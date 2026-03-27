É. Béranger, CEO del fabricante de misiles MBDA: "Deseamos tener capacidad industrial en España, pero faltan programas"

Existen dos proyectos europeos para interceptores hipersónicos: Hydis, liderado por MBDA, y Hydef, en el que participan empresas españolas; actualmente compiten entre sí, aunque MBDA desearía una convergencia.

MBDA mantiene alianzas con Navantia e identifica oportunidades para colaborar con la industria española, aunque advierte que la concreción depende de acuerdos con las autoridades nacionales.

El CEO de MBDA, Éric Béranger, expresó su interés en establecer capacidades industriales en España, condicionado a que el Ministerio de Defensa impulse proyectos que justifiquen la inversión.

MBDA invertirá 5.000 millones de euros en incrementar su capacidad industrial en Europa en los próximos cinco años, pero España no está incluida por falta de programas de adquisición.

MBDA, el mayor fabricante de misiles en Europa, prevé invertir 5.000 millones de euros en los próximos cinco años para incrementar sus capacidades industriales.

"Todo en territorio europeo", ha enfatizado Éric Béranger, CEO de la empresa, durante la presentación de los resultados financieros de 2025, año en el que la compañía cosechó ingresos por 5.800 millones de euros.

Sin embargo, pese al deseo de MBDA de crecer en España, nuestro país -por el momento- no se beneficiará de ese desembolso que el fabricante efectuará hasta 2030 con el objetivo de incrementar la producción de misiles.

"Hoy en día no tenemos ninguna capacidad industrial en España. Pero si hubiera interés para que creáramos alguna capacidad allí, de la misma manera que la tenemos en Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, estamos dispuestos a hacerlo", ha asegurado a EL ESPAÑOL Béranger.

"Pero no lo vamos a imponer, es algo que debe ser bienvenido", ha subrayado el líder de la compañía. En este sentido, el empresario ha remarcado que para que se concrete esta posibilidad es necesario que el Ministerio de Defensa lleve a cabo proyectos de adquisición que respalden una hipotética inversión con dicho cometido.

"Deben existir programas, ya sea para un sistema de defensa aérea o un sistema de ataque. Al fin y al cabo, todo esto tiene que tener un propósito", ha afirmado el CEO.

El empresario ha insistido en la voluntad de cooperar con España para que las Fuerzas Armadas desarrollen sus capacidades y que desde MBDA ya han identificado oportunidades para realizar esta colaboración.

Éric Béranger, CEO MBDA, este jueves durante la presentación de los resultados de la empresa en París MBDA

"Nuestra actuación consiste en apoyar las iniciativas nacionales, lo que significa, si es bienvenido, ayudar a fortalecer las capacidades industriales locales", ha explicado.

"La cooperación forma parte de nuestro ADN", ha apuntado Béranger, quien además ha detallado que ya se están produciendo contactos "con varios socios potenciales" del entramado industrial español, pero ha preferido no mencionarlos al tratarse de conversaciones "en una fase muy temprana".

Indra y Navantia

Una de las alianzas que al fabricante de misiles le gustaría reforzar es la que mantiene con Navantia. Los buques, por ejemplo, que el astillero español ha vendido a Arabia Saudí integran sistemas Exocet y Mica, ambos desarrollados por MBDA.

"Es una cooperación muy buena y existe la posibilidad de ampliarla. Cada vez que me reúno con nuestro colegas de Navantia tenemos muy buenas conversaciones", ha asegurado Béranger.

"Hoy en día, en España hay un campeón nacional que lleva ya años posicionado, que es Indra", ha reconocido el CEO de MBDA. Béranger ha asegurado no estar preocupado por el acuerdo sellado recientemente entre la compañía que lidera Ángel Escribano y la alemana Diehl en materia de defensa aérea. "También es una cuestión que hay que discutir con las autoridades españolas", ha afirmado.

Precisamente, Béranger ha subrayado que el volumen y la complejidad de la producción en una futura planta industrial en territorio nacional también sería una cuestión a negociar con el Gobierno español: "Hablamos de competencias muy específicas y lo importante es construir algo que sea sólido y que se mantenga en el tiempo".

"Estamos muy abiertos a ello. De hecho, más que abiertos, estamos realmente interesados en contar con capacidades industriales reales también en España", ha insistido el líder de MBDA.

"Creo que hay varios funcionarios y actores en España que ven con buenos ojos lo que MBDA podría ofrecer", ha aseverado. "Después, es necesario que todos los planetas se alineen al mismo tiempo".

Hydis vs. Hydef

La cooperación que promueve Béranger con la industria española, no obstante, choca con la realidad a nivel europeo. MBDA lidera el proyecto Hydis, que persigue el desarrollo de un interceptor capaz de suprimir amenazas hipersónicas contra el territorio de la UE.

Sin embargo, existe otro programa con el mismo objetivo: el denominado Hydef. En este es del que participa el grupo del sector de la defensa español, representado por empresas como SMS, Sener, GMV, EM&E, Instalaza y Navantia.

Si bien su deseo es que ambos proyectos puedan converger, Béranger ha asegurado que antes debe imponerse un ganador.

"Me encantaría que, en algún momento, pudiéramos reunir a todo el mundo, pero hoy hay una competencia. No ha sido mi decisión que España no esté en el mismo equipo que MBDA", ha lamentado.

Por otro lado, Béranger no ha descartado la posibilidad de que los misiles Patriot PAC III contratados por España, y que no se esperan para antes de 2029, puedan ser producidos en Alemania por Comlog, la joint venture entre MBDA y la estadounidense Raytheon.

"Comlog ha obtenido el contrato de la NSPA (la Agencia de Adquisiciones y Apoyo de la OTAN) para fabricar 1.000 misiles y luego es la propia NSPA la que los distribuye entre los países", ha explicado. "Sinceramente, desconozco si hay misiles para España en esa partida".