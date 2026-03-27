Robles destaca el papel de España en la seguridad marítima del norte de Europa dentro de las SNMG1 de OTAN

Durante su visita, Robles subrayó el compromiso de la Armada con la OTAN y agradeció la labor de los marinos en un contexto internacional marcado por la guerra de Ucrania y la tensión en Oriente Medio.

Es el único país que aporta capacidades de forma regular a la SNMG-1, reforzando la seguridad marítima en el mar del Norte, el Ártico y el Báltico.

La ministra Margarita Robles ha visitado a los marinos españoles desplegados en la fragata Almirante Juan de Borbón y el buque Patiño, integrados en la SNMG-1 de la OTAN.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes a los casi 400 marinos españoles desplegados a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón y del buque de aprovisionamiento Patiño, integrados en la Agrupación Naval Permanente de Escoltas número 1 de la OTAN (SNMG-1), una de las unidades de referencia para la seguridad marítima en el mar del Norte, el Ártico y el Báltico.

Desde el muelle 47 del puerto de Dublín, Robles ha saludado a las tripulaciones que participan desde enero y febrero en esta misión aliada, orientada a incrementar la coordinación y preparación de las marinas participantes en ejercicios internacionales.

Durante su visita al Patiño, Robles expresó su orgullo por “ver ondear la bandera española en una misión tan relevante” y agradeció a los marinos su labor “lejos de sus hogares, en un contexto internacional marcado por la guerra de Ucrania y la tensión en Oriente Medio”.

España es el único país que aporta capacidades, regularmente y cada año, a la Agrupación Naval Permanente de la OTAN #SNMG1.



Hasta el 10 de abril, la fragata 'Almirante Juan de Borbón' es el buque de mando de la misión. pic.twitter.com/yJQvm6oXHA — Ministerio Defensa (@Defensagob) March 27, 2026

Subrayó además el compromiso de la Armada con las operaciones de la Alianza Atlántica y su papel constante en favor de la estabilidad y la paz.

España lidera actualmente la SNMG-1 bajo el mando del contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, que asumió el cargo el pasado 15 de enero en la base naval de De Helder (Países Bajos).

Personal de la Fragata F-102 ‘Almirante Juan de Borbón’, buque de mando del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN, SNMG-1. Puerto de Dublín. Rubén Somonte MDE

Además, es el único país que aporta cada año medios y capacidades a la Agrupación Naval Permanente, una contribución que refuerza la interoperabilidad aliada y la seguridad común. Su participación refleja el compromiso de Madrid con la estabilidad en el flanco norte europeo y la defensa de la libertad de navegación en áreas estratégicas.

La fragata Almirante Juan de Borbón cuenta con 216 tripulantes, entre ellos un equipo operativo de seguridad, un helicóptero SH-60B y siete integrantes del Estado Mayor internacional. El Patiño, por su parte, navega con 171 dotaciones, un equipo de seguridad y un helicóptero H-135. Ambas unidades han participado en varios ejercicios en Noruega y el Círculo Polar Ártico.

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN son fuerzas multinacionales bajo el Mando Marítimo Aliado de Northwood (Reino Unido). Desempeñan misiones de seguridad, adiestramiento y presencia estratégica, además de reforzar la cooperación entre las armadas aliadas y proyectar la solidaridad de la Alianza.

Tras la visita a los buques, Robles mantuvo un encuentro con la ministra irlandesa de Defensa, Helen McEntee, en el que abordaron la situación internacional, con especial atención a la guerra de Ucrania y las tensiones en Oriente Medio.

En esta visita la ministra ha estado acompañada por el almirante general Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como por el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de Política de Defensa y el teniente general José Antonio Agüero Martínez, comandante del Mando de Operaciones.