Rusia ensaya el sistema antiaéreo “Krona-E” de Kalashnikov para frenar los drones en el frente ucraniano

El desarrollo acelerado de Krona-E refleja la tendencia hacia sistemas de defensa más automatizados y distribuidos, adaptados a los desafíos tecnológicos de la guerra moderna.

Cada unidad Krona-E puede lanzar hasta diez misiles y alcanzar capacidad operativa en diez minutos, con una arquitectura modular y coordinada para escenarios saturados de drones.

El Krona-E es un sistema SHORAD de defensa aérea de corto alcance, capaz de detectar y neutralizar múltiples amenazas simultáneamente, usando misiles guiados por láser y ópticos.

Rusia ha iniciado pruebas del sistema antiaéreo Krona-E, desarrollado por Kalashnikov, para contrarrestar la creciente amenaza de drones en el conflicto ucraniano.

La guerra en Ucrania continúa redefiniendo los equilibrios tecnológicos en el campo de batalla. En este contexto, el consorcio Kalashnikov Concern ha iniciado las pruebas preliminares de su nuevo sistema de defensa aérea de corto alcance, denominado “Krona-E”, concebido específicamente para contrarrestar la amenaza creciente de drones en escenarios de alta intensidad.

El desarrollo del sistema refleja una tendencia cada vez más clara en el conflicto: la adaptación acelerada de los sistemas militares a partir de la experiencia directa en combate, especialmente frente al uso masivo de vehículos aéreos no tripulados.

El “Krona” ha pasado de la fase de investigación a las pruebas en menos de dos años, un ciclo de desarrollo inusualmente rápido en la industria de defensa.

Según su director general, Alan Lushnikov, esta velocidad ha sido posible gracias a las lecciones extraídas de la denominada “operación militar especial” en Ucrania, donde los drones se han consolidado como uno de los vectores más disruptivos del conflicto.

El sistema está diseñado como una arquitectura integrada de defensa aérea de corto alcance (SHORAD), que combina sensores de detección, centros de mando y control, y plataformas de lanzamiento móviles o estacionarias.

A diferencia de los sistemas tradicionales, Krona no opera como un elemento aislado, sino como una red coordinada, capaz de detectar y neutralizar múltiples amenazas de forma simultánea.

El complejo emplea misiles antiaéreos guiados, producidos en serie por el consorcio Kalashnikov.

Centrado en el dron

El auge de los drones —desde modelos comerciales modificados hasta sistemas militares avanzados— ha obligado a Rusia a reforzar su defensa de punto. El Krona-E está optimizado precisamente para interceptar objetivos de baja altitud y baja firma, con un alcance de entre 1 y 6 kilómetros y hasta 3,5 kilómetros de altitud.

El sistema emplea una combinación de misiles Sosna-R, guiados por haz láser, y proyectiles 9M333 con guiado óptico, lo que le permite adaptarse a distintos perfiles de amenaza.

El desarrollo de Krona refleja una tendencia geopolítica más amplia: la transición hacia sistemas de defensa más automatizados, distribuidos y adaptados a conflictos de desgaste tecnológico. Kalashnikov Concern

Cada unidad puede portar hasta diez misiles listos para el lanzamiento y alcanzar capacidad operativa en apenas diez minutos.

Además, su configuración modular —con hasta seis vehículos o módulos de combate por batería, apoyados por radares de doble banda y un puesto de mando centralizado— apunta a una defensa distribuida pero coordinada, clave en escenarios saturados de amenazas.

Ucrania, laboratorio estratégico

La introducción de Krona no puede entenderse sin el contexto de la guerra en Ucrania. El conflicto ha demostrado la vulnerabilidad de infraestructuras críticas —desde depósitos de combustible hasta bases aéreas— frente a ataques con drones de bajo coste.

Tanto Rusia como Ucrania han intensificado el uso de estos sistemas, obligando a ambos bandos a desarrollar soluciones rápidas y escalables.

En el caso ruso, Krona se perfila como una respuesta directa a los ataques ucranianos en profundidad, incluidos aquellos dirigidos contra territorio ruso y activos estratégicos.

Las pruebas actuales se están realizando en condiciones cercanas al combate real, con participación de personal de seguridad, lo que sugiere una clara intención de acelerar su despliegue operativo en el frente.

Implicaciones geopolíticas

Más allá del plano táctico, el desarrollo del sistema Krona refleja una tendencia geopolítica más amplia: la transición hacia sistemas de defensa más automatizados, distribuidos y adaptados a conflictos de desgaste tecnológico.

Para Moscú, reforzar la defensa aérea de corto alcance no solo responde a necesidades inmediatas en Ucrania, sino también a la protección de su retaguardia estratégica frente a una guerra cada vez más híbrida.

Al mismo tiempo, este tipo de desarrollos subraya la creciente importancia de los sistemas antidrones en los arsenales modernos, un ámbito en el que tanto potencias occidentales como actores emergentes están invirtiendo de forma acelerada.

El Krona no es solo un nuevo sistema de armas, sino un síntoma de cómo la guerra en Ucrania está moldeando la próxima generación de conflictos: más automatizados, más distribuidos y con un protagonismo creciente de tecnologías relativamente accesibles, pero altamente disruptivas.