenta con 21 bloques de blindaje reactivo (ERA) en su parte frontal para mitigar impactos directos y seis lanzagranadas de humo. Sin embargo, su característica más avanzada son los dos sistemas de protección activa (APS) que integran radares de monitoreo continuo.

Estos radares rastrean automáticamente cualquier amenaza entrante, calculan su trayectoria y disparan municiones de protección para interceptar los proyectiles antes de que toquen el casco del tanque.

La eficacia de estos sistemas fue puesta a prueba el pasado marzo, en el marco de unos ejercicios con fuego real donde el sistema de protección del Chonma-2 logró detener misiles de ataque similares al Javelin estadounidense, así como proyectiles guiados por láser de carga en tándem tipo Kornet.

Estas pruebas demuestran que Corea del Norte ha logrado avances significativos en la detección y neutralización de las armas antitanque más modernas del mundo. Al examinar ahora los sistemas Javelin y Excalibur capturados en Ucrania, los ingenieros norcoreanos podrán ajustar sus algoritmos de interceptación y sus radares para que sean todavía más letales contra el armamento occidental.

Además del cañón principal de 125 mm de ánima lisa, que sigue la tradición del 2A46 soviético, la torreta del Chonma-2 incorpora un lanzador doble de misiles guiados antitanque Bulsae-3. Estos proyectiles, inspirados en la tecnología rusa, tienen un alcance de 5,5 kilómetros y están diseñados para perforar blindajes pesados.

Pese a un peso estimado de 55 toneladas, el tanque logra mantener un tamaño relativamente compacto en comparación con los gigantes occidentales, lo que le otorga una movilidad superior en terrenos difíciles.

El análisis de los Abrams y Leopard permitirá a Pionyang comparar la potencia de fuego y la precisión de sus cañones con los estándares de la OTAN, buscando cualquier ventaja competitiva que puedan integrar en futuras versiones del blindado.