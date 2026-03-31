El Ejército de EEUU confirma que el jefe del CENTCOM visitó el domingo Israel para "hablar de la guerra"

Irán ha confirmado más de 2.000 muertos a raíz de la ofensiva conjunta de EEUU e Israel, incluyendo líderes y altos funcionarios como el ayatolá Jamenei y varios ministros.

Cooper también visitó a tropas estadounidenses desplegadas en la operación Furia Épica y condecoró a más de 40 militares por su desempeño excepcional.

Durante la visita, ambos mandos trataron estrategias para neutralizar la capacidad de Irán de proyectar poder fuera de sus fronteras y compartieron información de inteligencia sobre la región.

El jefe del CENTCOM de EEUU, almirante Brad Cooper, visitó Israel y se reunió con el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, para analizar la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron la visita a Israel del jefe del Mando Central (CENTCOM), almirante Brad Cooper, quien se reunió con el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, para abordar la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

Según informó el propio CENTCOM a través de un video difundido en redes sociales, la visita se llevó a cabo entre el domingo y el lunes. Durante el encuentro, ambos mandos analizaron “los últimos acontecimientos en el marco de la guerra destinada a neutralizar la capacidad de Irán de proyectar poder más allá de sus fronteras”, señaló el comunicado.

Antes de abandonar la región, Cooper visitó a las tropas estadounidenses desplegadas en distintas localidades dentro de la operación Furia Épica, en apoyo a las fuerzas aliadas. El almirante condecoró a más de 40 militares por su “desempeño excepcional durante las primeras semanas de la operación”.

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/x79frG3zwi — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 31, 2026

Fuentes militares citadas por The Times of Israel apuntan que ambas partes aprovecharon la reunión para intercambiar información de inteligencia. Israel habría proporcionado a Estados Unidos datos clave sobre la situación en el estrecho de Ormuz y en las islas iraníes del golfo Pérsico, ante la posibilidad de nuevos ataques en la zona.

Por su parte, las autoridades iraníes confirmaron hasta el momento más de 2.000 muertos a causa de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Entre las víctimas figuran el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; así como los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Ismaeil Jatib, junto a varios altos mandos militares y responsables de seguridad.