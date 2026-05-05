El Consejo de Ministros también da luz verde al suministro de uniformes, calzado y accesorios para la Armada por 70,4 millones de euros.

Se autoriza un acuerdo de suministro de pertrechos generales para buques y unidades de la Armada por valor de 14 millones de euros.

La Armada podrá actualizar los equipos de defensa de las compañías de fusiles y mecanizadas de la brigada de infantería de marina (BRIMAR-TEAR).

El Gobierno aprueba la compra de sistemas de defensa inmediata para la infantería de marina por 21,6 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración del acuerdo marco para el suministro de sistemas de defensa inmediata para la infantería de marina por un importe de más de 21 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años desde su formalización.

De esta forma, la Armada podrá adquirir los equipos y el material necesario para actualizar los sistemas de defensa inmediata de las compañías de fusiles y mecanizadas de la brigada de infantería de marina-tercio de la Armada (BRIMAR-TEAR), integrantes de la fuerza de desembarco.

Ello garantizará su capacidad de defensa frente a todo tipo de amenazas en sus entornos operativos, en particular frente a vehículos blindados y acorazados, en el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas.

El Consejo de ha autorizado también otro acuerdo marco para el suministro de pertrechos de carácter general para buques y unidades de la Armada por 14 millones de euros.

Este acuerdo, que sustituye al vigente celebrado en 2020, garantizará a la Armada durante los próximos cuatro años, de acuerdo con sus necesidades, el suministro de pertrechos de una manera ágil y flexible mediante la celebración de los correspondientes contratos.

El valor estimado asciende a 14 millones de euros y tendrá una duración de dos años desde su formalización, con posibilidad de prórroga de dos años más.

Uniformes, calzado y accesorios

Asimismo, ha dado luz verde al suministro de prendas de vestuario que conforman la uniformidad, calzado y accesorios de uso en la Armada, conforme a las características o especificaciones que se precisan en sus buques y unidades, tanto en su funcionamiento normal como cuando participen en operaciones de paz, ejercicios y maniobras nacionales e internacionales.

La duración del acuerdo marco es de dos años, con posibilidad de prórroga de dos años más y tiene un valor aproximado de 70,4 millones de euros.