España ‘escucha’ a Orion: así sigue Integrasys desde tierra el viaje de Artemis II alrededor de la Luna

La colaboración busca abrir puertas a futuros contratos internacionales, mientras España incrementa su inversión y compromiso en el sector espacial a través de la Agencia Espacial Española.

El proyecto implica una gestión de grandes volúmenes de datos y ha movilizado a equipos de Integrasys y universidades, siendo una apuesta estratégica sin remuneración directa.

El seguimiento se realiza desde antenas en Sevilla y Vigo, usando la tecnología Mission Track para recibir señales y medir parámetros como velocidad y posición de la nave.

La empresa madrileña Integrasys es la única española seleccionada por la NASA para seguir la cápsula Orión durante la misión Artemis II hacia la Luna.

La misión Artemis II de la NASA cuenta con 'ojos', o más bien 'oídos', españoles durante buena parte de su viaje hacia la Luna: la madrileña Integrasys, especializada en comunicaciones satelitales, es la única empresa española seleccionada por la agencia estadounidense para seguir la cápsula Orión.

El encargo supone un hito para la industria espacial nacional y consolida a la compañía como actor emergente en el ámbito de la exploración espacial profunda.

Integrasys participa con su tecnología propia Mission Track y un despliegue de antenas en España que permite recibir la señal de radio de la nave y medir, entre otros parámetros, el efecto Doppler para determinar con precisión su velocidad, rumbo y posición respecto a la Tierra, desde su lanzamiento hasta su amerizaje previsto para la madrugada del viernes 10 de abril.

El seguimiento se realiza desde dos estaciones gemelas: una antena de 2,4 metros en la Universidad de Sevilla, propiedad de Integrasys, y otra en Vigo, propiedad de la Universidad de Vigo.

En un vídeo interno se representa la órbita de Orión y se destacan en verde los arcos en los que España asume el seguimiento, frente a los tramos en rojo en los que la nave queda fuera de visibilidad por la rotación de la Tierra.

Así será la órbita de la nave Orión

“El arco verde es cuando nosotros podemos trackear y el arco rojo son las horas en que no podemos”, resume Álvaro Sánchez, director general de Integrasys.

Durante el lanzamiento y el ascenso inicial, la ventana operativa se concentró en plena madrugada: “Empezamos a recibir señales a las 3 de la mañana… estuvimos recibiendo el beacon, que es una señal piloto de esa nave espacial”, recuerda sobre el arranque del seguimiento desde Sevilla en la noche del Jueves Santo.

El reto de los datos masivos

El corazón tecnológico del proyecto es Mission Track, un sistema de Integrasys que visualiza en tiempo real la órbita del vehículo y su evolución. “Este es un sistema que se llama Mission Track que tenemos nosotros y, básicamente, se ve la órbita que realizó, dio alrededor de la Tierra una vuelta, acercándose, hasta posteriormente dirigirse hacia la Luna”, explica Sánchez.

La antena 'escucha' la señal beacon en banda S, una portadora continua que “está diciendo siempre lo mismo y es más o menos: ‘yo estoy aquí’”. El nivel se maximiza para afinar la recepción de la nave: “Cuanto más crece, mejor estás apuntando”.

Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys y marqués de Antella, durante su intervención bajo el título 'Guerra electrónica: el nuevo campo de batalla'; en la primera Jornada del I Observatorio de la Defensa 'La Defensa, una prioridad nacional'. Sara Fernández

Aunque el sistema incluye telemetría, la empresa se ajusta estrictamente al alcance del contrato con la NASA. “Nosotros no somos responsables de la telemetría… Lo recibimos, pero no lo hacemos nosotros”, subraya el directivo.

A partir de la señal grabada, Integrasys genera paquetes de datos que sube a un portal común: “Les damos las diferencias de Doppler, al igual que las diferentes cosas que nos han pedido, tanto el reporte como en grabación, y se le va reportando diariamente a la NASA”.

Curva de aprendizaje

Para sostener el seguimiento, Integrasys ha movilizado un equipo inusual para una pyme española. “Hasta 20 personas han estado trabajando de madrugada al menos de Integrasys, pero luego han trabajado también de la Universidad de Sevilla… al igual que de la Universidad de Vigo. Me imagino que en total habremos trabajado alrededor de 40 personas de madrugada en esta Semana Santa”, detalla Sánchez.

El trabajo nocturno ha ido acompañado de presión operativa y algunos incidentes menores. “Si algo puede salir mal es la ley de Murphy, ¿no? Hemos tenido algún microcorte pero lo hemos solventado rápidamente”, admite.

Señal captada por las antenas de Integrasys del beacon de la nave Orion

El gran reto ha sido la gestión de datos: “Hablamos de 8 TB cada 7 horas. La capacidad de almacenamiento y gestión de esta información y luego cálculos sobre los 8 TB, ha sido demandante”.

