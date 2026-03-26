El Ministerio de Defensa fija sus prioridades tecnológicas con la nueva Estrategia de I+D+i 2026

El objetivo es reforzar la soberanía tecnológica, la autonomía estratégica y la capacidad de anticiparse a nuevas amenazas en un entorno marcado por la aceleración tecnológica.

La estrategia promueve la cooperación nacional e internacional, la eficiencia en la gestión de recursos y el desarrollo de tecnologías de uso dual entre los ámbitos civil y militar.

La ETID 2026 busca alinear la innovación tecnológica con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y fortalecer la base industrial y tecnológica del sector defensa.

El Ministerio de Defensa ha presentado la nueva Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2026), que definirá las prioridades en I+D+i para los próximos años.

El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la definición de su política de innovación con la presentación de la nueva Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID 2026), un documento que marcará las líneas de inversión en investigación, desarrollo e innovación en los próximos años.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha recibido el documento de manos del director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, en un encuentro celebrado en la sede ministerial.

La nueva estrategia, que será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece prioridades tecnológicas y busca alinear los esfuerzos del Departamento con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, así como con el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica del sector defensa.

Durante la presentación, Valcarce subrayó que este instrumento “responde a un entorno estratégico marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de las amenazas, en el que la superioridad tecnológica, la integración multidominio y la resiliencia operativa resultan determinantes para el éxito de las operaciones”.

Además, destacó que la ETID 2026 “orientará todas las actuaciones en I+D+i del Departamento, movilizando recursos de forma eficiente y estableciendo prioridades claras para garantizar la seguridad nacional y la autonomía estratégica”.

La ETID 2026 "“responde a un entorno estratégico marcado por la aceleración tecnológica y la creciente complejidad de las amenazas"

Por su parte, Ivorra explicó que la estrategia “permite sincronizar la política tecnológica con la industrial, garantizando que la innovación se traduzca en capacidades reales, desde la investigación hasta su despliegue y sostenimiento en condiciones operativas”.

Asimismo, añadió que la ETID “refuerza la soberanía tecnológica y la libertad de acción, alineando capacidades, prioridades e instrumentos en un itinerario claro hacia la capacidad operativa”.

Prioridades, cooperación y eficiencia

La ETID 2026 se configura como un marco integral orientado a dirigir las inversiones hacia áreas de mayor impacto operativo, al tiempo que servirá de guía para la industria nacional y reforzará la colaboración con organismos tanto nacionales como internacionales.

El modelo de innovación que impulsa se basa en tres pilares: la priorización de recursos tecnológicos, la cooperación como multiplicador de capacidades y la mejora continua en la gestión de la I+D+i, con el objetivo de aumentar la eficiencia, la agilidad y la transparencia.

Asimismo, la estrategia promueve el aprovechamiento de tecnologías de uso dual, fomentando la colaboración entre los ámbitos civil y militar y contribuyendo al desarrollo de un ecosistema innovador más competitivo y resiliente.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Defensa "refuerza su apuesta por una defensa tecnológicamente avanzada, capaz de anticiparse a nuevas amenazas, al tiempo que impulsa la soberanía tecnológica nacional y europea y consolida una base industrial sólida y alineada con los retos del entorno estratégico actual".