EEUU aprueba por vía urgente la venta de material militar a Emiratos, Kuwait y Catar ante el desgaste por la guerra de Irán

Estas adquisiciones buscan reforzar las capacidades de defensa aérea y antimisiles de estos países, mejorando la interoperabilidad con EEUU y la estabilidad regional.

Kuwait ha solicitado un Sistema Integrado de Mando de Batalla (IBCS) valorado en 2.500 millones, mientras Emiratos comprará 1.500 kits APKWS por 147,6 millones de dólares.

Catar adquirirá 200 misiles Patriot PAC-2, 300 PAC-3 y 10.000 kits de guiado APKWS, con un coste total de más de 4.900 millones de dólares.

EEUU ha aprobado de forma urgente la venta de material militar a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar debido al desgaste causado por la guerra con Irán.

Con la guerra de Irán en una pausa delicadísima, los países del Golfo Pérsico están aprovechando para hacerse con sistemas de defensa y armamento ante un escenario incierto.

Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, tres de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región, acaban de recibir la luz verde de Washington para adquirir material para sus ejércitos.

Para los tres casos, el secretario de Estado ha "determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere una venta inmediata" de los artículos y servicios de defensa que se detallan en la documentación.

De ellos, Catar ha sido el país que más material tiene previsto adquirir a las compañías estadounidenses. El mayor contrato lo protagonizan la "compra de servicios de reabastecimiento de defensa aérea y antimisiles Patriot y equipos relacionados".

El sistema Patriot ha estado trabajando a pleno rendimiento desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, con un desgaste muy acusado de los arsenales y vaciando prácticamente el stock de misiles interceptores.

Además, las baterías en sí mismas han sido objetivo primario del armamento iraní, que las ha atacado empleando tanto misiles como drones Shahed.

El Gobierno de Catar ha solicitado la compra de 200 misiles tácticos Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) y 300 misiles del estándar PAC-3, los más avanzados de la familia.

En el mismo pedido, que asciende a un coste estimado de 4.000 millones de dólares, se incluyen repuestos, equipos de apoyo sobre el terreno, reparaciones, consumibles o asistencia técnica.

Los contratistas para esta potencial adquisición son las estadounidenses Lockheed Martin y RTX, antes conocida como Raytheon.

La segunda solicitud de Catar la protagonizan 10.000 unidades del Sistema Avanzado de Armas de Precisión, más conocidas en la jerga militar como APKWS.

Los APKWS son kits de guiado que se acoplan a los cohetes Hydra 70 que los convierten en una munición de precisión a muy bajo coste. De hecho, el precio de venta estimado de esos 10.000 kits es de 992,4 millones de dólares y el contratista será BAE Systems.

Tanto para los Patriot como los APKWS, el Departamento de Estado apunta a que esta venta propuesta contribuirá a la política exterior y a la seguridad nacional de Estados Unidos "al ayudar a mejorar la seguridad de un aliado regional estratégico".

Asimismo, también explican que Catar "ha sido, y sigue siendo, una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Medio".

Representación de munición APKWS lanzada desde caza BAE Systems

Las ventas propuestas "mejorarán la capacidad de Catar para hacer frente a las amenazas actuales y futuras". Además, en el caso del sistema Patriot, permitirá la operación "en entornos de coalición bilaterales y multilaterales" y proporcionará "una mayor interoperabilidad con las unidades militares estadounidenses para entrenamiento y defensa".

Catar usará el sistema de misiles Patriot "para reforzar su capacidad de defensa antimisiles, defender su integridad territorial y disuadir las amenazas en aras de la estabilidad regional".

Kuwait y Emiratos

Respecto a Kuwait, el país ha solicitado un Sistema Integrado de Mando de Batalla (IBCS, por sus siglas en inglés) con un coste estimado de 2.500 millones de dólares.

Dentro de la adquisición propuesta están 8 centros de operaciones de combate del IBCS en diferentes formatos, dos plataformas para la colaboración en tiempo real (ICE), 14 unidades de fuego o sistemas de identificación amigo-enemigo, entre otras.

Emiratos Árabes Unidos ha recibido la aprobación de una posible compra del Sistema Avanzado de Armas de Precisión (APKWS), mismo material que Catar.

En este caso, el coste total estimado asciende a 147,6 millones de dólares que tienen como objetivo la adquisición de 1.500 kits de guiado, lanzadores, cabezas de guerra, espoletas de proximidad, unidades de entrenamiento y todo tipo de asistencia técnica y logística.

Para ambos países, se trata de la segunda aprobación de venta en poco más de un mes.

A finales del pasado marzo, EEUU aprobó la venta a Emiratos de radares para el sistema de defensa aérea THAAD por 4.500 millones, 2.100 millones más para un sistema antidrones FL-LIDS, 1.220 millones para misiles aire-aire AMRAAM y 1.500 bombas GBU-39 por 8.400 millones de dólares.

En esa misma ocasión, Kuwait recibió la aprobación para adquirir 8 radares LTAMDS para defensa aérea y antimisiles y sistemas derivados por 8.000 millones de dólares.