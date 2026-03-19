Sener y Escribano colaborarán con empresas ucranianas en el desarrollo y fabricación de sistemas de defensa

Se han firmado varios acuerdos entre los Ministerios de Defensa de España y Ucrania, además de la entrega de generadores para reforzar la infraestructura energética ucraniana tras los ataques rusos.

El Gobierno español ha comprometido 1.000 millones de euros adicionales en ayuda militar a Ucrania, sumando un total de 3.795 millones entre 2022 y 2026.

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha alcanzado un acuerdo con la ucraniana Skyeton para el desarrollo de sistemas de munición guiada.

Sener ha firmado un acuerdo de colaboración con las empresas ucranianas Fire Point, Luch y Radionix para desarrollar sistemas de defensa, especialmente en misiles y tecnologías autónomas.

La última visita de Zelenski a España ha sido especialmente productiva. El presidente ucraniano, que lleva semanas ofreciendo su ayuda —y la de las compañías de su país— para repeler los ataques de drones iraníes llegó ayer a España con varios asuntos bajo el brazo.

El primero y más destacado fue el compromiso del Gobierno de España de proporcionar 1.000 millones de euros extra en recursos militares a Ucrania, cuya guerra con Rusia se encuentra estancada y los suministros de materiales debilitados por el asunto de Oriente Próximo.

El segundo, al hilo de esta colaboración, Zelenski visitó las instalaciones de la compañía Sener en Madrid, en una cita a la que acudió tanto el presidente de esta compañía, Andrés Sendagorta, como el titular de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering), Javier Escribano.

Comenzando por Sener, la compañía española con presencia en la industria espacial y de defensa firmó un acuerdo de colaboración con las ucranianas Fire Point, Luch y Radionix.

En el acto, celebrado en las instalaciones de Tres Cantos (Madrid) también estuvieron presentes el CEO de Sener, Jorge Sendagorta; su director general de aeroespacial y defensa, José Julián Echevarría; y su director general de defensa, Rafael Orbe.

Fire Point, Luch y Radionix son compañías ucranianas especializadas en el ámbito de los misiles y de los sistemas autónomos.

Unas áreas en las que Sener, según han explicado, desempeña "un papel destacado a nivel internacional, con centros de excelencia dedicados específicamente a estas tecnologías".

Rafael Orbe, director general de Defensa de Sener, junto a Andrii Navrotskyi, Deputy Director General de State Kyiv Design Bureau, durante la firma del acuerdo de colaboración. Cedida

El acuerdo, señalan, "permitirá estrechar la colaboración entre la industria española y la ucraniana en sectores estratégicos para la defensa europea".

Asimismo, la alianza "contribuirá a reforzar el papel de Sener en la defensa aérea europea, donde ya participa con aportaciones industriales en los programas de misiles Patriot e IRIS-T", dos de las tecnologías antiaéreas más importantes de todo el sector.

En cuanto a Escribano (EM&E), la compañía firmó ayer un acuerdo de colaboración con la compañía ucraniana Skyeton para sistemas de munición guiada, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Tras finalizar la visita, el presidente Zelenski aseguró que "reforzar la defensa aérea y proteger vidas son nuestras principales prioridades".

Al mismo tiempo que afirmó que confían en poner en "valor la aportación de Sener en la defensa aérea de Ucrania".

En La Moncloa

Con motivo del compromiso de 1.000 millones de euros en apoyo militar para este 2026, Pedro Sánchez afirmó que se articulará "trabajando juntos e impulsando la coproducción en el ámbito de la defensa industrial".

Zelenski estrecha la mano de Sánchez durante la comparecencia ante los medios en Moncloa. Efe

Además de los acuerdos entre empresas, también se firmaron "varios acuerdos" entre los Ministerios de Defensa de los dos países, aunque de estos últimos no se ha informado.

Con este nuevo anuncio, entre 2022 y 2026, el Gobierno habrá dedicado 3.795 millones de euros en ayuda militar a Ucrania.

Además, entre los envíos más recientes, se encuentran seis generadores que España ha enviado para "garantizar la suficiencia energética del país" tras los ataques rusos a infraestructuras críticas ucranianas.