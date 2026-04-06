Indra instalará un radar Lanza 3D en la base naval más importante de Tailandia

Indra refuerza su liderazgo en la modernización de la vigilancia en Tailandia, sumando este contrato a otros con la Fuerza Aérea del país.

El sistema incluye estaciones de mando y control para ofrecer flexibilidad operativa y una protección eficaz de las costas y el espacio aéreo.

El radar permitirá vigilar el espacio aéreo y las aguas cercanas, identificando nuevas amenazas como drones de pequeño tamaño.

Indra instalará un radar Lanza 3D en la base naval de Sattahip, principal infraestructura militar de Tailandia y acceso a la bahía de Bangkok.

La compañía española Indra acaba de anunciar que instalará un radar Lanza 3D en la base de Sattahip, la principal infraestructura naval militar de Tailandia y puerta de acceso a la bahía de Bangkok.

El radar Lanza 3D permitirá vigilar todo el espacio aéreo y las aguas en torno a este enclave estratégico para la defensa tailandesa, según explican.

Lo hará "aportando una elevada capacidad de detección integrada y la posibilidad de identificar nuevas amenazas, como los drones de pequeño tamaño".

El despliegue del sistema se completará con varias estaciones de mando y control, igualmente suministradas por Indra, que "proporcionan una gran flexibilidad operativa y facilitarán la distribución de tareas y prioridades de actuación para garantizar una protección eficaz de las costas y del espacio aéreo colindantes".

Con este contrato, en cuyo concurso Indra ha participado frente a otros competidores, la compañía española "refuerza su posición como líder en la renovación de los sistemas de vigilancia de Tailandia".

En cuanto al aspecto técnico, el sistema incorpora tecnología de barrido electrónico activo (AESA), capacidad para detectar blancos con sección radar reducida y está especialmente preparado para operar en entornos con elevada humedad.

Esto último es debido a que el Lanza 3D trabaja en la banda L del espectro, que es especialmente adecuada y robusta para este tipo de escenarios.

"La capacidad de Indra para adaptar la solución a las necesidades específicas del cliente ha sido otro de los elementos diferenciales de la propuesta presentada", afirman desde la compañía presidida por Ángel Simón.

Con la adquisición del radar por parte de la Real Marina de Tailandia, Indra suma un contrato a los ya vigentes con la Fuerza Aérea del país asiático, a la que también proporcionaron esta capacidad con sistemas Lanza 3D para detección de largo alcance.

"De este modo, Indra se consolida como la compañía que está liderando la renovación de los sistemas de vigilancia de Tailandia, por delante de otros actores del sector", explican en un comunicado.

Se trata de una posición fruto de "décadas de trabajo en la región asiática, donde Indra cuenta con centros de trabajo y oficinas en distintos países".