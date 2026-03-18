El as bajo la manga de EEUU para liberar Ormuz de las minas de Irán: los buques huidos a Malasia días antes de la guerra

El sistema MCM integra vehículos no tripulados y helicópteros equipados con tecnologías avanzadas para detectar, identificar y neutralizar distintos tipos de minas marítimas sin exponer a la tripulación.

Estos buques, únicos en la US Navy con un paquete especializado en contramedidas contra minas (MCM), son esenciales para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz tras el conflicto.

Estados Unidos retiró tres buques de la clase Independence del golfo Pérsico días antes de iniciar la ofensiva contra Irán, llevándolos a Malasia para proteger su capacidad de desminado.

Estados Unidos no sólo desplegó en las semanas previas a atacar Irán todo aquello necesario para llevar a cabo una acción militar sino que fortaleció también las defensas de sus principales activos en la región en previsión de las represalias -en forma de misiles y drones- por parte del régimen de los ayatolás.

Tal ha sido el cálculo del Pentágono a la hora de lanzar la ofensiva contra Teherán, que retiró del golfo Pérsico los buques de la clase Independence al menos tres días antes de que iniciase el conflicto, el pasado 28 de febrero. Se trata de tres embarcaciones que, desde enero de 2025, están destinados a la base naval que EEUU posee en Baréin.

Imágenes recientes han revelado que dos de estos navíos, el USS Santa Barbara y el USS Tulsa, se encuentran atracados actualmente en el puerto de la ciudad de Butterworth, en Malasia, en pleno estrecho de Malaca.

En un comunicado posterior remitido al medio especializado Military Times, la Quinta Flota de Estados Unidos aseguró que las unidades se encontraban en el país del Sudeste Asiático realizando una "escala rutinaria" como parte de sus operaciones. Por otro lado, detalló que el tercer navío, el USS Canberra, se encuentra navegando en algún punto del océano Índico.

Al ubicar estas embarcaciones a más de 6.000 kilómetros de los bombardeos de Irán, Washington ha puesto a salvo su capacidad de desminado, fundamental para garantizar la seguridad de los petroleros que circulen por Ormuz una vez que retorne la paz a la zona, posibilidad que por ahora se vislumbra remota.

USS Canberra de la clase Independence US Navy

Hasta el momento no existe certeza sobre la cantidad de minas que la Guardia Revolucionaria Islámica han podido sembrar en la vía fluvial y ni siquiera si realmente ha hecho uso de su arsenal, que se calcula asciende a cerca de 6.000 artefactos explosivos. En cualquier caso, la búsqueda de este tipo de armamento correrá, llegado el caso, también a cargo de los buques de la clase Independence.

Estas embarcaciones son las únicas de la US Navy que cuentan con un paquete de misión de contramedidas para minas (MCM), diseñado específicamente para que los navíos puedan llevar a cabo su cometido sin exponerse al peligro que suponen los explosivos.

Características del MCM

El paquete MCM de la clase Independence proporciona a la Marina estadounidense una capacidad modular y flexible para la detección, identificación y neutralización de minas en entornos litorales, mientras el buque permanece fuera del área de amenaza.

El MCM integra medios aéreos, de superficie y submarinos no tripulados, equipados con sensores avanzados y sistemas de procesamiento de datos que permiten actuar frente a minas de superficie, amarradas, de fondo o enterradas.

Bote autónomo UISS US Navy

El módulo de detección remota de minas (RMH) emplea el vehículo de superficie no tripulado MCM USV, una embarcación de 11,7 metros de eslora con bahía modular reconfigurable, que opera con el sonar AN/AQS-20 para detectar, clasificar e identificar minas de fondo y amarradas. Posteriormente, los datos adquiridos son procesados para apoyar las acciones del módulo aerotransportado de neutralización.

El módulo de detección de superficie cercana (NSD) utiliza el helicóptero MH-60S Seahawk, dotado del sistema láser AN/AES-1 (ALMDS), capaz de detectar y clasificar minas amarradas en la región próxima a la superficie del mar.

Helicóptero MH-60 Seahawk de EEUU US Navy

Por su parte, el módulo de neutralización aerotransportado (AMN) también emplea el MH-60S, en este caso con el sistema AN/ASQ-235 (AMNS), que permite neutralizar minas amarradas, de volumen y de fondo con precisión y seguridad.

Por otro lado, el módulo de barrido no tripulado (UMS) combina el bote autónomo UISS (Unmanned Influence Sweep System) con el mencionado MCM USV, utilizando una carga útil que remolca un cable de barrido magnético y un generador acústico Mk-104 modificado para eliminar minas de influencia.

El paquete se completa con el software MPAS que gestionan los vehículos no tripulados, el análisis posterior a la misión y las comunicaciones simultáneas entre plataformas, integrando así todos los subsistemas en una arquitectura operativa coherente y altamente automatizada.