Esa experiencia les ha obligado a salir de su zona de confort: “La capacidad de grabación masiva de datos, poder estar grabando constantemente sin tener que eliminar nada… ahora ya lo hemos adoptado”.

Una apuesta a largo plazo

La selección de Integrasys forma parte de una red de 47 participantes de 14 países que darán soporte a Artemis II, con la empresa madrileña como único representante español. El acuerdo, sin embargo, no está remunerado. “Es para promoción y para demostrarle a la NASA que puedes hacerlo para otras misiones”.

Como explica el directivo de la compañía española, “ellos están buscando extender su área de sensores, y este parece que es el primer testeo de usar infraestructuras comerciales para aumentar la capacidad propia de NASA”.

La apuesta es claramente estratégica. “A veces tienes que subirte en un proyecto que es estratégico pero no te da dinero. Es una inversión. Inviertes dinero, inviertes talento para obtener experiencia y también transferirla a las universidades con las que hemos estado trabajando”, argumenta.

Desde Integrasys miran ya al siguiente paso. El objetivo es abrir la puerta a contratos futuros, tanto con la agencia estadounidense como con otros actores institucionales.

Las imágenes de la Luna tomadas durante el sobrevuelo de Artemis II de la NASA NASA Omicrono

“Eso esperamos. Es decir, si podemos trackear para la NASA podemos trackear para otras agencias espaciales. O hacer el seguimiento, como se diría en español”, señala. La empresa ya colabora desde hace años con el US Space Force y el US Space Command, y ve en Artemis II un escaparate estratégico en el nicho del espacio profundo.

En su visión, el transporte espacial se perfila como un vector de crecimiento más estable que otros sectores hoy en auge. “Defensa ahora está de moda, pero en algunos años quizá no. Mientras que el transporte espacial puede evolucionar en los próximos 20 años con total seguridad”, apunta.

Menciona, por ejemplo, los vuelos suborbitales de Blue Origin como un segmento donde Integrasys podría prestar servicios de seguimiento, al tiempo que recuerda la participación de la empresa como patrocinador tecnológico en la película de Hollywood “Helios”, prevista para 2027.

De adjudicación a la antena

La selección de Integrasys fue rápida. “Aplicamos alrededor de octubre del año pasado… pero nos lo dijeron en febrero para la fecha de marzo. Cuando publicaron la lista, firmamos el contrato a la semana siguiente y pedimos la antena al día siguiente. Fue una carrera contrarreloj”, recuerda Sánchez.

Esa carrera también fue muy literal sobre el terreno. La antena llegó con una base incompatible con la ubicación prevista en Sevilla.

“Tuvimos que pedirle a un herrero local de Sevilla que nos hiciese una base nueva a medida, que todos los motores funcionasen… compramos una de 1,4 metros que tenía muchos componentes por si teníamos que desmontar algunos y ponerlos”, relata Sánchez.

En paralelo, Integrasys contrató el apoyo de la Universidad de Sevilla para asegurar redundancia y capacidad operativa desde el arranque del seguimiento.

Competencia con China

Sánchez enmarca Artemis II en una carrera tecnológica global en la que China es un competidor directo. “Creo que cuando tú tienes rivales tecnológicos, aceleras, te motivas más. Y cuando no tienes competencia, entonces te motivas menos”, afirma.

A su juicio, el interés por los recursos estratégicos —como las tierras raras— y la ambición de determinados países por expandirse en “tierra, mar y aire” se extiende ahora al dominio espacial, con implicaciones económicas y geopolíticas.

Tripulación de Artemis II NASA

“Es una carrera competitiva y ojalá, pero Europa, a día de hoy, depende de Estados Unidos”. Considera viable un programa lunar europeo, pero advierte del coste: “Cuesta muchísimo dinero, y o se invierte en defensa o se invierte en turismo y exploración espacial”.

“Yo ahora mismo no tocaría la prioridad de la defensa: la mantendría en primer plano y, cuando las circunstancias lo permitan, empezaría a diversificar hacia la exploración espacial”.

Europa, añade, “tiene que acelerar en muchas cosas”, desde la regulación —que, en su opinión, frena la innovación— hasta la definición de una política más cohesionada.

Agencia Espacial Española

En el plano nacional, Sánchez percibe un cambio de ritmo. “España está empezando a acelerar con una Agencia Espacial Española de más o menos reciente creación”. “Desde Industria se ha invertido mucho más de lo que se invertía antes en espacio”, señala.

No obstante, subraya que el éxito dependerá de transformar los presupuestos en programas concretos: “Están consiguiendo atraer tanto inversión como compromiso por las empresas también. Creo que España lo está haciendo bien en el compromiso de millones, pero ahora los millones se tienen que convertir en proyectos y esos proyectos en aceleración".

"El inicio está", asegura el directivo de Integrasys, "ahora se tiene que llevar el presupuesto a proyectos, con los proyectos a tecnologías relevantes… ahí está un poco la responsabilidad de las empresas y un poco la responsabilidad de la Agencia, que tiene que orquestar todo eso”.