La industria militar turca suma más clientes en Europa: Italia dotará a su portaviones 'Cavour' con drones Bayraktar TB3

El dron TB3 ya ha demostrado su eficacia en maniobras de la OTAN y puede emplear municiones guiadas de precisión para misiones de ataque limitado.

El TB3, diseñado para operar en portaviones, mejorará las capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia de la Marina italiana.

La adquisición será gestionada a través de la empresa conjunta entre Leonardo y Baykar, LBA Systems, especializada en vehículos aéreos no tripulados.

Italia dotará su portaviones 'Cavour' con drones turcos Bayraktar TB3, convirtiéndose en el primer cliente europeo de este modelo.

La industria militar de Turquía, especialmente la dedicada al sector aeroespacial, continúa expandiéndose y ganando clientes entre los países europeos de la OTAN. Así, tras la compra por parte de España de aviones Hürjet para adiestrar a los futuros pilotos de combate del Ejército del Aire, ahora Italia ha decidido dotar a su Marina Militare de sistemas no tripulados Bayraktar TB3.

Según ha explicado el jefe de la fuerza naval italiana, vicealmirante Giuseppe Berutti Bergotto, estos drones serán desplegados a bordo del portaviones Cavour, el más veterano del país transalpino, en servicio desde 2009.

"La adquisición se realizará a través de la empresa Leonardo", ha detallado Berutti durante una comparecencia ante el Parlamento italiano. Además, el militar ha dejado abierta la posibilidad de que las futuras aeronaves estén equipadas con algún tipo de armamento.

A principios de 2025, el gigante de la defensa italiano y la compañía turca Baykar crearon una empresa conjunta, denominada LBA Systems, para el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados en Italia. Previsiblemente, la adquisición del TB3 se realizará a través de esta joint venture.

De esta manera, Roma se convertirá en el primer cliente europeo de esta aeronave y el segundo a nivel internacional tras Indonesia, que a comienzos del año pasado cerró la compra de 60 TB3.

El dron Bayraktar TB3 a bordo del TCG Andolu de Turquía Baykar

Una vez operativos, los drones turcos compartirán la cubierta del Cavour con los cazas F-35B que la Marina Militare ya despliega desde el portaviones, como también con las últimas unidades Harrier, ya en el fin de su vida útil.

Este no será el primer dron que incorpore la marina italiana, que ya emplea el Scan Eagle de Boeing en sus fragatas FREMM. Asimismo, la fuerza ha adquirido recientemente el sistema VTOL Revolution a la empresa local General Defensa, según ha confirmado Berutti.

La versión naval del TB2

El TB3 es la versión naval del Bayraktar TB2 -sistema desarrollado por Baykar y vendido a más de 36 países- que, con un sistema de alas plegables y aviónica reforzada, está especialmente diseñado para operar a bordo de portaviones y distintos tipos de buques anfibios.

La integración del TB3 en el portaaviones Cavour dotará a la Marina Militare de mayores capacidades de ataque y vigilancia, reconocimiento e inteligencia (ISR) en el entorno marítimo. Esto le permitirá mejorar el conocimiento de la situación, ampliar el radio de acción operativo y reducir la dependencia de salidas tripuladas para determinados perfiles de misión.

El TB3 puede emplear municiones guiadas de precisión y sostener misiones de larga duración, lo que lo convierte en una plataforma especialmente adecuada para cometidos como la vigilancia marítima, la designación de objetivos y operaciones de ataque limitado.

De acuerdo con informaciones previas, la plataforma ya ha completado con éxito pruebas de fuego real con municiones de desarrollo turco.

El Bayraktar TB3 despegando del TCG Andolu durante unas maniobras de la OTAN el pasado febrero Baykar

El pasado febrero, el TB3 hizo su debut operativo bajo bandera de la OTAN. En el marco del ejercicio Steadfast Dart 2026, uno de estos drones despegó desde la cubierta del buque insignia de Turquía, el TCG Andolu, embarcación basada en el diseño del LHD Juan Carlos I de la fuerza naval española.

En aquella oportunidad, el sistema no tripulado turco realizó un despegue autónomo y lanzó una salva doble de municiones guiadas MAM-L contra blancos de superficie, logrando impactos directos antes de tomar tierra de nuevo.

¿Drones en el Juan Carlos I?

El despliegue de drones desde el TCG Andolu es consecuencia de los vaivenes geopolíticos. Tras quedar fuera del programa F-35, como consecuencia de haber adquirido sistemas antiaéreos S-400 a Rusia, Ankara reconvirtió el buque en una plataforma centrada en sistemas no tripulados.

Esta es una realidad operativa que previsiblemente también debe afrontar España de cara al futuro. Por el momento, la Armada está condenada a perder la capacidad del ala de combate embarcada tras la negativa del Ministerio de Defensa a sustituir al Harrier -ya en el fin de su vida operativa- con el F-35B.

En la actualidad, el avión fabricado por la estadounidense Lockheed Martin es el único caza disponible en el mercado capaz de aterrizar y despegar de forma vertical, una característica indispensable para su despliegue desde el Juan Carlos I.

De hecho, la fuerza liderada por el almirante general Antonio Piñeiro ya trabaja en esa línea. Actualmente, Airbus y Navantia se encuentran estudiando la posibilidad de integrar el dron 100% español Sirtap a bordo del buque insignia de la Armada.

SIRTAP en la cubierta de vuelo del buque Juan Carlos I de la Armada española Aribus Defence

En 2023, el departamento liderado por Margarita Robles se convirtió en el cliente de lanzamiento de la nueva aeronave no tripulada de Airbus Defence and Spacem a través de un contrato por un valor de 595 millones de euros.

Dentro del lote se incluyeron un total de nueve sistemas completos, cada uno de ellos formado por tres aeronaves y dos estaciones de control, destinados al Ejército de Tierra y del Aire y del Espacio.

El trabajo en el que se encuentran inmersos la compañía aeroespacial y el astillero público abre la puerta a un posible segundo bloque de adquisiciones para dotar de esta capacidad a la Armada, una vez quede demostrada la viabilidad operativa.

El primer prototipo del Sirtap se encuentra actualmente en construcción en las instalaciones que Airbus posee en Getafe (Madrid) y se espera que su vuelo inaugural tenga lugar este 2026.