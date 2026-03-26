España cumple, por la mínima, con la OTAN: alcanza el 2% del gasto para 2025 y destina más fondos a la compra de equipos

Robles junto a personal militar en el Batallón de Helicópteros de Ataque Rubén Somonte

Las claves nuevo Generado con IA España alcanza el objetivo de la OTAN de dedicar el 2% del PIB a Defensa en 2025, cumpliendo por la mínima. El 44,2% del gasto en Defensa se destina a la adquisición de nuevos equipos, situando a España entre los países que más invierten en material militar. La OTAN considera a Rusia la principal amenaza y destaca el apoyo que recibe de China, Corea del Norte, Irán y Bielorrusia en la guerra contra Ucrania. Los líderes de la OTAN acordaron invertir el 5% del PIB en Defensa para 2030, aunque España mantiene su compromiso en el 2%.

Siguiendo el calendario previsto, la OTAN acaba de publicar su informe repasando los principales asuntos de la Alianza durante 2025, un año clave en el que España y el resto de países se comprometieron a incrementar de forma notable el gasto en Defensa.

En las gráficas elaboradas por la propia OTAN, se muestra que España satisface su promesa para el 2025 de destinar el famoso 2% del PIB a Defensa.

El Ministerio de Defensa liderado por Margarita Robles cumple por la mínima con un 2,00%. Lo mismo que Bélgica, Canadá, Albania y Portugal, que se quedan en el mismo porcentaje.

Este dato es una décima menor al que ha estado anunciando Margarita Robles en los últimos meses y en consonancia a la adjudicación de los programas especiales de modernización.

Si bien se trata todavía de datos provisionales —al no conocerse la cifra exacta del PIB hasta dentro de unos meses—, el país que más porcentaje destina a Defensa es Polonia, que alcanza un 4,3%. El podio se completa con Lituania (4%) y Letonia (3,74%).

Gráfica por países del gasto en defensa respecto al PIB OTAN

Otro dato a destacar es el de Estados Unidos, que se erige como el único país que ha recortado su porcentaje de gasto en defensa sobre el PIB, pasando de un 3,7% en 2014 a un 3,19 en 2025.

En el mismo informe, existe otro dato en el que el Gobierno sale mejor parado. Alcanza un cuarto puesto en cuanto al porcentaje destinado a la adquisición de materiales para las Fuerzas Armadas.

Según el reporte, el Ministerio de Defensa español destina el 44,2% del gasto a adquirir nuevos sistemas, situándose justo por delante de Finlandia (44%) y por detrás de Lituania (45,7%).

Este ranking lo lidera Luxemburgo, que alcanza un 55%, segundo Polonia con el 50,7% y tercero Hungría con el 45,7%.

"En 2025, la OTAN inició un nuevo capítulo", ha apuntado Mark Rutte, secretario general de la OTAN al inicio del informe.

"Tomamos decisiones importantes y acciones decisivas para defender la Alianza, proteger nuestro estilo de vida y garantizar la seguridad de mil millones de personas a ambos lados del Atlántico".

Rutte explica que la OTAN se ha fortalecido ante un entorno de seguridad más peligroso y complejo, caracterizado por múltiples amenazas y desafíos.

El secretario general apunta directamente a Rusia, que "sigue siendo la amenaza más significativa y directa para nuestra seguridad, la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica".

"Su brutal guerra de agresión a Ucrania, que ya lleva cuatro años, cuenta con el apoyo de China, Corea del Norte, Irán y Bielorrusia".

En este sentido, la "competencia estratégica va en aumento, el terrorismo representa una amenaza constante para la OTAN y nuestra vecindad meridional es inestable".

"La OTAN se mantiene vigilante y seguirá trabajando para proteger la Alianza", ha comentado.

Mark Rutte también ha mencionado a las diferentes pruebas a las que Rusia ha sometido a la OTAN, como violaciones del espacio aéreo, sabotajes o ciberataques.

"La histórica Cumbre de la OTAN en La Haya en junio de 2025 fue un momento decisivo para nuestra Alianza", ha afirmado. "Los líderes aliados acordaron medidas para mejorar significativamente nuestra disuasión y defensa".

"Nos comprometimos a invertir el 5% del PIB anualmente en Defensa para 2030", incluyendo un 3,5% para financiar la defensa básica y cumplir con los objetivos de la OTAN.

El otro 1,5% se "destinará a inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad, como la preparación o la resiliencia civil, el impulso de la innovación, la protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de las industrias de defensa".

El presidente Pedro Sánchez, a pesar de rubricar el mismo acuerdo que el resto de países, ha insistido en que España tan solo destinará un 2% del PIB a Defensa, unas declaraciones que le han granjeado importantes discrepancias y escepticismo por parte del resto de países.