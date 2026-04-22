Robles anuncia en Kiev el envío de blindados y munición: “Ucrania ya es parte de España”

España ha formado a más de 9.000 soldados ucranianos y acoge a las familias de combatientes en residencias militares.

La Guardia de Fronteras ucraniana ha interceptado 4.000 drones en 2026, frente a los 1.300 de todo 2025, destacando la cooperación tecnológica hispano-ucraniana.

La ministra Margarita Robles resaltó en Kiev el compromiso de España con los valores democráticos y el apoyo a una paz justa.

España enviará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar en mayo, incluyendo vehículos blindados y munición de 155 mm.

En un viaje oficial marcado por la cercanía estratégica y humanitaria, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha anunciado este miércoles desde la capital ucraniana un nuevo y ambicioso paquete de ayuda militar. El envío, previsto para principios de mayo, incluirá un “número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de 155 mm, clave para la artillería en el frente.

La titular de Defensa inició su agenda con un emotivo homenaje ante el Muro de la Memoria en la Plaza Myjáilivska. Acompañada por el viceministro de Defensa ucraniano, Serhii Bolev, Robles depositó flores en honor a los caídos tras más de cuatro años de conflicto.

Allí, la ministra subrayó que "Ucrania ya es parte de España", y aseguró que el apoyo español es una apuesta firme por los valores democráticos y una "paz justa y duradera". Este nuevo envío de blindados refuerza el papel de Madrid como un aliado logístico clave para Kiev en un momento crítico del conflicto.

🇺🇦 🇪🇸 Durante el encuentro con su homólogo ucraniano, Mykhailo Fedorov, Robles ha ensalzado la resiliencia y fortaleza de #Ucrania.



De igual modo, ha puesto en valor la capacidad y el potencial de la industria de defensa española. pic.twitter.com/j9AeCWLDoB — Ministerio Defensa (@Defensagob) April 22, 2026

Uno de los puntos clave de la visita fue el encuentro con el Servicio Estatal de Fronteras. Durante la reunión con su jefe, Valeri Vavriniuk, se analizaron las necesidades actuales del cuerpo, que ha experimentado un cambio drástico en la naturaleza del combate.

Según datos oficiales del Ministerio, la Guardia de Fronteras ha interceptado 4.000 drones en lo que va de 2026, una cifra que contrasta drásticamente con los 1.300 neutralizados durante todo el año 2025.

Militares de la Guardia de Fronteras ucraniana. María José Muñoz MDE

Ante esta realidad, la ministra de Defensa destacó la importancia de la cooperación en tecnología de interceptación y reconocimiento, un compromiso que ya fue adelantado el pasado marzo durante la reunión en Madrid entre el presidente Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski.

Formación y ayuda humanitaria

Más allá del envío de armamento, la ministra subrayó que “España siempre estará con la defensa de la paz”, y destacó dos ejes clave de la contribución española.

Por un lado, el adiestramiento militar: España superará este mes los 9.000 soldados ucranianos formados en su territorio en el marco de la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea (EUMAM).

Y, por otro, la dimensión humana: el país también acoge a las familias de los combatientes ucranianos en residencias militares.