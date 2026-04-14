EEUU cuenta con 10.000 militares desplegados para bloquear el tráfico del estrecho de Ormuz

El volumen de tráfico marítimo en la zona ha caído a mínimos, aumentando la incertidumbre en uno de los principales puntos de paso del comercio global de hidrocarburos.

El bloqueo se aplica a todos los barcos, sin distinción de bandera, pero solo afecta a los que tienen como destino o salida Irán; el resto puede navegar por el estrecho.

Durante el primer día de la operación, ningún barco logró acceder a puertos iraníes y seis buques mercantes dieron media vuelta siguiendo órdenes estadounidenses.

EEUU ha desplegado más de 10.000 militares y una docena de buques de guerra para bloquear el tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Más de 10.000 efectivos estadounidenses —entre marineros, infantes de marina y aviadores— participan en una operación naval y aérea de gran envergadura destinada a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes por el estrecho de Ormuz.

Así lo ha comunicado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que ha difundido los primeros detalles del despliegue a través de sus canales oficiales.

El dispositivo incluye más de una docena de buques de guerra, acompañados por decenas de aeronaves de combate, vigilancia y reabastecimiento en vuelo. Se trata de una operación con vocación de control sostenido sobre uno de los espacios marítimos más sensibles del planeta, y cuyos efectos se han dejado notar desde sus primeras horas de ejecución.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Según los datos difundidos por el propio CENTCOM, durante el primer día de operaciones ningún buque logró acceder a puertos iraníes sorteando el bloqueo. Además, al menos seis embarcaciones mercantes optaron por acatar las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron media vuelta, regresando a puertos de origen en el entorno del Golfo de Omán.

No obstante, fuentes del sector marítimo matizan el alcance del impacto inicial. Durante esa misma jornada, al menos ocho buques —incluidos tres petroleros vinculados a intereses iraníes— lograron cruzar el Estrecho de Ormuz.

Ninguno de ellos tenía como destino puertos iraníes, por lo que no se vieron afectados por las restricciones.

En cualquier caso, el volumen de tráfico sigue muy por debajo de los niveles habituales: frente a los más de 130 cruces diarios registrados antes del inicio de la actual escalada —marcada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero—, la actividad se mantiene en mínimos, reflejo de la incertidumbre operativa en la zona.

Bloqueo “sin distinción de bandera”

El mando estadounidense insiste en que la operación se está aplicando con criterios “imparciales”, afectando a cualquier buque que pretenda entrar o salir de instalaciones portuarias iraníes, independientemente de su nacionalidad o pabellón.

El área de restricción abarca tanto el Golfo Arábigo como el Golfo de Omán, nodos clave para el comercio energético global. Sin embargo, Washington subraya que se mantiene la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz para aquellos buques cuyo destino no sea Irán, en un intento de evitar una disrupción total del tráfico internacional.

Un punto crítico

El Estrecho de Ormuz constituye uno de los principales cuellos de botella del comercio global de hidrocarburos. Por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, lo que convierte cualquier alteración en la zona en un factor de riesgo inmediato para los mercados energéticos.

La actual operación estadounidense introduce un elemento adicional de volatilidad en un entorno ya tensionado, donde convergen intereses estratégicos de múltiples actores regionales e internacionales.

Aunque hasta el momento no se han registrado enfrentamientos directos, el volumen del despliegue y la naturaleza coercitiva del bloqueo apuntan a una fase de presión estratégica elevada sobre Teherán.

Analistas consultados advierten de que el riesgo de incidentes en el mar aumenta significativamente en escenarios de alta densidad militar como el actual.

La evolución de los próximos días será determinante para calibrar si esta operación responde a un objetivo limitado o si, por el contrario, anticipa una escalada más amplia en el Golfo. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca cada movimiento en una de las arterias vitales del comercio mundial.