Taiwán les echa el ojo a las fragatas 06FFM de Japón tras eliminar Tokio sus restricciones a la exportación de armamento

Las claves

Las claves Generado con IA Taiwán muestra interés en las fragatas japonesas 06FFM tras la eliminación de restricciones a la exportación de armamento por parte de Japón. Las fragatas 06FFM destacan por su sigilo radárico, automatización y capacidad para operar vehículos no tripulados, adaptándose a las necesidades taiwanesas. La Marina de Taiwán planea integrar sistemas japoneses manteniendo el armamento nacional, para preservar su soberanía tecnológica. La exportación de estas fragatas plantea desafíos diplomáticos, ya que Japón no reconoce a Taiwán como Estado y podría aumentar la tensión con China.

En un momento convulso para las relaciones entre los países de la región del Indopacífico, la Marina de Taiwán ha puesto su mirada en una de las joyas de la ingeniería naval japonesa: las fragatas de la denominada "clase Mogami mejorada", también conocida como 06FFM.

Este interés coincide con la supresión por parte de Japón de las restricciones que hasta ahora impedían a su industria militar buscar clientes más allá de las fronteras niponas.

Para la Marina de Taiwán, la búsqueda de una fragata que ronde las 6.000 toneladas se ha convertido en una prioridad absoluta para garantizar su supervivencia y capacidad de disuasión.

Tras evaluar diversas opciones internacionales, el diseño 06FFM japonés ha emergido como el candidato ideal para acortar los plazos de construcción y modernización.

Aunque naves como los destructores de las clases Akizuki o Asahi (también niponas) poseen el tonelaje requerido, las Mogami mejoradas superan en dos aspectos vitales para la guerra moderna: el sigilo radárico y la automatización extrema.

La visión estratégica de Taiwán apuesta por una fuerza naval centrada en redes de datos donde la eficiencia operativa prime sobre el tamaño bruto, estableciendo un límite de tripulación de 100 personas, lo que descarta automáticamente a los destructores de cerca de 10.000 toneladas de origen estadounidense, dotados con el sistema de combate Aegis.

En cambio, las 06FFM parecen confeccionadas a la medida de las necesidades taiwanesas. Su capacidad para gestionar sistemas de combate automatizados y operar vehículos no tripulados, tanto aéreos como submarinos, lo sitúa en la vanguardia tecnológica.

Un factor determinante en esta evaluación es la interoperabilidad, ya que los sistemas japoneses están diseñados para trabajar en perfecta sintonía con las fuerzas estadounidenses, un requisito indispensable para los sistemas de armas taiwaneses.

No obstante, la integración de este diseño no significaría una dependencia total de los suministros externos. El plan de Taipéi contempla utilizar el sistema de gestión de combate japonés como base, pero manteniendo el armamento principal desarrollado por su industria nacional, asegurando así la soberanía tecnológica en sus sistemas de misiles.

Características de las 06FFM

En términos de capacidades técnicas, la nueva clase Mogami representa un salto cualitativo respecto a la versión original. Con un desplazamiento a plena carga que alcanza las 6.200 toneladas y dimensiones ligeramente mayores en eslora y manga, este buque ofrece una estabilidad superior y mayor espacio para el almacenamiento de energía y munición.

La modificación más destacable se encuentra en su potencia de fuego al duplicar el número de celdas del sistema de lanzamiento vertical Mk 41, pasando de 16 a 32.

Ilustración de una fragata de la clase Mogami mejorada (i) y otra de la clase Mogami original.

Este incremento permite alojar una mezcla defensiva y ofensiva mucho más densa, que incluye misiles antibuque Tipo 12 mejorados y nuevos sistemas de defensa aérea de largo alcance, reforzados por radares multifunción de última generación que potencian su desempeño en la caza de submarinos.

A pesar de la idoneidad técnica y la voluntad de cooperación, el camino hacia una transferencia formal de estas fragatas está plagado de obstáculos diplomáticos de gran calibre, como puede serlo el hecho de que Japón no reconoce formalmente a Taiwán como un Estado soberano.

Además, la exportación de una plataforma de combate de esta envergadura supondría un desafío directo a la política de "una sola China" de Pekín, con consecuencias potencialmente devastadoras para las relaciones entre Japón y el gigante asiático.

De hecho, el vínculo entre ambos países se encuentra ya tensionado como consecuencia de unas declaraciones de la primer ministra japonesa, Sanae Takaichi, el pasado noviembre, precisamente, sobre Taiwán.

Elegidas por Australia

Sin embargo, el éxito del programa de exportación japonés en otros mercados ofrece un modelo de viabilidad. Australia ya ha seleccionado el diseño de la 06FFM como la base para su programa de fragatas SEA 3000, consolidando a Mitsubishi Heavy Industries -fabricante de las fragatas niponas- como un actor de peso en el mercado global de defensa.

En el caso australiano, el diseño se ha adaptado para incorporar misiles ESSM de fabricación aliada, demostrando la flexibilidad de la plataforma japonesa para integrarse con diferentes arquitecturas de armas.

Esta validación internacional refuerza la confianza de Taiwán en el producto nipón, viendo en la fragata 06FFM no solo un buque de guerra, sino el cimiento sobre el cual construir la seguridad marítima de la próxima década en una de las regiones más volátiles del planeta.