El nuevo talento militar: competencias digitales para la defensa del futuro

De la misma forma que el sector empresarial lleva años transformando sus estructuras y modelos de negocio para adaptarse a la revolución digital, el ámbito de la defensa afronta hoy un proceso similar, aunque con implicaciones aún más críticas.

La capacidad de anticipar amenazas, proteger infraestructuras y garantizar la soberanía ya no depende únicamente de medios físicos, sino del dominio de tecnologías y entornos digitales cada vez más sofisticados.

La inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, la ciberseguridad o los sistemas autónomos están redefiniendo la manera en que se planifican, ejecutan y supervisan las operaciones, convirtiendo la defensa en una necesidad estratégica.

Pero ninguna de estas capacidades tecnológicas es sostenible sin el talento capaz de gestionarlas y anticipar sus riesgos.

En este contexto, el concepto de “talento militar” debe ampliarse de forma decidida. Ya no basta con la excelencia física, la disciplina o el conocimiento táctico tradicional.

Soldados españoles en unas maniobras. MDE

El profesional de la Defensa —sea oficial, analista o ingeniero— deberá dominar competencias digitales avanzadas, desde la programación y la gestión de sistemas complejos hasta la interpretación de datos en tiempo real y la defensa activa frente a ciberamenazas.

La superioridad operativa se construirá, cada vez más, sobre la capacidad de integrar conocimiento tecnológico en la toma de decisiones.

"La digitalización no sustituye al talento: lo amplifica, lo redefine y lo convierte en un elemento aún más estratégico"

El reto, sin embargo, no es menor. La captación y retención de este nuevo talento se produce en un entorno de alta competencia, donde el sector privado compite por los mismos perfiles.

En este escenario, las Fuerzas Armadas y la industria de defensa deben ser capaces de articular propuestas de valor diferenciales: carreras profesionales atractivas, formación continua de calidad y la posibilidad de participar en proyectos con impacto directo en la seguridad y estabilidad global.

Pero atraer talento no es suficiente. La verdadera transformación pasa por desarrollarlo desde dentro. La formación continua debe consolidarse como un eje estructural de la carrera militar, con programas de reskilling y upskilling que permitan actualizar capacidades de manera constante.

A ello se suman las alianzas con universidades y centros tecnológicos, así como la incorporación de entornos de simulación avanzada que acerquen la innovación al entrenamiento operativo. En este proceso, la industria tiene una responsabilidad clara como socio tecnológico y formativo.

"Por ello, resulta imprescindible formar profesionales con criterio, capaces de tomar decisiones informadas en entornos de alta incertidumbre y con plena conciencia de las implicaciones de sus actos".

Desde TRC llevamos años trabajando precisamente en esa intersección entre tecnología y defensa, convencidos de que la ventaja competitiva del futuro dependerá tanto de la innovación como de la preparación del capital humano. La digitalización no sustituye al talento: lo amplifica, lo redefine y lo convierte en un elemento aún más estratégico.

Ahora bien, esta transformación no puede abordarse únicamente desde una perspectiva tecnológica. También exige una reflexión ética y de gobernanza. El uso de tecnologías disruptivas en el ámbito militar plantea interrogantes sobre su aplicación, sus límites y su impacto.

Por ello, resulta imprescindible formar profesionales con criterio, capaces de tomar decisiones informadas en entornos de alta incertidumbre y con plena conciencia de las implicaciones de sus actos.

La defensa del futuro no será solo una cuestión de capacidades materiales, sino de inteligencia colectiva, adaptabilidad y conocimiento. Invertir en talento digital es, en última instancia, invertir en soberanía y en autonomía estratégica.

España cuenta con una oportunidad real para posicionarse como referente en este ámbito, combinando su sólida tradición en defensa con un ecosistema tecnológico en crecimiento. Aprovecharla exigirá una colaboración estrecha y sostenida entre administraciones públicas, Fuerzas Armadas, industria y sistema educativo.

El reto es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad.

El nuevo talento militar ya no se define únicamente por su capacidad de resistir, sino por su capacidad de anticipar, interpretar y actuar en un entorno digital en constante evolución. Prepararlo hoy no es solo una cuestión de modernización: es una garantía de seguridad para el mañana.

*** Alfredo Estirado, presidente TRC