Turquía da el salto en capacidad anticarro con la producción en serie del misil L-OMTAS

Diseñado para neutralizar carros de combate y objetivos fortificados, el L-OMTAS amplía las capacidades de las Fuerzas Armadas turcas en escenarios de alta intensidad.

El nuevo misil refuerza la autonomía militar de Turquía, reduce su dependencia exterior y fortalece su papel en el flanco sureste de la OTAN.

El L-OMTAS tiene un alcance efectivo de 5,5 km, guiado láser de alta precisión y cabezas de guerra tándem antiblindaje, lo que le confiere alta versatilidad táctica.

Roketsan inicia la producción en serie del misil antitanque de medio alcance L-OMTAS, tras superar con éxito la fase de pruebas.

La industria de defensa turca da un nuevo paso en su consolidación como actor relevante dentro de la OTAN. La compañía Roketsan anuncia el inicio de la producción en serie del misil antitanque de medio alcance L-OMTAS, tras completar con éxito su fase de pruebas.

Este avance sitúa al sistema en una fase de fabricación sostenida y lo convierte en una capacidad operativa plenamente desplegable.

El movimiento no solo refuerza la autonomía estratégica de Turquía en materia de armamento, sino que también tiene implicaciones directas para el flanco sureste de la Alianza Atlántica, en un momento de creciente complejidad geopolítica.

SAHA EXPO 2024’te ilk kez tanıttığımız #LOMTAS’ın, başarılı test atışlarının ardından seri üretimine hız kesmeden devam ediyoruz. 🇹🇷



Yüksek hassasiyetli lazer güdümü ve zırh delici tandem harp başlığı ile zırhlı tehditlere karşı kusursuz çözüm sunan L-OMTAS, sahadaki gücümüze… pic.twitter.com/t4eG3xkbLF — ROKETSAN (@roketsan) March 23, 2026

El programa L-OMTAS se enmarca en una estrategia más amplia de Turquía destinada a reducir su dependencia exterior en tecnologías críticas. La capacidad de fabricar en serie sistemas complejos como este misil demuestra el salto cualitativo de su industria, que pasa de las fases de desarrollo a estructuras consolidadas de producción y suministro.

Presentado por primera vez en la SAHA EXPO 2024, el L-OMTAS ha seguido un desarrollo incremental que recorre el ciclo completo de un sistema de armas moderno: diseño, validación y producción.

El L-OMTAS se configura como un misil antitanque de medio alcance con una distancia efectiva de 5,5 kilómetros. Roketsan

Ahora, Roketsan certifica su salto definitivo del terreno experimental a una capacidad militar verdaderamente escalable. La producción en serie avanza “sin retrasos” tras las pruebas de tiro satisfactorias, un mensaje que refuerza la idea de que el sistema ha alcanzado una madurez tecnológica plena y que la compañía confía en su rendimiento operativo.

Desde el punto de vista industrial, este hito es decisivo, ya que convierte un programa prometedor en un vector real, integrado —o integrable— en la planificación operativa de las Fuerzas Armadas turcas.

Precisión, alcance y flexibilidad táctica

El L-OMTAS se configura como un misil antitanque de medio alcance con una distancia efectiva de 5,5 kilómetros, lo que permite a las unidades operar a una distancia de seguridad significativa frente a amenazas acorazadas. Con un peso de 32 kilogramos y 1,75 metros de longitud, el sistema combina movilidad y potencia de fuego.

Uno de sus elementos más destacados es su capacidad de guiado —descrita tanto en términos de infrarrojos de imagen como de guiado láser de alta precisión—, junto con la posibilidad de operar en modos “lock-on-before-launch” y “lock-on-after-launch”.

Entre sus configuraciones se incluyen cabezas de guerra de tipo tándem antiblindaje. Roketsan

Esta dualidad amplía el espectro de situaciones tácticas en las que puede emplearse, desde posiciones defensivas preparadas hasta combates dinámicos.

Además, el misil puede lanzarse desde trípode o integrarse en plataformas terrestres con torretas abiertas o cerradas, lo que facilita su uso tanto por unidades desmontadas como por formaciones mecanizadas.

Más allá del combate anticarro

Aunque su función principal es la neutralización de carros de combate, el L-OMTAS ha sido concebido como un sistema polivalente. Entre sus configuraciones se incluyen cabezas de guerra de tipo tándem antiblindaje —especialmente eficaces contra blindajes reactivos—, así como opciones de fragmentación y efectos termobáricos.

Este abanico de capacidades amplía su utilidad a objetivos como vehículos blindados, posiciones fortificadas o infraestructuras defensivas, incluyendo búnkeres de hormigón.

En el contexto de los conflictos actuales, donde conviven amenazas convencionales y posiciones atrincheradas, esta versatilidad incrementa su valor táctico.

Impacto estratégico en la OTAN

La entrada en producción del L-OMTAS refuerza la posición de Turquía como uno de los pilares industriales y militares de la OTAN en su flanco suroriental.

En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Próximo y la competencia entre potencias en el mar Negro, la consolidación de capacidades autóctonas de defensa convierte a Ankara en un actor aún más relevante dentro de la arquitectura de seguridad aliada.

Ubicada en un cruce geoestratégico que conecta el mar Negro, Oriente Próximo y el Mediterráneo oriental, la capacidad de Turquía para diseñar y fabricar sus propios sistemas de armas tiene efectos que trascienden con mucho el ámbito nacional.

No solo reduce su dependencia de proveedores externos y de posibles restricciones de exportación, sino que le otorga mayor margen de maniobra político y estratégico en su entorno inmediato.

En este escenario, el nuevo misil L-OMTAS contribuye a reforzar la resiliencia de la OTAN en el terreno de la guerra terrestre, en particular en lo relativo a la lucha anticarro y al apoyo a unidades de maniobra en primera línea.

Su entrada en servicio llega, además, en un momento en que los ejércitos occidentales revisan sus capacidades frente a conflictos de alta intensidad, con un creciente énfasis en la supervivencia de las fuerzas acorazadas, la dispersión de medios y la precisión del fuego a media distancia.