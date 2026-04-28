Santa Bárbara inicia la formación para el manejo del Hunter de las tripulaciones del Ejército de Letonia

El Hunter, basado en la plataforma ASCOD, fue seleccionado tras un proceso competitivo e incluye soporte de ciclo de vida para el Ejército de Letonia.

Más de 130 empresas españolas participan en el proyecto, incluyendo Asturfeito, FAYMM, Gutmar y Piedrafita, que aportan componentes clave para los vehículos.

El programa Hunter contempla la producción de 84 vehículos, la mitad de los cuales ya está en fabricación, y las primeras entregas comenzarán tras la certificación de la primera unidad.

Santa Bárbara Sistemas ha iniciado la formación de las primeras tripulaciones letonas para el vehículo de combate de infantería Hunter en sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

En sus instalaciones de Alcalá de Guadaíra, GDELS se encuentra en pleno proceso de formación de las primeras tripulaciones del vehículo de combate de infantería Hunter adquirido por Letonia.

El primer blindado de serie salió hace unas semanas de Trubia (Asturias) de Santa Bárbara rumbo a la planta sevillana, donde se están llevando a cabo estas actividades de instrucción.

Su disponibilidad anticipada para esta sesión de formación acelera la familiarización de las futuras tripulaciones y reduce el tiempo necesario para su plena operatividad, han informado desde la compañía.

Además de formación teórica, el entrenamiento también se está llevando a cabo en la pista de pruebas que tiene la compañía dentro de sus instalaciones sevillanas.

El programa Hunter está compuesto de un total de 84 vehículos que Santa Bárbara Sistemas se adjudicó el pasado 2025 y tiene previsto enviar a Letonia la primera unidad en las próximas semanas, una vez finalizada la instrucción, para finalizar la integración de la torre de armas.

Tal y como apuntan, el programa se está ejecutando bajo un calendario "muy exigente, condicionado por el actual contexto de seguridad y la urgencia operativa, con las primeras entregas comenzando tan solo un año después de la firma del contrato".

El ritmo de fabricación, según indicaron fuentes de la compañía a EL ESPAÑOL, se "está cumpliendo con creces". De las 84 unidades acordadas, aproximadamente la mitad ya se encuentran en producción en Trubia y cinco de ellas en etapa de integración.

Cuando las Fuerzas Armadas letonas recepcionen la primera unidad y la certifiquen, se espera que la cadencia de entregas se incremente con el objetivo de satisfacer la totalidad del programa, que podría completarse antes del final de este año.

Asimismo, las mismas fuentes consultadas por este periódico han informado de una posible ampliación del programa dado el éxito que, por el momento, está cosechando en todo lo relativo al cronograma. También se están evaluando otras versiones del vehículo empleando la misma plataforma.

Detalle de la torreta de la unidad de prototipado del Hunter Izan González

Sobre la participación española en el vehículo, desde la compañía apuntan a que más de 130 empresas forman parte del proyecto letón.

Entre ellas están Asturfeito, FAYMM y Gutmar. La primera es la encargada de los depósitos de combustible, la segunda participa en el mecanizado de elementos de alta resistencia y la tercera suministra componentes mecanosoldados.

La madrileña Piedrafita también participa en el programa en la parte de las suspensiones del vehículo de combate de infantería.

Basado en ASCOD

El Vehículo de Combate de Infantería (VCI) Hunter es la iteración más reciente de la plataforma ASCOD, la misma que se encuentra operativa en los Pizarro y Castor españoles, entre otros.

"El Hunter ha demostrado un rendimiento excepcional en las pruebas realizadas y será un activo clave para reforzar el flanco oriental de la OTAN", según explicó la compañía.

La elección del modelo se produjo "tras un proceso de evaluación competitivo que incluyó demostraciones en territorio letón" y en el que participaron varios actores internacionales.

Uno de los puntos más importantes del Hunter es que el contrato con Letonia se formalizó a principios del año pasado, lo que supone un cronograma muy acelerado respecto a otros programas similares.

A principios de octubre de 2025, Santa Bárbara Sistemas firmó un contrato con el Ejército de Tierra de Letonia para proporcionar el soporte de ciclo de vida al programa Hunter.